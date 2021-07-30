Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210730/natsizm-1743604962.html
Депутат обвинила США в двойных стандартах в вопросе осуждения нацизма
Депутат обвинила США в двойных стандартах в вопросе осуждения нацизма - РИА Новости, 30.07.2021
Депутат обвинила США в двойных стандартах в вопросе осуждения нацизма
США надо быть последовательнее в теме поддержки резолюции ООН о недопустимости героизации нацизма, поскольку Демократическая партия приветствует снос памятников РИА Новости, 30.07.2021
2021-07-30T12:52
2021-07-30T12:52
в мире
украина
сша
оон
елена панина
госдума рф
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/149667/04/1496670446_0:0:5357:3013_1920x0_80_0_0_6ca77e887ef8d98ec2c48a14ee37081f.jpg
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. США надо быть последовательнее в теме поддержки резолюции ООН о недопустимости героизации нацизма, поскольку Демократическая партия приветствует снос памятников расистам и рабовладельцам у себя, считает член комитета по международным делам ГД Елена Панина.Россия надеется, что США и Украина, выступающие против ежегодной резолюции Генассамблеи ООН по борьбе с героизацией нацизма, пересмотрят свою позицию, с таким заявлением ранее выступило посольство РФ в Вашингтоне. Ежегодно РФ представляет в ГА ООН резолюцию о борьбе с героизацией нацизма. В декабре 2020 года Генассамблея ООН приняла ее большинством голосов, против были Украина и США."Что касается США, то им просто надо быть последовательнее. Если сейчас американские власти и правящая Демократическая партия приветствуют снос памятников рабовладельцам и расистам, то они, по логике вещей, должны осуждать и прославление нацизма, построенного на расистских идеях", - сказала Панина РИА Новости.При этом она отметила, что шансов на это мало."В этом вопросе, как и во многих других, США используют двойные стандарты, двойную бухгалтерию", - считает депутат.По ее словам, вероятность того, что за подобную резолюцию проголосует Украина, ничтожна.Резолюция рекомендует странам принять надлежащие конкретные меры, "в том числе в законодательной области и в сфере образования, в соответствии с их международными обязательствами в области прав человека, с тем чтобы предотвратить пересмотр итогов Второй мировой войны и отрицание преступлений против человечности и военных преступлений, совершенных во время Второй мировой войны". Авторы документа решительно осуждают инциденты, связанные с героизацией и пропагандой нацизма, в частности, нанесение граффити и рисунков пронацистского содержания, в том числе на памятники жертвам Второй мировой войны.Резолюция настоятельно призывает государства ликвидировать все формы расовой дискриминации всеми средствами, в том числе, если этого требуют обстоятельства, законодательно. Кроме того, документ осуждает использование образовательных материалов, а также риторики в ходе обучения, пропагандирующих расизм, дискриминацию, ненависть и насилие на основе этнического происхождения, национальности, религии или убеждений.
https://ria.ru/20210729/rezolyutsiya-1743362556.html
https://ria.ru/20210726/ugroza-1742969157.html
https://ria.ru/20210328/voyny-1603128720.html
украина
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/149667/04/1496670446_497:0:5258:3571_1920x0_80_0_0_c33f855dd801d3760da873ceacb8afb3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, украина, сша, оон, елена панина, госдума рф, россия
12:52 30.07.2021
 
Депутат обвинила США в двойных стандартах в вопросе осуждения нацизма

Депутат Панина: США надо быть последовательнее в теме недопустимости героизации нацизма

© Sputnik / Виктор ТолочкоДепутат Госдумы РФ Елена Панина
Депутат Госдумы РФ Елена Панина - РИА Новости, 1920, 30.07.2021
© Sputnik / Виктор Толочко
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. США надо быть последовательнее в теме поддержки резолюции ООН о недопустимости героизации нацизма, поскольку Демократическая партия приветствует снос памятников расистам и рабовладельцам у себя, считает член комитета по международным делам ГД Елена Панина.
Россия надеется, что США и Украина, выступающие против ежегодной резолюции Генассамблеи ООН по борьбе с героизацией нацизма, пересмотрят свою позицию, с таким заявлением ранее выступило посольство РФ в Вашингтоне. Ежегодно РФ представляет в ГА ООН резолюцию о борьбе с героизацией нацизма. В декабре 2020 года Генассамблея ООН приняла ее большинством голосов, против были Украина и США.
Зал Генассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 29.07.2021
29 июля, 03:13
Россия призвала США поддержать резолюцию о борьбе с героизацией нацизма
"Что касается США, то им просто надо быть последовательнее. Если сейчас американские власти и правящая Демократическая партия приветствуют снос памятников рабовладельцам и расистам, то они, по логике вещей, должны осуждать и прославление нацизма, построенного на расистских идеях", - сказала Панина РИА Новости.
При этом она отметила, что шансов на это мало.
Пентагон - РИА Новости, 1920, 26.07.2021
26 июля, 17:26
В Пентагоне рассказали, какое место занимает Россия среди угроз для США
"В этом вопросе, как и во многих других, США используют двойные стандарты, двойную бухгалтерию", - считает депутат.
По ее словам, вероятность того, что за подобную резолюцию проголосует Украина, ничтожна.
"Культ пособников фашизма является для киевского режима частью официальной идеологии", - подчеркнула Панина.
Резолюция рекомендует странам принять надлежащие конкретные меры, "в том числе в законодательной области и в сфере образования, в соответствии с их международными обязательствами в области прав человека, с тем чтобы предотвратить пересмотр итогов Второй мировой войны и отрицание преступлений против человечности и военных преступлений, совершенных во время Второй мировой войны". Авторы документа решительно осуждают инциденты, связанные с героизацией и пропагандой нацизма, в частности, нанесение граффити и рисунков пронацистского содержания, в том числе на памятники жертвам Второй мировой войны.
Резолюция настоятельно призывает государства ликвидировать все формы расовой дискриминации всеми средствами, в том числе, если этого требуют обстоятельства, законодательно. Кроме того, документ осуждает использование образовательных материалов, а также риторики в ходе обучения, пропагандирующих расизм, дискриминацию, ненависть и насилие на основе этнического происхождения, национальности, религии или убеждений.
Посетитель на выставке Ни меры, ни названья, ни сравненья в Еврейском музее и центре толерантности в Москве - РИА Новости, 1920, 28.03.2021
28 марта, 08:00
В США доказывают, что все мировые войны развязали русские
 
В миреУкраинаСШАООНЕлена ПанинаГосдума РФРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:04В Якутии за сутки ликвидировали семь природных пожаров
06:21Полицейские разыскали приморца и несколько километров несли его на руках
06:18Эксперты рассказали, почему август не станет большим испытанием для рубля
06:12Эксперт рассказала о появлении новых профессий в сфере образования
06:09Врач: дети стали значительно чаще болеть COVID-19
05:53Ученые описали шанс появления штамма коронавируса со смертностью 35%
05:50Украинцев предупредили о подорожании услуг ЖКХ на 70 процентов
04:45AP: атаковавшие SolarWinds хакеры взламывали почту американских прокуроров
04:10В России набирает популярность смертельно опасный тренд
03:27Проценко развеял миф о заболевании COVID-19 из-за вакцинации
03:22Рослесхоз и Greenpeace выступили против контролируемого пала сухой травы
03:14Эксперт рассказала, как распознать фальшивые деньги с помощью телефона
03:12Эксперт оценил версию об утечке SARS-CoV-2 из лаборатории в Ухане
03:06Минтранс: беспилотные автомобили помогут снизить число погибших в ДТП
02:28Байден прокомментировал итоги переговоров по стратегической стабильности
02:13Эксперт рассказал, когда пассивный доход может быть опасен
02:10Врач развеяла один из главных страхов перед вакцинацией
01:57На Гаити арестовали еще одного полицейского по делу об убийстве президента
01:38Ученые считают, что "Спутник V" безопасно комбинировать с другими вакцинами
01:12Эксперт назвал валюты, которые могут резко подорожать
Лента новостейМолния