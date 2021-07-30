https://ria.ru/20210730/nauka-1743703786.html

Космонавты впервые открыли люк в модуль "Наука"

Космонавты впервые открыли люк в модуль "Наука" - РИА Новости, 30.07.2021

Космонавты впервые открыли люк в модуль "Наука"

Космонавты на Международной космической станции впервые открыли люк в многофункциональный лабораторный модуль (МЛМ) "Наука", следует из переговоров экипажа с... РИА Новости, 30.07.2021

2021-07-30T20:51

2021-07-30T20:51

2021-07-30T20:53

наука

космос - риа наука

международная космическая станция (мкс)

наса

роскосмос

олег новицкий

земля

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/07/1d/1743499497_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_20cb4f12ee5e4516be0ed870a9215056.jpg

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Космонавты на Международной космической станции впервые открыли люк в многофункциональный лабораторный модуль (МЛМ) "Наука", следует из переговоров экипажа с Землей, которые транслирует НАСА."Открыли люк", - сказал российский космонавт Олег Новицкий специалисту на Земле.Незадолго до открытия была проведена продувка топливных магистралей модуля гелием и окислителем для приведения топливной системы "Науки" в безопасное состояние.Модуль "Наука" пристыковался к МКС 29 июля. Спустя три часа на нем самопроизвольно включились двигатели, что привело к развороту станции на 45 градусов (хотя позднее руководитель полета американского сегмента МКС Зебулон Сковилл уточнил, что это была лишь первичная оценка, на самом деле станция могла провернуться больше). Для возвращения МКС в нужное положение в пространстве были задействованы двигатели модуля "Звезда" и грузового корабля "Прогресс МС-17". Угрозы экипажу станции не было."Роскосмос" сначала сообщил, что "Наука" интегрируется в МКС и проводится работа с остатками топлива в модуле. На следующий день руководитель полетом российского сегмента станции Владимир Соловьев пояснил, что внезапное включение двигателей "Науки" произошло из-за кратковременного сбоя программного обеспечения.

земля

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

космос - риа наука, международная космическая станция (мкс), наса, роскосмос, олег новицкий, земля