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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20210730/platezhi-1743658194.html
Жителям МО вернули более 36 млн рублей после перерасчета платежей за ЖКУ
Жителям МО вернули более 36 млн рублей после перерасчета платежей за ЖКУ - РИА Новости, 30.07.2021
Жителям МО вернули более 36 млн рублей после перерасчета платежей за ЖКУ
С начала 2021 года жителям Московской области вернули более 36 миллионов рублей после перерасчетов платежей за коммунальные услуги. Об этом сообщил телеканал... РИА Новости, 30.07.2021
2021-07-30T16:47
2021-07-30T16:47
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
госжилинспекция
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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. С начала 2021 года жителям Московской области вернули более 36 миллионов рублей после перерасчетов платежей за коммунальные услуги. Об этом сообщил телеканал "360".С января этого года Госжилинспецкция рассмотрела 541 обращение от жителей и выдала 290 предписаний о перерасчетах. Общая сумма перерасчета составила 36 992 024 рубля. Больше всего средств вернули жителям Химок (11 768 276 рублей), Наро-Фоминска (8 016 763 рублей) и Подольска (4 366 314 рублей). Об этом рассказали в пресс-службе Госжилинспекции Подмосковья.Если там собственнику отказывают в предоставлении информации, нужно писать заявление в Госжилинспекцию для организации проверки. Это можно сделать через форму обратной связи на сайте ведомства.
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московская область (подмосковье), госжилинспекция
16:47 30.07.2021
 

Жителям МО вернули более 36 млн рублей после перерасчета платежей за ЖКУ

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковДенежные купюры и квитанции за оплату коммунальных услуг
Денежные купюры и квитанции за оплату коммунальных услуг - РИА Новости, 1920, 30.07.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. С начала 2021 года жителям Московской области вернули более 36 миллионов рублей после перерасчетов платежей за коммунальные услуги. Об этом сообщил телеканал "360".
С января этого года Госжилинспецкция рассмотрела 541 обращение от жителей и выдала 290 предписаний о перерасчетах. Общая сумма перерасчета составила 36 992 024 рубля. Больше всего средств вернули жителям Химок (11 768 276 рублей), Наро-Фоминска (8 016 763 рублей) и Подольска (4 366 314 рублей). Об этом рассказали в пресс-службе Госжилинспекции Подмосковья.
"Если у жителей появляются сомнения в верности начислений за предоставление определенных коммунальных услуг, им необходимо в первую очередь обратиться в свою управляющую компанию или ресурсоснабжающую организацию, в случае заключения с ней прямых договоров", — рассказала руководитель Госжилинспекции Московской области Ольга Федина.
Если там собственнику отказывают в предоставлении информации, нужно писать заявление в Госжилинспекцию для организации проверки. Это можно сделать через форму обратной связи на сайте ведомства.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Госжилинспекция
 
 
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