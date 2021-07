https://ria.ru/20210730/platezhi-1743566722.html

"Ъ": в России могут запретить сервис Samsung Pay

2021-07-30T10:20

2021-07-30T10:20

2021-07-30T11:44

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Сервис электронных платежей Samsung Pay оказался под угрозой запрета в России из-за спора вокруг прав на использование технологий. Об этом сообщила газета "Коммерсантъ".Как отмечает издание, Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск швейцарской компании "Сквин СА" к ООО "Самсунг Электроникс Рус Компани" и Samsung Electronics Co., Ltd. Предметом разбирательств стал патент, заявку на который подали в декабре 2013 года. Эксперты выявили в работе Samsung Pay применение технологий, правами на которые владеет "Сквин СА". Суд запретил корейской фирме ими пользоваться.Тем не менее у Samsung есть 30 дней, чтобы опротестовать это решение. По мнению старшего партнера юридической фирмы Intellect Максима Лабзина, компания может обжаловать его в вышестоящей инстанции, оспорить сам патент из-за отсутствия в изобретении новизны или выкупить саму лицензию у "Сквин СА".В свою очередь, зампред комитета Российского союза промышленников и предпринимателей по интеллектуальной собственности Анатолий Семенов уверен, что при обращении в Роспатент Samsung наверняка сможет выиграть дело. По его словам, вероятность того, что палата по патентным спорам признает патент истца качественным, "не превышает одного процента".Тяжба длится с февраля 2020 года. Упомянутая технология предлагает несколько способов генерации одноразового кода. Его, например, может создавать устройство продавца и считывать смартфон покупателя, говорится в описании патента. В нем также содержится принципиальная схема взаимодействия устройств покупателя, продавца, платежной системы, банка-эквайера и банка-эмитента.Согласно материалам Роспатента, автор изобретения — Виктор Гульченко, проживающий в Швейцарии, а патентообладатель — швейцарская "Сквин СА". Датой регистрации прав указано 23 апреля 2019 года, при этом дата начала отсчета действия патента — 2 декабря 2013 года.Samsung Electronics Co., Ltd. — один из крупнейших производителей телевизоров, смартфонов, носимых устройств, планшетов, камер, бытовой техники, медицинских устройств, сетевых систем, полупроводников и светодиодных решений. Офисы компании расположены в 79 странах мира. С 1991 года компания работает на российском рынке.

