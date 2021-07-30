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В Новосибирске выяснят причину смерти младенца в больнице
В Новосибирске выяснят причину смерти младенца в больнице - РИА Новости, 30.07.2021
В Новосибирске выяснят причину смерти младенца в больнице
Минздрав Новосибирской области сообщил о смерти двухмесячного ребенка в больнице областного центра и заявил, что причину установит патологоанатомическая... РИА Новости, 30.07.2021
2021-07-30T10:49
2021-07-30T10:49
происшествия
новосибирская область
здоровье - общество
коронавирусы
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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КРАСНОЯРСК, 30 июл - РИА Новости. Минздрав Новосибирской области сообщил о смерти двухмесячного ребенка в больнице областного центра и заявил, что причину установит патологоанатомическая экспертиза.По данным СМИ региона, ребенок мог умереть от коронавирусной инфекции."В связи с публикациями в средствах массовой информации и социальных медиа о смерти ребенка, министерство здравоохранения Новосибирской области сообщает: действительно, в детской городской клинической больнице №3 скончался двухмесячный ребёнок. Причины смерти в настоящее время устанавливает патологоанатомическая экспертиза", - говорится в официальном комментарии Минздрава.Ранее в региональных СМИ и соцсетях сообщалось, что, со слов матери, у ребенка был коронавирус и поражение легких на 60%.
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происшествия, новосибирская область, здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
10:49 30.07.2021
 
В Новосибирске выяснят причину смерти младенца в больнице

В Новосибирске выяснят причину смерти двухмесячного ребенка в больнице

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 30.07.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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КРАСНОЯРСК, 30 июл - РИА Новости. Минздрав Новосибирской области сообщил о смерти двухмесячного ребенка в больнице областного центра и заявил, что причину установит патологоанатомическая экспертиза.
По данным СМИ региона, ребенок мог умереть от коронавирусной инфекции.
"В связи с публикациями в средствах массовой информации и социальных медиа о смерти ребенка, министерство здравоохранения Новосибирской области сообщает: действительно, в детской городской клинической больнице №3 скончался двухмесячный ребёнок. Причины смерти в настоящее время устанавливает патологоанатомическая экспертиза", - говорится в официальном комментарии Минздрава.
Ранее в региональных СМИ и соцсетях сообщалось, что, со слов матери, у ребенка был коронавирус и поражение легких на 60%.
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