https://ria.ru/20210730/niderlandy-1743556542.html

Россия готова возобновить диалог с Нидерландами, заявил посол

Россия готова возобновить диалог с Нидерландами, заявил посол - РИА Новости, 30.07.2021

Россия готова возобновить диалог с Нидерландами, заявил посол

Москва готова к возобновлению диалога с Гаагой, не считает нормальным текущее положение дел в двусторонних отношениях, которые находятся сейчас в "плачевном... РИА Новости, 30.07.2021

2021-07-30T09:22

2021-07-30T09:22

2021-07-30T09:22

в мире

киев

москва

дмитрий песков

бук (зенитный ракетный комплекс)

вооруженные силы рф

александр шульгин

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ГААГА, 30 июл - РИА Новости, Анастасия Иванова. Москва готова к возобновлению диалога с Гаагой, не считает нормальным текущее положение дел в двусторонних отношениях, которые находятся сейчас в "плачевном состоянии", сообщил в интервью РИА Новости посол РФ в Нидерландах Александр Шульгин."(После 2014 года – ред.) двусторонние отношения деградировали и находятся сейчас в плачевном состоянии. Политический диалог приостановлен, едва теплятся контакты на уровне МИД двух стран. Заморожены межпарламентские связи", - сказал посол, отвечая на вопрос о нынешнем состоянии российско-нидерландских отношений.По его словам, на подобном фоне просел товарооборот, хотя динамика бывает разной."При этом очевидно, что нидерландский бизнес настроен на работу в России, но боится непредсказуемых действий собственных властей. Мы со своей стороны к возобновлению диалога готовы. Об этом в Гааге хорошо известно. Мы не считаем текущее положение дел нормальным", - подчеркнул Шульгин.Как отметил дипломат, в Москве убеждены, что такая ситуация не соответствует ожиданиям двух народов, противоречит историческому наследию."Но важно понимать, что сотрудничество – дорога с двусторонним движением, а не эгоистичное продвижение корыстных интересов одной из сторон. Сможет ли голландское руководство сменить бесперспективную и ангажированную парадигму в отношениях с нашей страной? Пусть на этот вопрос сами для себя честно ответят нидерландские политики, пусть прислушаются к голосам своих избирателей", - резюмировал посол.Отношения России и Нидерландов резко ухудшились в 2014 году после авиакатастрофы малайзийского "Боинга" на востоке Украины. Самолет, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.Совместная следственная группа (ССГ), которая под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия России проводит расследование обстоятельств крушения, ранее представила промежуточные итоги. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из зенитного ракетного комплекса "Бук", принадлежавшего 53-й зенитной ракетной бригаде ВС РФ из Курска.Как заявлял РИА Новости заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, а пущена она была с подконтрольной Киеву территории, однако эту информацию следователи проигнорировали. При этом в первый день заседания суда обвинение признало, что получило и изучает данные российской прокуратуры.МИД РФ заявил, что обвинения ССГ в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление, расследование является предвзятым и однобоким. Президент Владимир Путин отметил, что Россию не допускают к расследованию катастрофы лайнера на востоке Украины, а Москва может признать результаты следствия, если будет принимать в нем полноценное участие. Все ракеты, двигатель от которой продемонстрировала голландская комиссия по расследованию крушения MH17, были утилизированы после 2011 года, сообщили в Минобороны России.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не раз заявлял, что Москва категорически отвергает обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing.Суд по делу о крушении рейса MH17 начался в Нидерландах 9 марта 2020 года. По нему проходят четыре фигуранта - россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Пулатова на суде представляет международная группа, состоящая из двух голландских и одного российского адвоката. Остальных подозреваемых судят заочно. Суд в Нидерландах вызвал подозреваемых по делу о крушении рейса MH17 на востоке Украины на следующий блок слушаний, которые начнутся 31 августа.

https://ria.ru/20210730/niderlandy-1743555821.html

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в мире, киев, москва, дмитрий песков, бук (зенитный ракетный комплекс), вооруженные силы рф, александр шульгин