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Наука
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Космонавты впервые открыли люк в модуль "Наука"
Космонавты впервые открыли люк в модуль "Наука" - РИА Новости, 30.07.2021
Космонавты впервые открыли люк в модуль "Наука"
Космонавты на Международной космической станции впервые открыли люк в многофункциональный лабораторный модуль (МЛМ) "Наука", следует из переговоров экипажа с... РИА Новости, 30.07.2021
2021-07-30T20:51
2021-07-30T20:53
наука
космос - риа наука
международная космическая станция (мкс)
наса
роскосмос
олег новицкий
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Космонавты на Международной космической станции впервые открыли люк в многофункциональный лабораторный модуль (МЛМ) "Наука", следует из переговоров экипажа с Землей, которые транслирует НАСА."Открыли люк", - сказал российский космонавт Олег Новицкий специалисту на Земле.Незадолго до открытия была проведена продувка топливных магистралей модуля гелием и окислителем для приведения топливной системы "Науки" в безопасное состояние.Модуль "Наука" пристыковался к МКС 29 июля. Спустя три часа на нем самопроизвольно включились двигатели, что привело к развороту станции на 45 градусов (хотя позднее руководитель полета американского сегмента МКС Зебулон Сковилл уточнил, что это была лишь первичная оценка, на самом деле станция могла провернуться больше). Для возвращения МКС в нужное положение в пространстве были задействованы двигатели модуля "Звезда" и грузового корабля "Прогресс МС-17". Угрозы экипажу станции не было."Роскосмос" сначала сообщил, что "Наука" интегрируется в МКС и проводится работа с остатками топлива в модуле. На следующий день руководитель полетом российского сегмента станции Владимир Соловьев пояснил, что внезапное включение двигателей "Науки" произошло из-за кратковременного сбоя программного обеспечения.
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космос - риа наука, международная космическая станция (мкс), наса, роскосмос, олег новицкий, земля
20:51 30.07.2021 (обновлено: 20:53 30.07.2021)
 
Космонавты впервые открыли люк в модуль "Наука"

Космонавты на МКС впервые открыли люк в новый модуль "Наука"

© Фото : космонавт "Роскосмоса" Олег НовицкийМодуль "Наука" в составе МКС
Модуль Наука в составе МКС - РИА Новости, 1920, 30.07.2021
© Фото : космонавт "Роскосмоса" Олег Новицкий
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Космонавты на Международной космической станции впервые открыли люк в многофункциональный лабораторный модуль (МЛМ) "Наука", следует из переговоров экипажа с Землей, которые транслирует НАСА.
"Открыли люк", - сказал российский космонавт Олег Новицкий специалисту на Земле.
Незадолго до открытия была проведена продувка топливных магистралей модуля гелием и окислителем для приведения топливной системы "Науки" в безопасное состояние.
Модуль "Наука" пристыковался к МКС 29 июля. Спустя три часа на нем самопроизвольно включились двигатели, что привело к развороту станции на 45 градусов (хотя позднее руководитель полета американского сегмента МКС Зебулон Сковилл уточнил, что это была лишь первичная оценка, на самом деле станция могла провернуться больше). Для возвращения МКС в нужное положение в пространстве были задействованы двигатели модуля "Звезда" и грузового корабля "Прогресс МС-17". Угрозы экипажу станции не было.
"Роскосмос" сначала сообщил, что "Наука" интегрируется в МКС и проводится работа с остатками топлива в модуле. На следующий день руководитель полетом российского сегмента станции Владимир Соловьев пояснил, что внезапное включение двигателей "Науки" произошло из-за кратковременного сбоя программного обеспечения.
МЛМ Наука: как устроен новый модуль российской части МКС
21 июля, 16:42Инфографика
МЛМ "Наука": как устроен новый модуль российской части МКС
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НаукаКосмос - РИА НаукаМеждународная космическая станция (МКС)НАСАРоскосмосОлег НовицкийЗемля
 
 
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