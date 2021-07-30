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В пятницу в Москве ожидается дождь и до +26 градусов
В пятницу в Москве ожидается дождь и до +26 градусов - РИА Новости, 30.07.2021
В пятницу в Москве ожидается дождь и до +26 градусов
Кратковременный дождь, гроза, низкое давление и до плюс 26 тепла ожидается в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос"... РИА Новости, 30.07.2021
2021-07-30T07:57
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общество
москва
погода
александр синенков
россия
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Кратковременный дождь, гроза, низкое давление и до плюс 26 тепла ожидается в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков.По словам синоптика, атмосферное давление понизится до 739 миллиметров ртутного столба.
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общество, москва, погода, александр синенков, россия
07:57 30.07.2021
 
В пятницу в Москве ожидается дождь и до +26 градусов

Сотрудник центра "Фобос" Александр Синенков ожидает дождь и до +26 градусов в Москве в пятницу

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМужчина под зонтом на одной из улиц в Москве
Мужчина под зонтом на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 30.07.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Кратковременный дождь, гроза, низкое давление и до плюс 26 тепла ожидается в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков.
"Сегодня мы ожидаем в столице облачно с прояснениями, кратковременный дождь, гроза, максимальная температура в мегаполисе плюс 24-26, по области плюс 22-27. Ветер южный, с переходом на западный 4-9 метров в секунду, при грозе порывистый", - рассказал Синенков.
По словам синоптика, атмосферное давление понизится до 739 миллиметров ртутного столба.
Девушка у ГУМа на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 30.07.2021
Вчера, 00:08
Гидрометцентр спрогнозировал повышение температуры в Москве
 
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