https://ria.ru/20210730/pamyatnik-1743491881.html

Памятник малоизвестным покровителям семьи откроют в Нижнем Новгороде

Памятник малоизвестным покровителям семьи откроют в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 30.07.2021

Памятник малоизвестным покровителям семьи откроют в Нижнем Новгороде

Памятник святому князю Димитрию Донскому и его жене княгине Евфросинии (в миру — Евдокии) откроют на территории Нижегородского кремля в пятницу, монумент... РИА Новости, 30.07.2021

2021-07-30T00:02

2021-07-30T00:02

2021-07-30T00:02

религия и мировоззрение

салават щербаков

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московская патриархия

москва

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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Памятник святому князю Димитрию Донскому и его жене княгине Евфросинии (в миру — Евдокии) откроют на территории Нижегородского кремля в пятницу, монумент освятит управляющий делами Московской патриархии митрополит Воскресенский Дионисий (Порубай), сообщается на сайте Нижегородской митрополии."30 июля 2021 года на территории Нижегородского кремля рядом с церковью в честь святителя Николая Чудотворца при манеже состоится открытие памятника святому князю Димитрию Донскому и его жене княгине Евфросинии (в миру — Евдокии). Чин освящения монумента совершит Управляющий делами Московской Патриархии митрополит Воскресенский Дионисий", - говорится в сообщении.Памятник создан супружеской парой скульпторов Ириной Макаровой и Максимом Батаевым — учениками народного художника России Салавата Щербакова.Как сообщается на сайте, при манеже в дальнейшем планируется открытие центра поддержки и сохранения семьи, основанный на православных ценностях и традициях. Центр станет профилактической и антикризисной площадкой для семей, переживающих трудности и нуждающихся в психологической помощи и в социальной поддержке. На базе центра будут проводиться встречи молодых семейных пар, рождественские и пасхальные балы для многодетных семей, встречи семей в кризисных ситуациях со священниками.С именем святого князя Димитрия Донского связано укрепление руководящей роли Москвы в объединении русских земель и совместной защите княжеств от иноземных завоевателей. Брак великого полководца с дочерью Нижегородско-Суздальского князя Дмитрия Константиновича ознаменовал завершение соперничества между землями и конец междоусобицы. Князь Димитрий Донской (1350−1389) и его жена Евфросиния Московская (1353−1407) стали примером супружеской верности и согласия. Они были родителями 12 детей, их союз положил основу последующей династии московских князей. В 2015 году Священный Синод РПЦ установил на 1 июня (День защиты детей) празднование памяти этой многодетной пары.

https://ria.ru/20210708/pokroviteli-1740494797.html

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салават щербаков, русская православная церковь, московская патриархия, москва, справки