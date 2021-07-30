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В Пермском крае задержали мужчину, подозреваемого в нападении на магазин
В Пермском крае задержали мужчину, подозреваемого в нападении на магазин - РИА Новости, 30.07.2021
В Пермском крае задержали мужчину, подозреваемого в нападении на магазин
Пермская полиция задержала мужчину, который подозревается в нападении на продуктовый магазин с обрезом и ножом, сообщает краевое ГУ МВД. РИА Новости, 30.07.2021
2021-07-30T12:03
2021-07-30T12:03
2021-07-30T12:03
происшествия
пермский край
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ПЕРМЬ, 30 июл - РИА Новости. Пермская полиция задержала мужчину, который подозревается в нападении на продуктовый магазин с обрезом и ножом, сообщает краевое ГУ МВД.По данным ведомства, в продуктовый магазин Ильинского округа в июле ворвался 51-летний мужчина. Он связал двух продавцов и 8-летнюю дочь одной из них скотчем, вставил в их рты кляпы, чтобы не могли позвать на помощь, нанёс ряд ударов по телу и голове. Далее злоумышленник закрыл их в подсобке, сняв с них ювелирные украшения. Все это время мужчина угрожал женщинам обрезом и ножом. Он также похитил продукты питания и 30 тысяч рублей из кассы, а затем скрылся.Позднее одна из женщин смогла освободиться и вызвать полицию. Спешащих на место преступления стражей порядка остановили жители, которые сообщили о сидящем на остановке мужчине с обрезом. Полицейские предположили, что житель может быть причастен к разбойному нападению на магазин. Участковый Владимир Пермяков подошел к мужчине и настоятельно попросил бросить обрез. Это требование он повторил несколько раз, только после многократных призывов сдаться мужчина положил оружие на скамью."Похищенное имущество и орудие преступления изъяты. По всем фактам противоправной деятельности Верещагинским межрайонным следственным отделом СУ СКР возбуждены уголовные дела", — говорится в сообщении.Уточняется, что подозреваемый похитил ружье, когда работал на ферме. Потом он сам переделал его в обрез. Мужчина ранее был судим и освободился из мест лишения свободы в мае этого года.
https://ria.ru/20210728/ograblenie-1743212146.html
https://ria.ru/20210717/arest-1741695753.html
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происшествия, пермский край
В Пермском крае задержали мужчину, подозреваемого в нападении на магазин
Полиция задержала мужчину, подозреваемого в нападении на магазин с обрезом в Пермском крае
ПЕРМЬ, 30 июл - РИА Новости. Пермская
полиция задержала мужчину, который подозревается в нападении на продуктовый магазин с обрезом и ножом, сообщает краевое ГУ МВД.
По данным ведомства, в продуктовый магазин Ильинского округа в июле ворвался 51-летний мужчина. Он связал двух продавцов и 8-летнюю дочь одной из них скотчем, вставил в их рты кляпы, чтобы не могли позвать на помощь, нанёс ряд ударов по телу и голове. Далее злоумышленник закрыл их в подсобке, сняв с них ювелирные украшения. Все это время мужчина угрожал женщинам обрезом и ножом. Он также похитил продукты питания и 30 тысяч рублей из кассы, а затем скрылся.
Позднее одна из женщин смогла освободиться и вызвать полицию. Спешащих на место преступления стражей порядка остановили жители, которые сообщили о сидящем на остановке мужчине с обрезом. Полицейские предположили, что житель может быть причастен к разбойному нападению на магазин. Участковый Владимир Пермяков подошел к мужчине и настоятельно попросил бросить обрез. Это требование он повторил несколько раз, только после многократных призывов сдаться мужчина положил оружие на скамью.
"Похищенное имущество и орудие преступления изъяты. По всем фактам противоправной деятельности Верещагинским межрайонным следственным отделом СУ СКР возбуждены уголовные дела", — говорится в сообщении.
Уточняется, что подозреваемый похитил ружье, когда работал на ферме. Потом он сам переделал его в обрез. Мужчина ранее был судим и освободился из мест лишения свободы в мае этого года.