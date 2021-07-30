https://ria.ru/20210730/natsizm-1743604962.html

Депутат обвинила США в двойных стандартах в вопросе осуждения нацизма

Депутат обвинила США в двойных стандартах в вопросе осуждения нацизма - РИА Новости, 30.07.2021

Депутат обвинила США в двойных стандартах в вопросе осуждения нацизма

США надо быть последовательнее в теме поддержки резолюции ООН о недопустимости героизации нацизма, поскольку Демократическая партия приветствует снос памятников РИА Новости, 30.07.2021

2021-07-30T12:52

2021-07-30T12:52

2021-07-30T12:52

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сша

оон

елена панина

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россия

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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. США надо быть последовательнее в теме поддержки резолюции ООН о недопустимости героизации нацизма, поскольку Демократическая партия приветствует снос памятников расистам и рабовладельцам у себя, считает член комитета по международным делам ГД Елена Панина.Россия надеется, что США и Украина, выступающие против ежегодной резолюции Генассамблеи ООН по борьбе с героизацией нацизма, пересмотрят свою позицию, с таким заявлением ранее выступило посольство РФ в Вашингтоне. Ежегодно РФ представляет в ГА ООН резолюцию о борьбе с героизацией нацизма. В декабре 2020 года Генассамблея ООН приняла ее большинством голосов, против были Украина и США."Что касается США, то им просто надо быть последовательнее. Если сейчас американские власти и правящая Демократическая партия приветствуют снос памятников рабовладельцам и расистам, то они, по логике вещей, должны осуждать и прославление нацизма, построенного на расистских идеях", - сказала Панина РИА Новости.При этом она отметила, что шансов на это мало."В этом вопросе, как и во многих других, США используют двойные стандарты, двойную бухгалтерию", - считает депутат.По ее словам, вероятность того, что за подобную резолюцию проголосует Украина, ничтожна.Резолюция рекомендует странам принять надлежащие конкретные меры, "в том числе в законодательной области и в сфере образования, в соответствии с их международными обязательствами в области прав человека, с тем чтобы предотвратить пересмотр итогов Второй мировой войны и отрицание преступлений против человечности и военных преступлений, совершенных во время Второй мировой войны". Авторы документа решительно осуждают инциденты, связанные с героизацией и пропагандой нацизма, в частности, нанесение граффити и рисунков пронацистского содержания, в том числе на памятники жертвам Второй мировой войны.Резолюция настоятельно призывает государства ликвидировать все формы расовой дискриминации всеми средствами, в том числе, если этого требуют обстоятельства, законодательно. Кроме того, документ осуждает использование образовательных материалов, а также риторики в ходе обучения, пропагандирующих расизм, дискриминацию, ненависть и насилие на основе этнического происхождения, национальности, религии или убеждений.

https://ria.ru/20210729/rezolyutsiya-1743362556.html

https://ria.ru/20210726/ugroza-1742969157.html

https://ria.ru/20210328/voyny-1603128720.html

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в мире, украина, сша, оон, елена панина, госдума рф, россия