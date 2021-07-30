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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210730/pamyatnik-1743491881.html
Памятник малоизвестным покровителям семьи откроют в Нижнем Новгороде
Памятник малоизвестным покровителям семьи откроют в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 30.07.2021
Памятник малоизвестным покровителям семьи откроют в Нижнем Новгороде
Памятник святому князю Димитрию Донскому и его жене княгине Евфросинии (в миру — Евдокии) откроют на территории Нижегородского кремля в пятницу, монумент... РИА Новости, 30.07.2021
2021-07-30T00:02
2021-07-30T00:02
религия и мировоззрение
салават щербаков
русская православная церковь
московская патриархия
москва
справки
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Памятник святому князю Димитрию Донскому и его жене княгине Евфросинии (в миру — Евдокии) откроют на территории Нижегородского кремля в пятницу, монумент освятит управляющий делами Московской патриархии митрополит Воскресенский Дионисий (Порубай), сообщается на сайте Нижегородской митрополии."30 июля 2021 года на территории Нижегородского кремля рядом с церковью в честь святителя Николая Чудотворца при манеже состоится открытие памятника святому князю Димитрию Донскому и его жене княгине Евфросинии (в миру — Евдокии). Чин освящения монумента совершит Управляющий делами Московской Патриархии митрополит Воскресенский Дионисий", - говорится в сообщении.Памятник создан супружеской парой скульпторов Ириной Макаровой и Максимом Батаевым — учениками народного художника России Салавата Щербакова.Как сообщается на сайте, при манеже в дальнейшем планируется открытие центра поддержки и сохранения семьи, основанный на православных ценностях и традициях. Центр станет профилактической и антикризисной площадкой для семей, переживающих трудности и нуждающихся в психологической помощи и в социальной поддержке. На базе центра будут проводиться встречи молодых семейных пар, рождественские и пасхальные балы для многодетных семей, встречи семей в кризисных ситуациях со священниками.С именем святого князя Димитрия Донского связано укрепление руководящей роли Москвы в объединении русских земель и совместной защите княжеств от иноземных завоевателей. Брак великого полководца с дочерью Нижегородско-Суздальского князя Дмитрия Константиновича ознаменовал завершение соперничества между землями и конец междоусобицы. Князь Димитрий Донской (1350−1389) и его жена Евфросиния Московская (1353−1407) стали примером супружеской верности и согласия. Они были родителями 12 детей, их союз положил основу последующей династии московских князей. В 2015 году Священный Синод РПЦ установил на 1 июня (День защиты детей) празднование памяти этой многодетной пары.
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салават щербаков, русская православная церковь, московская патриархия, москва, справки
00:02 30.07.2021
 

Памятник малоизвестным покровителям семьи откроют в Нижнем Новгороде

© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкВид на Нижегородский кремль и церковь Рождества Иоанна Предтечи в Нижнем Новгороде
Вид на Нижегородский кремль и церковь Рождества Иоанна Предтечи в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 1920, 30.07.2021
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Памятник святому князю Димитрию Донскому и его жене княгине Евфросинии (в миру — Евдокии) откроют на территории Нижегородского кремля в пятницу, монумент освятит управляющий делами Московской патриархии митрополит Воскресенский Дионисий (Порубай), сообщается на сайте Нижегородской митрополии.
"30 июля 2021 года на территории Нижегородского кремля рядом с церковью в честь святителя Николая Чудотворца при манеже состоится открытие памятника святому князю Димитрию Донскому и его жене княгине Евфросинии (в миру — Евдокии). Чин освящения монумента совершит Управляющий делами Московской Патриархии митрополит Воскресенский Дионисий", - говорится в сообщении.
Памятник создан супружеской парой скульпторов Ириной Макаровой и Максимом Батаевым — учениками народного художника России Салавата Щербакова.
Как сообщается на сайте, при манеже в дальнейшем планируется открытие центра поддержки и сохранения семьи, основанный на православных ценностях и традициях. Центр станет профилактической и антикризисной площадкой для семей, переживающих трудности и нуждающихся в психологической помощи и в социальной поддержке. На базе центра будут проводиться встречи молодых семейных пар, рождественские и пасхальные балы для многодетных семей, встречи семей в кризисных ситуациях со священниками.
Митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь во время открытия памятника святым Петру и Февронии в Детском парке в Симферополе. 8 июля 2018 - РИА Новости, 1920, 08.07.2021
8 июля, 20:23Религия и мировоззрение
Священники рассказали о малоизвестных покровителях семьи и любви
С именем святого князя Димитрия Донского связано укрепление руководящей роли Москвы в объединении русских земель и совместной защите княжеств от иноземных завоевателей. Брак великого полководца с дочерью Нижегородско-Суздальского князя Дмитрия Константиновича ознаменовал завершение соперничества между землями и конец междоусобицы. Князь Димитрий Донской (1350−1389) и его жена Евфросиния Московская (1353−1407) стали примером супружеской верности и согласия. Они были родителями 12 детей, их союз положил основу последующей династии московских князей. В 2015 году Священный Синод РПЦ установил на 1 июня (День защиты детей) празднование памяти этой многодетной пары.
 
Религия и мировоззрениеСалават ЩербаковРусская православная церковьМосковская ПатриархияМоскваСправки
 
 
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