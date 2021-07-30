https://ria.ru/20210730/platezhi-1743658194.html

Жителям МО вернули более 36 млн рублей после перерасчета платежей за ЖКУ

Жителям МО вернули более 36 млн рублей после перерасчета платежей за ЖКУ - РИА Новости, 30.07.2021

Жителям МО вернули более 36 млн рублей после перерасчета платежей за ЖКУ

С начала 2021 года жителям Московской области вернули более 36 миллионов рублей после перерасчетов платежей за коммунальные услуги. Об этом сообщил телеканал... РИА Новости, 30.07.2021

2021-07-30T16:47

2021-07-30T16:47

2021-07-30T16:47

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

госжилинспекция

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/07/1e/1743658504_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_73242181ae92f2bff015d3914deaf57e.jpg

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. С начала 2021 года жителям Московской области вернули более 36 миллионов рублей после перерасчетов платежей за коммунальные услуги. Об этом сообщил телеканал "360".С января этого года Госжилинспецкция рассмотрела 541 обращение от жителей и выдала 290 предписаний о перерасчетах. Общая сумма перерасчета составила 36 992 024 рубля. Больше всего средств вернули жителям Химок (11 768 276 рублей), Наро-Фоминска (8 016 763 рублей) и Подольска (4 366 314 рублей). Об этом рассказали в пресс-службе Госжилинспекции Подмосковья.Если там собственнику отказывают в предоставлении информации, нужно писать заявление в Госжилинспекцию для организации проверки. Это можно сделать через форму обратной связи на сайте ведомства.

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье), госжилинспекция