https://ria.ru/20210730/otnosheniya-1743708456.html

Блинкен заявил, что США нацелены на предсказуемые отношения с Москвой

Блинкен заявил, что США нацелены на предсказуемые отношения с Москвой - РИА Новости, 30.07.2021

Блинкен заявил, что США нацелены на предсказуемые отношения с Москвой

Соединенные Штаты нацелены на развитие предсказуемых и стабильных отношений с Москвой, несмотря на ограничения работы американских дипломатических миссий в... РИА Новости, 30.07.2021

2021-07-30T21:37

2021-07-30T21:37

2021-07-30T21:51

в мире

сша

москва

энтони блинкен

россия

владивосток

джон салливан

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ВАШИНГТОН, 30 июл - РИА Новости. Соединенные Штаты нацелены на развитие предсказуемых и стабильных отношений с Москвой, несмотря на ограничения работы американских дипломатических миссий в России, заявил в пятницу госсекретарь США Энтони Блинкен.Посол США в РФ Джон Салливан ранее заявил, что посольство США с 1 августа не сможет предоставлять консульские услуги в полном объеме из-за требования российской стороны прекратить найм персонала из России и третьих стран."Хотя мы сожалеем о действиях правительства России, вынудивших нас сократить наши услуги и операции, Соединенные Штаты продолжат стремиться к предсказуемым и стабильным отношениям с РФ", - сказал Блинкен, чье заявление распространила пресс-служба госдепартамента.Он сообщил, что в результате введенных ограничений на найм иностранного персонала Соединенным Штатам придется уволить 182 местных сотрудника на своих дипломатических объектах в Москве, Владивостоке и Екатеринбурге.

https://ria.ru/20210714/blinken-1741171968.html

сша

москва

россия

владивосток

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в мире, сша, москва, энтони блинкен, россия, владивосток, джон салливан