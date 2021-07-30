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Шведы призвали США не путать "микроволновые атаки" России с похмельем
Шведы призвали США не путать "микроволновые атаки" России с похмельем - РИА Новости, 30.07.2021
Шведы призвали США не путать "микроволновые атаки" России с похмельем
Читатели шведского издания Dagens Nyheter прокомментировали статью о "гаванском синдроме" у американских дипломатов, за которым "скрывается" Россия. Многие... РИА Новости, 30.07.2021
2021-07-30T14:23
2021-07-30T15:50
сша
москва
швеция
уильям бернс
россия
в мире
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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Читатели шведского издания Dagens Nyheter прокомментировали статью о "гаванском синдроме" у американских дипломатов, за которым "скрывается" Россия. Многие раскритиковали автора за предвзятое отношение к Москве."Чтобы я в это поверил, нужны доказательства. Нутром чую: когда информация поступает от военной организации США или даже пускай Швеции, нужно держать ухо востро. В мире слишком много любителей поразжигать войну", — отметил Thomas Hultunen."Может, это такая дипломатическая воображаемая болезнь вроде аллергии на электричество, что была у некоторых в начале прошлого века?" — предположил Roland Heimdahl."Вечно этот Путин, теперь мы знаем, почему у президента Байдена так плохо со здоровьем. Великолепно! Ведь не может же быть так, что это Dagens Nyheter, как обычно, работает голосом Вашингтона у нас в стране?" — сыронизировал Curt Linderholm."А, понятно, старое доброе похмелье — это вовсе не то, чем мы его всегда считали, на самом деле это Путин! Не слишком смело будет предположить, что директор по исследованиям Юнссон в свободное время зависает за просмотром фильмов про Бонда?" — пошутил Olov Törnqvist."Похоже, эти русские — настоящие шалунишки", — подытожили читатели.Ранее директор ЦРУ Уильям Бернс заявил, что Россия может стоять за необъяснимыми эпизодами ухудшения состояния американских дипломатов, которые называются "гаванским синдромом". При этом сделать сколько-нибудь определенные выводы невозможно из-за нехватки данных."Гаванский синдром" наблюдался среди американских представителей дипведомства на Кубе в 2016-2017 годах, а также в Китае в 2018-м. Они, предположительно, пережили звуковое воздействие, которое привело к долговременным последствиям для здоровья. Периодически в прессе в США звучали обвинения в адрес Москвы в организации "акустических атак". МИД называл это "полным абсурдом и странными инсинуациями".Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ&gt;&gt;
https://ria.ru/20210728/spetssluzhby-1743281027.html
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сша, москва, швеция, уильям бернс, россия, в мире
14:23 30.07.2021 (обновлено: 15:50 30.07.2021)
 
Шведы призвали США не путать "микроволновые атаки" России с похмельем

Читатели Dagens Nyheter высмеяли американцев, подозревающих Россию в "микроволновых атаках"

© Fotolia / lichtmeisterСтресс на рабочем месте
Стресс на рабочем месте - РИА Новости, 1920, 30.07.2021
© Fotolia / lichtmeister
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Читатели шведского издания Dagens Nyheter прокомментировали статью о "гаванском синдроме" у американских дипломатов, за которым "скрывается" Россия. Многие раскритиковали автора за предвзятое отношение к Москве.
"Чтобы я в это поверил, нужны доказательства. Нутром чую: когда информация поступает от военной организации США или даже пускай Швеции, нужно держать ухо востро. В мире слишком много любителей поразжигать войну", — отметил Thomas Hultunen.
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"Может, это такая дипломатическая воображаемая болезнь вроде аллергии на электричество, что была у некоторых в начале прошлого века?" — предположил Roland Heimdahl.
"Вечно этот Путин, теперь мы знаем, почему у президента Байдена так плохо со здоровьем. Великолепно! Ведь не может же быть так, что это Dagens Nyheter, как обычно, работает голосом Вашингтона у нас в стране?" — сыронизировал Curt Linderholm.
"А, понятно, старое доброе похмелье — это вовсе не то, чем мы его всегда считали, на самом деле это Путин! Не слишком смело будет предположить, что директор по исследованиям Юнссон в свободное время зависает за просмотром фильмов про Бонда?" — пошутил Olov Törnqvist.
"Похоже, эти русские — настоящие шалунишки", — подытожили читатели.
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"Гаванский синдром" наблюдался среди американских представителей дипведомства на Кубе в 2016-2017 годах, а также в Китае в 2018-м. Они, предположительно, пережили звуковое воздействие, которое привело к долговременным последствиям для здоровья. Периодически в прессе в США звучали обвинения в адрес Москвы в организации "акустических атак". МИД называл это "полным абсурдом и странными инсинуациями".
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ>>
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