https://ria.ru/20210730/pogoda-1743547764.html
В пятницу в Москве ожидается дождь и до +26 градусов
В пятницу в Москве ожидается дождь и до +26 градусов - РИА Новости, 30.07.2021
В пятницу в Москве ожидается дождь и до +26 градусов
Кратковременный дождь, гроза, низкое давление и до плюс 26 тепла ожидается в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос"... РИА Новости, 30.07.2021
2021-07-30T07:57
2021-07-30T07:57
2021-07-30T07:57
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Кратковременный дождь, гроза, низкое давление и до плюс 26 тепла ожидается в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков.По словам синоптика, атмосферное давление понизится до 739 миллиметров ртутного столба.
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общество, москва, погода, александр синенков, россия
В пятницу в Москве ожидается дождь и до +26 градусов
Сотрудник центра "Фобос" Александр Синенков ожидает дождь и до +26 градусов в Москве в пятницу