https://ria.ru/20210730/pogoda-1743547764.html

В пятницу в Москве ожидается дождь и до +26 градусов

В пятницу в Москве ожидается дождь и до +26 градусов - РИА Новости, 30.07.2021

В пятницу в Москве ожидается дождь и до +26 градусов

Кратковременный дождь, гроза, низкое давление и до плюс 26 тепла ожидается в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос"... РИА Новости, 30.07.2021

2021-07-30T07:57

2021-07-30T07:57

2021-07-30T07:57

общество

москва

погода

александр синенков

россия

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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Кратковременный дождь, гроза, низкое давление и до плюс 26 тепла ожидается в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков.По словам синоптика, атмосферное давление понизится до 739 миллиметров ртутного столба.

https://ria.ru/20210730/temperatura-1743530716.html

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2021

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общество, москва, погода, александр синенков, россия