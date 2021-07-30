Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210730/niderlandy-1743556542.html
Россия готова возобновить диалог с Нидерландами, заявил посол
Россия готова возобновить диалог с Нидерландами, заявил посол - РИА Новости, 30.07.2021
Россия готова возобновить диалог с Нидерландами, заявил посол
Москва готова к возобновлению диалога с Гаагой, не считает нормальным текущее положение дел в двусторонних отношениях, которые находятся сейчас в "плачевном... РИА Новости, 30.07.2021
2021-07-30T09:22
2021-07-30T09:22
в мире
киев
москва
дмитрий песков
бук (зенитный ракетный комплекс)
вооруженные силы рф
александр шульгин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/153028/80/1530288040_0:53:1025:629_1920x0_80_0_0_3b6f82556ef97ad46a23bcf032dc5e69.jpg
ГААГА, 30 июл - РИА Новости, Анастасия Иванова. Москва готова к возобновлению диалога с Гаагой, не считает нормальным текущее положение дел в двусторонних отношениях, которые находятся сейчас в "плачевном состоянии", сообщил в интервью РИА Новости посол РФ в Нидерландах Александр Шульгин."(После 2014 года – ред.) двусторонние отношения деградировали и находятся сейчас в плачевном состоянии. Политический диалог приостановлен, едва теплятся контакты на уровне МИД двух стран. Заморожены межпарламентские связи", - сказал посол, отвечая на вопрос о нынешнем состоянии российско-нидерландских отношений.По его словам, на подобном фоне просел товарооборот, хотя динамика бывает разной."При этом очевидно, что нидерландский бизнес настроен на работу в России, но боится непредсказуемых действий собственных властей. Мы со своей стороны к возобновлению диалога готовы. Об этом в Гааге хорошо известно. Мы не считаем текущее положение дел нормальным", - подчеркнул Шульгин.Как отметил дипломат, в Москве убеждены, что такая ситуация не соответствует ожиданиям двух народов, противоречит историческому наследию."Но важно понимать, что сотрудничество – дорога с двусторонним движением, а не эгоистичное продвижение корыстных интересов одной из сторон. Сможет ли голландское руководство сменить бесперспективную и ангажированную парадигму в отношениях с нашей страной? Пусть на этот вопрос сами для себя честно ответят нидерландские политики, пусть прислушаются к голосам своих избирателей", - резюмировал посол.Отношения России и Нидерландов резко ухудшились в 2014 году после авиакатастрофы малайзийского "Боинга" на востоке Украины. Самолет, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.Совместная следственная группа (ССГ), которая под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия России проводит расследование обстоятельств крушения, ранее представила промежуточные итоги. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из зенитного ракетного комплекса "Бук", принадлежавшего 53-й зенитной ракетной бригаде ВС РФ из Курска.Как заявлял РИА Новости заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, а пущена она была с подконтрольной Киеву территории, однако эту информацию следователи проигнорировали. При этом в первый день заседания суда обвинение признало, что получило и изучает данные российской прокуратуры.МИД РФ заявил, что обвинения ССГ в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление, расследование является предвзятым и однобоким. Президент Владимир Путин отметил, что Россию не допускают к расследованию катастрофы лайнера на востоке Украины, а Москва может признать результаты следствия, если будет принимать в нем полноценное участие. Все ракеты, двигатель от которой продемонстрировала голландская комиссия по расследованию крушения MH17, были утилизированы после 2011 года, сообщили в Минобороны России.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не раз заявлял, что Москва категорически отвергает обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing.Суд по делу о крушении рейса MH17 начался в Нидерландах 9 марта 2020 года. По нему проходят четыре фигуранта - россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Пулатова на суде представляет международная группа, состоящая из двух голландских и одного российского адвоката. Остальных подозреваемых судят заочно. Суд в Нидерландах вызвал подозреваемых по делу о крушении рейса MH17 на востоке Украины на следующий блок слушаний, которые начнутся 31 августа.
https://ria.ru/20210730/niderlandy-1743555821.html
https://ria.ru/20210608/mladich-1736199699.html
киев
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/153028/80/1530288040_58:0:966:681_1920x0_80_0_0_b0849c2030f715580fe0b1a502a2afd9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, киев, москва, дмитрий песков, бук (зенитный ракетный комплекс), вооруженные силы рф, александр шульгин
09:22 30.07.2021
 
Россия готова возобновить диалог с Нидерландами, заявил посол

Россия готова возобновить диалог с Нидерландами, заявил посол Александр Шульгин

CC BY-SA 2.0 / Emanuele / AmStErDaM bLoemEnMaRkTЦветочный рынок Блюменмаркт в Амстердаме
Цветочный рынок Блюменмаркт в Амстердаме - РИА Новости, 1920, 30.07.2021
CC BY-SA 2.0 / Emanuele / AmStErDaM bLoemEnMaRkT
Читать ria.ru в
ГААГА, 30 июл - РИА Новости, Анастасия Иванова. Москва готова к возобновлению диалога с Гаагой, не считает нормальным текущее положение дел в двусторонних отношениях, которые находятся сейчас в "плачевном состоянии", сообщил в интервью РИА Новости посол РФ в Нидерландах Александр Шульгин.
"(После 2014 года – ред.) двусторонние отношения деградировали и находятся сейчас в плачевном состоянии. Политический диалог приостановлен, едва теплятся контакты на уровне МИД двух стран. Заморожены межпарламентские связи", - сказал посол, отвечая на вопрос о нынешнем состоянии российско-нидерландских отношений.
По его словам, на подобном фоне просел товарооборот, хотя динамика бывает разной.
"При этом очевидно, что нидерландский бизнес настроен на работу в России, но боится непредсказуемых действий собственных властей. Мы со своей стороны к возобновлению диалога готовы. Об этом в Гааге хорошо известно. Мы не считаем текущее положение дел нормальным", - подчеркнул Шульгин.
Как отметил дипломат, в Москве убеждены, что такая ситуация не соответствует ожиданиям двух народов, противоречит историческому наследию.
"Но важно понимать, что сотрудничество – дорога с двусторонним движением, а не эгоистичное продвижение корыстных интересов одной из сторон. Сможет ли голландское руководство сменить бесперспективную и ангажированную парадигму в отношениях с нашей страной? Пусть на этот вопрос сами для себя честно ответят нидерландские политики, пусть прислушаются к голосам своих избирателей", - резюмировал посол.
Отношения России и Нидерландов резко ухудшились в 2014 году после авиакатастрофы малайзийского "Боинга" на востоке Украины. Самолет, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.
Реконструированные обломки рейса MH17 авиакомпании Malaysia Airlines на авиабазе Гильзе-Рейен, Нидерланды - РИА Новости, 1920, 30.07.2021
Вчера, 09:20
Российский посол рассказал о консультациях с Нидерландами по MH17
Совместная следственная группа (ССГ), которая под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия России проводит расследование обстоятельств крушения, ранее представила промежуточные итоги. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из зенитного ракетного комплекса "Бук", принадлежавшего 53-й зенитной ракетной бригаде ВС РФ из Курска.
Как заявлял РИА Новости заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, а пущена она была с подконтрольной Киеву территории, однако эту информацию следователи проигнорировали. При этом в первый день заседания суда обвинение признало, что получило и изучает данные российской прокуратуры.
МИД РФ заявил, что обвинения ССГ в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление, расследование является предвзятым и однобоким. Президент Владимир Путин отметил, что Россию не допускают к расследованию катастрофы лайнера на востоке Украины, а Москва может признать результаты следствия, если будет принимать в нем полноценное участие. Все ракеты, двигатель от которой продемонстрировала голландская комиссия по расследованию крушения MH17, были утилизированы после 2011 года, сообщили в Минобороны России.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не раз заявлял, что Москва категорически отвергает обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing.
Суд по делу о крушении рейса MH17 начался в Нидерландах 9 марта 2020 года. По нему проходят четыре фигуранта - россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Пулатова на суде представляет международная группа, состоящая из двух голландских и одного российского адвоката. Остальных подозреваемых судят заочно. Суд в Нидерландах вызвал подозреваемых по делу о крушении рейса MH17 на востоке Украины на следующий блок слушаний, которые начнутся 31 августа.
Сербский генерал Ратко Младич в Международном трибунале по бывшей Югославии (МТБЮ) в Гааге, Нидерланды - РИА Новости, 1920, 08.06.2021
8 июня, 18:41
Адвокат Младича прокомментировал решение суда в Гааге
 
В миреКиевМоскваДмитрий ПесковБук (зенитный ракетный комплекс)Вооруженные силы РФАлександр Шульгин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:04В Якутии за сутки ликвидировали семь природных пожаров
06:21Полицейские разыскали приморца и несколько километров несли его на руках
06:18Эксперты рассказали, почему август не станет большим испытанием для рубля
06:12Эксперт рассказала о появлении новых профессий в сфере образования
06:09Врач: дети стали значительно чаще болеть COVID-19
05:53Ученые описали шанс появления штамма коронавируса со смертностью 35%
05:50Украинцев предупредили о подорожании услуг ЖКХ на 70 процентов
04:45AP: атаковавшие SolarWinds хакеры взламывали почту американских прокуроров
04:10В России набирает популярность смертельно опасный тренд
03:27Проценко развеял миф о заболевании COVID-19 из-за вакцинации
03:22Рослесхоз и Greenpeace выступили против контролируемого пала сухой травы
03:14Эксперт рассказала, как распознать фальшивые деньги с помощью телефона
03:12Эксперт оценил версию об утечке SARS-CoV-2 из лаборатории в Ухане
03:06Минтранс: беспилотные автомобили помогут снизить число погибших в ДТП
02:28Байден прокомментировал итоги переговоров по стратегической стабильности
02:13Эксперт рассказал, когда пассивный доход может быть опасен
02:10Врач развеяла один из главных страхов перед вакцинацией
01:57На Гаити арестовали еще одного полицейского по делу об убийстве президента
01:38Ученые считают, что "Спутник V" безопасно комбинировать с другими вакцинами
01:12Эксперт назвал валюты, которые могут резко подорожать
Лента новостейМолния