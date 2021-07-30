https://ria.ru/20210730/pokhmele-1743626667.html

Шведы призвали США не путать "микроволновые атаки" России с похмельем

Шведы призвали США не путать "микроволновые атаки" России с похмельем - РИА Новости, 30.07.2021

Шведы призвали США не путать "микроволновые атаки" России с похмельем

Читатели шведского издания Dagens Nyheter прокомментировали статью о "гаванском синдроме" у американских дипломатов, за которым "скрывается" Россия. Многие... РИА Новости, 30.07.2021

2021-07-30T14:23

2021-07-30T14:23

2021-07-30T15:50

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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Читатели шведского издания Dagens Nyheter прокомментировали статью о "гаванском синдроме" у американских дипломатов, за которым "скрывается" Россия. Многие раскритиковали автора за предвзятое отношение к Москве."Чтобы я в это поверил, нужны доказательства. Нутром чую: когда информация поступает от военной организации США или даже пускай Швеции, нужно держать ухо востро. В мире слишком много любителей поразжигать войну", — отметил Thomas Hultunen."Может, это такая дипломатическая воображаемая болезнь вроде аллергии на электричество, что была у некоторых в начале прошлого века?" — предположил Roland Heimdahl."Вечно этот Путин, теперь мы знаем, почему у президента Байдена так плохо со здоровьем. Великолепно! Ведь не может же быть так, что это Dagens Nyheter, как обычно, работает голосом Вашингтона у нас в стране?" — сыронизировал Curt Linderholm."А, понятно, старое доброе похмелье — это вовсе не то, чем мы его всегда считали, на самом деле это Путин! Не слишком смело будет предположить, что директор по исследованиям Юнссон в свободное время зависает за просмотром фильмов про Бонда?" — пошутил Olov Törnqvist."Похоже, эти русские — настоящие шалунишки", — подытожили читатели.Ранее директор ЦРУ Уильям Бернс заявил, что Россия может стоять за необъяснимыми эпизодами ухудшения состояния американских дипломатов, которые называются "гаванским синдромом". При этом сделать сколько-нибудь определенные выводы невозможно из-за нехватки данных."Гаванский синдром" наблюдался среди американских представителей дипведомства на Кубе в 2016-2017 годах, а также в Китае в 2018-м. Они, предположительно, пережили звуковое воздействие, которое привело к долговременным последствиям для здоровья. Периодически в прессе в США звучали обвинения в адрес Москвы в организации "акустических атак". МИД называл это "полным абсурдом и странными инсинуациями".Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ>>

https://ria.ru/20210728/spetssluzhby-1743281027.html

https://ria.ru/20210729/mh17-1743431085.html

https://ria.ru/20210727/kiberataki-1743166576.html

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сша, москва, швеция, уильям бернс, россия, в мире