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В Новосибирске выяснят причину смерти младенца в больнице
В Новосибирске выяснят причину смерти младенца в больнице - РИА Новости, 30.07.2021
В Новосибирске выяснят причину смерти младенца в больнице
Минздрав Новосибирской области сообщил о смерти двухмесячного ребенка в больнице областного центра и заявил, что причину установит патологоанатомическая... РИА Новости, 30.07.2021
2021-07-30T10:49
2021-07-30T10:49
2021-07-30T10:49
происшествия
новосибирская область
здоровье - общество
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КРАСНОЯРСК, 30 июл - РИА Новости. Минздрав Новосибирской области сообщил о смерти двухмесячного ребенка в больнице областного центра и заявил, что причину установит патологоанатомическая экспертиза.По данным СМИ региона, ребенок мог умереть от коронавирусной инфекции."В связи с публикациями в средствах массовой информации и социальных медиа о смерти ребенка, министерство здравоохранения Новосибирской области сообщает: действительно, в детской городской клинической больнице №3 скончался двухмесячный ребёнок. Причины смерти в настоящее время устанавливает патологоанатомическая экспертиза", - говорится в официальном комментарии Минздрава.Ранее в региональных СМИ и соцсетях сообщалось, что, со слов матери, у ребенка был коронавирус и поражение легких на 60%.
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происшествия, новосибирская область, здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
В Новосибирске выяснят причину смерти младенца в больнице
В Новосибирске выяснят причину смерти двухмесячного ребенка в больнице