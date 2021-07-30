https://ria.ru/20210730/padenie-1743553043.html

В Москве двухлетний ребенок выпал из окна многоэтажки

В Москве двухлетний ребенок выпал из окна многоэтажки - РИА Новости, 30.07.2021

В Москве двухлетний ребенок выпал из окна многоэтажки

Двухлетний мальчик погиб после падения из окна восьмого этажа дома в Москве, возбуждено уголовное дело, сообщила старший помощник руководителя ГСУСК России по... РИА Новости, 30.07.2021

2021-07-30T08:55

2021-07-30T08:55

2021-07-30T08:55

происшествия

москва

следственный комитет россии (ск рф)

юлия иванова

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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Двухлетний мальчик погиб после падения из окна восьмого этажа дома в Москве, возбуждено уголовное дело, сообщила старший помощник руководителя ГСУСК России по Москве Юлия Иванова."Вечером 29 июля 2021 года вблизи жилого дома, расположенного по Щелковскому шоссе в городе Москве, обнаружено тело двухлетнего мальчика с повреждениями, характерными при падении с большой высоты. Установлено, что ребенок выпал с высоты восьмого этажа", - сказала она.Отмечается, что возбуждено уголовное дело по факту смерти ребёнка по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности".Добавляется, что в настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, допрашиваются родственники, соседи и возможные очевидцы трагедии.

https://ria.ru/20210729/kyzyl-1743514931.html

москва

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происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф), юлия иванова