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Блинкен заявил, что США нацелены на предсказуемые отношения с Москвой
Блинкен заявил, что США нацелены на предсказуемые отношения с Москвой - РИА Новости, 30.07.2021
Блинкен заявил, что США нацелены на предсказуемые отношения с Москвой
Соединенные Штаты нацелены на развитие предсказуемых и стабильных отношений с Москвой, несмотря на ограничения работы американских дипломатических миссий в... РИА Новости, 30.07.2021
2021-07-30T21:37
2021-07-30T21:51
в мире
сша
москва
энтони блинкен
россия
владивосток
джон салливан
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ВАШИНГТОН, 30 июл - РИА Новости. Соединенные Штаты нацелены на развитие предсказуемых и стабильных отношений с Москвой, несмотря на ограничения работы американских дипломатических миссий в России, заявил в пятницу госсекретарь США Энтони Блинкен.Посол США в РФ Джон Салливан ранее заявил, что посольство США с 1 августа не сможет предоставлять консульские услуги в полном объеме из-за требования российской стороны прекратить найм персонала из России и третьих стран."Хотя мы сожалеем о действиях правительства России, вынудивших нас сократить наши услуги и операции, Соединенные Штаты продолжат стремиться к предсказуемым и стабильным отношениям с РФ", - сказал Блинкен, чье заявление распространила пресс-служба госдепартамента.Он сообщил, что в результате введенных ограничений на найм иностранного персонала Соединенным Штатам придется уволить 182 местных сотрудника на своих дипломатических объектах в Москве, Владивостоке и Екатеринбурге.
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в мире, сша, москва, энтони блинкен, россия, владивосток, джон салливан
21:37 30.07.2021 (обновлено: 21:51 30.07.2021)
 
Блинкен заявил, что США нацелены на предсказуемые отношения с Москвой

Госсекретарь Блинкен: США нацелены на предсказуемые и стабильные отношения с Москвой

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкГосударственный секретарь США Энтони Блинкен во время переговоров президента РФ Владимира Путина с президентом США Джо Байденом на вилле Ла Гранж в Женеве
Государственный секретарь США Энтони Блинкен во время переговоров президента РФ Владимира Путина с президентом США Джо Байденом на вилле Ла Гранж в Женеве - РИА Новости, 1920, 30.07.2021
© РИА Новости / POOL
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ВАШИНГТОН, 30 июл - РИА Новости. Соединенные Штаты нацелены на развитие предсказуемых и стабильных отношений с Москвой, несмотря на ограничения работы американских дипломатических миссий в России, заявил в пятницу госсекретарь США Энтони Блинкен.
Посол США в РФ Джон Салливан ранее заявил, что посольство США с 1 августа не сможет предоставлять консульские услуги в полном объеме из-за требования российской стороны прекратить найм персонала из России и третьих стран.
Государственный секретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 14.07.2021
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"Хотя мы сожалеем о действиях правительства России, вынудивших нас сократить наши услуги и операции, Соединенные Штаты продолжат стремиться к предсказуемым и стабильным отношениям с РФ", - сказал Блинкен, чье заявление распространила пресс-служба госдепартамента.
Он сообщил, что в результате введенных ограничений на найм иностранного персонала Соединенным Штатам придется уволить 182 местных сотрудника на своих дипломатических объектах в Москве, Владивостоке и Екатеринбурге.
 
В миреСШАМоскваЭнтони БлинкенРоссияВладивостокДжон Салливан
 
 
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