https://ria.ru/20210730/niderlandy-1743555821.html

Российский посол рассказал о консультациях с Нидерландами по MH17

Российский посол рассказал о консультациях с Нидерландами по MH17 - РИА Новости, 30.07.2021

Российский посол рассказал о консультациях с Нидерландами по MH17

Москва по-прежнему не исключает взаимодействия с компетентными органами Нидерландов по делу о крушении рейса MH17 в других форматах после выхода из... РИА Новости, 30.07.2021

2021-07-30T09:20

2021-07-30T09:20

2021-07-30T09:20

в мире

украина

нидерланды

москва

дмитрий песков

европейский суд по правам человека (еспч)

mh17. расследование

александр шульгин

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ГААГА, 30 июл - РИА Новости, Анастасия Иванова. Москва по-прежнему не исключает взаимодействия с компетентными органами Нидерландов по делу о крушении рейса MH17 в других форматах после выхода из трехсторонних консультаций, но надежды на эффективное сотрудничество все меньше, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Нидерландах Александр Шульгин."Мы неоднократно заявляли о причинах прекращения трехсторонних консультаций. Гаага, подав межгосударственную жалобу против России в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), попросту лишила такую работу всякого смысла. Мы по-прежнему не исключаем возможности взаимодействия с компетентными органами Нидерландов в других форматах, однако надежды на эффективное сотрудничество все меньше", - сказал Шульгин в ответ на вопрос, есть ли у РФ диалог по теме авиакатастрофы с голландскими компетентными органами после выхода из трехсторонних консультаций.В октябре 2020 года в МИД РФ заявили, что Россия считает невозможным дальнейшее участие в трёхсторонних консультациях с Австралией и Нидерландами по катастрофе Boeing, но готова взаимодействовать с голландскими компетентными органами.Ранее - в июле 2020 года - правительство Нидерландов заявило о решении подать иск против России в ЕСПЧ в связи с крушением рейса MH17.Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте. Совместная следственная группа (ССГ), которая под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия России проводит расследование обстоятельств крушения, ранее представила промежуточные итоги. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из зенитного ракетного комплекса "Бук", принадлежавшего 53-й зенитной ракетной бригаде ВС РФ из Курска.Как заявлял РИА Новости заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, а пущена она была с подконтрольной Киеву территории, однако эту информацию следователи проигнорировали. При этом в первый день заседания суда обвинение признало, что получило и изучает данные российской прокуратуры.МИД РФ заявил, что обвинения ССГ в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление, расследование является предвзятым и однобоким. Президент Владимир Путин отметил, что Россию не допускают к расследованию катастрофы лайнера на востоке Украины, а Москва может признать результаты следствия, если будет принимать в нем полноценное участие. Все ракеты, двигатель от которой продемонстрировала голландская комиссия по расследованию крушения MH17, были утилизированы после 2011 года, сообщили в Минобороны России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не раз заявлял, что Москва категорически отвергает обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing.

https://ria.ru/20210730/sud-1743554741.html

https://ria.ru/20210729/mh17-1743431085.html

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в мире, украина, нидерланды, москва, дмитрий песков, европейский суд по правам человека (еспч), mh17. расследование, александр шульгин, россия