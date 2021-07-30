https://ria.ru/20210730/opasnosti-1743531140.html

Россиянам рассказали про скрытые опасности кредитов

Россиянам рассказали про скрытые опасности кредитов - РИА Новости, 30.07.2021

Россиянам рассказали про скрытые опасности кредитов

Есть достаточно много людей, которые берут кредиты, не уточняя правила их погашения. Итогом может стать испорченная кредитная история. Как избежать подобных... РИА Новости, 30.07.2021

2021-07-30T02:15

2021-07-30T02:15

2021-07-30T02:15

наталья смирнова (финансовый советник)

россия

ипотека

кредит

общество

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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Есть достаточно много людей, которые берут кредиты, не уточняя правила их погашения. Итогом может стать испорченная кредитная история. Как избежать подобных проблем, объяснила в интервью радио Sputnik независимый финансовый советник Наталья Смирнова.Так, отметила она, кредитную историю можно испортить, даже если заемщик считает, что точно в срок погашает долг.Некоторые люди неправильно представляют себе и правила использования полученных ими кредитных карт, продолжила она."Вам могут выдать карту и сказать, что будет кешбэк, а окажется, что чтобы его получать, нужно выполнять определенные условия, тратить не меньше определенной суммы, кешбэк будет только в определенных магазинах", — предупредила Смирнова.Также, по ее словам, люди часто не понимают, нужно ли платить за обслуживание карты, или неверно рассчитывают срок льготного периода без процентов.Но, пожалуй, самые неприятные по возможным последствиям ошибки совершаются в случае затруднений с погашением кредита. Некоторые люди, пояснила специалист, пытаются "затаиться" в надежде, что в банке этого не заметят или заметят не сразу. Понятно, что это совершенно неверная тактика, предупредила эксперт.Другие считают, что в случае отсутствия денег для погашения долга они легко возьмут кредит в другом банке и таким образом выйдут из положения. Между тем, по идее, на выплаты по всем долговым обязательствам должно приходиться не более 30 процентов ежемесячного дохода человека. Поэтому в новом кредите, скорее всего, будет отказано. Наилучшим выбором в случае возникновения проблем будет обращение в тот банк, который выдавал кредит, резюмировала специалист."Нужно сразу обратиться в банк с просьбой реструктуризации долга, пересмотра срока и структуры погашения долга. Запросить кредитные каникулы, отсрочку выплаты процентов по основному долгу и так далее", — заключила Смирнова.

https://ria.ru/20210728/kopiya-1743186254.html

https://ria.ru/20210725/kredit-1742757773.html

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наталья смирнова (финансовый советник), россия, ипотека, кредит, общество