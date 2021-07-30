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Пенсионерам рассказали, какие налоги им не надо платить
Пенсионерам рассказали, какие налоги им не надо платить - РИА Новости, 30.07.2021
Пенсионерам рассказали, какие налоги им не надо платить
Пенсионерам не нужно платить некоторые налоги, связанные с доходом и имуществом, заявил агентству "Прайм" эксперт НПФ "Будущее" Евгений Биезбардис. РИА Новости, 30.07.2021
2021-07-30T02:20
2021-07-30T05:12
евгений биезбардис
россия
пенсионеры
налоги
нпф "будущее"
общество
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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Пенсионерам не нужно платить некоторые налоги, связанные с доходом и имуществом, заявил агентству "Прайм" эксперт НПФ "Будущее" Евгений Биезбардис.По его словам, государство пересмотрело некоторые налоговые льготы, чтобы улучшить материальное положение жителей старшего возраста.Собеседник агентства пояснил, что многим пенсионерам приходится продолжать трудовую деятельность, чтобы сохранить прежний уровень жизни. При этом, несмотря на то, что пенсии и пособия не облагаются налогам, из других официальных поступлений удерживается НДФЛ.По некоторым основаниям работодатель автоматически уменьшает НДФЛ, а по ряду иных приходится заявлять получение средств либо через налоговую декларацию, либо через работодателя."В последнем случае будет уменьшен удерживаемый работодателем налог, и ждать рассмотрения декларации не потребуется", — объяснил эксперт.Кроме того, продолжил Биезбардис, в некоторых регионах существуют льготы по транспортному налогу.С 2017 года для пенсионеров также предусмотрена льгота по земельному налогу, напомнил специалист. Так, во всех субъектах федерации этот налог не взимается с участка с площадью до шести соток, однако регионы могут расширять попадающую под послабления площадь владений. Помимо этого, добавил эксперт, сэкономить пенсионеру можно и на имуществе физлиц."Обычно о налоговых льготах вспоминают при достижении пенсионного или предпенсионного возраста. Но в них стоит разобраться заранее при планировании своего пенсионного будущего. Это может оказаться весьма выгодно, если грамотно распределять собственность среди членов одного домохозяйства, а также при осуществлении сбережений. Добровольная пенсия также не облагается налогом, если сформирована за счет работника и его работодателя", — заключил Биезбардис.
https://ria.ru/20210729/pensionery-1743441518.html
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евгений биезбардис, россия, пенсионеры, налоги, нпф "будущее", общество
02:20 30.07.2021 (обновлено: 05:12 30.07.2021)
 
Пенсионерам рассказали, какие налоги им не надо платить

Эксперт НПФ "Будущее" Биезбардис назвал необязательные для пенсионеров налоги

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкБланк налоговой декларации на доходы физических лиц
Бланк налоговой декларации на доходы физических лиц - РИА Новости, 1920, 30.07.2021
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Пенсионерам не нужно платить некоторые налоги, связанные с доходом и имуществом, заявил агентству "Прайм" эксперт НПФ "Будущее" Евгений Биезбардис.
По его словам, государство пересмотрело некоторые налоговые льготы, чтобы улучшить материальное положение жителей старшего возраста.
Собеседник агентства пояснил, что многим пенсионерам приходится продолжать трудовую деятельность, чтобы сохранить прежний уровень жизни. При этом, несмотря на то, что пенсии и пособия не облагаются налогам, из других официальных поступлений удерживается НДФЛ.
"Правда, часть из них можно вернуть посредством налоговых вычетов, согласно статьям 218-221 второй части Налогового кодекса. Такой своеобразный налоговый кешбэк доступен, если работающий пенсионер оплатил медицинские расходы, траты на обучение, повышение квалификации, приобретение недвижимости и при осуществлении инвестиций (иногда и в пользу своих близких)", — подчеркнул Биезбардис.
По некоторым основаниям работодатель автоматически уменьшает НДФЛ, а по ряду иных приходится заявлять получение средств либо через налоговую декларацию, либо через работодателя.
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"В последнем случае будет уменьшен удерживаемый работодателем налог, и ждать рассмотрения декларации не потребуется", — объяснил эксперт.
Кроме того, продолжил Биезбардис, в некоторых регионах существуют льготы по транспортному налогу.
С 2017 года для пенсионеров также предусмотрена льгота по земельному налогу, напомнил специалист. Так, во всех субъектах федерации этот налог не взимается с участка с площадью до шести соток, однако регионы могут расширять попадающую под послабления площадь владений. Помимо этого, добавил эксперт, сэкономить пенсионеру можно и на имуществе физлиц.
"Обычно о налоговых льготах вспоминают при достижении пенсионного или предпенсионного возраста. Но в них стоит разобраться заранее при планировании своего пенсионного будущего. Это может оказаться весьма выгодно, если грамотно распределять собственность среди членов одного домохозяйства, а также при осуществлении сбережений. Добровольная пенсия также не облагается налогом, если сформирована за счет работника и его работодателя", — заключил Биезбардис.
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Евгений БиезбардисРоссияПенсионерыНалогиНПФ "БУДУЩЕЕ"Общество
 
 
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