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Рогозин назвал новую возможную причину нештатной ситуации с модулем "Наука"
Рогозин назвал новую возможную причину нештатной ситуации с модулем "Наука" - РИА Новости, 30.07.2021
Рогозин назвал новую возможную причину нештатной ситуации с модулем "Наука"
Причиной несанкционированного включения двигателей модуля "Наука" мог стать человеческий фактор, специалист Центра управления полетами не предусмотрел... РИА Новости, 30.07.2021
2021-07-30T19:22
2021-07-30T19:32
дмитрий рогозин
космос - риа наука
центр управления полетами
международная космическая станция (мкс)
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Причиной несанкционированного включения двигателей модуля "Наука" мог стать человеческий фактор, специалист Центра управления полетами не предусмотрел возможность ошибки, заявил гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин."Человеческий фактор в каком-то смысле. То есть была такая эйфория (после успешной стыковки "Науки" с МКС), люди в каком-то смысле расслабились. Возможно, кто-то из операторов не учел, что система управления самого блока продолжит себя корректировать в пространстве. И она определила этот свой момент спустя три часа и дала включение двигателей, которое тут же было тут же скомпенсировано нашими, российскими двигателями на модуле "Звезда" и на нашем грузовом корабле "Прогресс". - сказал Рогозин в эфире радио "Комсомольская правда".
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дмитрий рогозин, космос - риа наука, центр управления полетами, международная космическая станция (мкс)
19:22 30.07.2021 (обновлено: 19:32 30.07.2021)
 
Рогозин назвал новую возможную причину нештатной ситуации с модулем "Наука"

Глава Роскосмоса Рогозин: двигатели "Науки" могли нештатно включиться из-за человеческого фактора

© Фото : космонавт "Роскосмоса" Олег НовицкийМодуль "Наука" в составе МКС
Модуль Наука в составе МКС - РИА Новости, 1920, 30.07.2021
© Фото : космонавт "Роскосмоса" Олег Новицкий
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Причиной несанкционированного включения двигателей модуля "Наука" мог стать человеческий фактор, специалист Центра управления полетами не предусмотрел возможность ошибки, заявил гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
"Человеческий фактор в каком-то смысле. То есть была такая эйфория (после успешной стыковки "Науки" с МКС), люди в каком-то смысле расслабились. Возможно, кто-то из операторов не учел, что система управления самого блока продолжит себя корректировать в пространстве. И она определила этот свой момент спустя три часа и дала включение двигателей, которое тут же было тут же скомпенсировано нашими, российскими двигателями на модуле "Звезда" и на нашем грузовом корабле "Прогресс". - сказал Рогозин в эфире радио "Комсомольская правда".
Модуль Наука в составе МКС - РИА Новости, 1920, 30.07.2021
Вчера, 18:59
На модуле "Наука" началась продувка топливной системы
 
Дмитрий РогозинКосмос - РИА НаукаЦентр управления полетамиМеждународная космическая станция (МКС)
 
 
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