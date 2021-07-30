https://ria.ru/20210730/most-1743693345.html

В Ростове реконструкцию моста на Малиновского могут завершить раньше срока

В Ростове реконструкцию моста на Малиновского могут завершить раньше срока - РИА Новости, 30.07.2021

В Ростове реконструкцию моста на Малиновского могут завершить раньше срока

Работы по реконструкции путепровода на улице Малиновского в Ростове-на-Дону стоимостью 2,25 миллиарда рублей могут завершиться раньше предполагаемого срока – в... РИА Новости, 30.07.2021

2021-07-30T19:25

2021-07-30T19:25

2021-07-30T19:25

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ростов-на-дону

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 июл – РИА Новости. Работы по реконструкции путепровода на улице Малиновского в Ростове-на-Дону стоимостью 2,25 миллиарда рублей могут завершиться раньше предполагаемого срока – в ноябре текущего года, сообщает правительство Ростовской области по итогам визита губернатора региона Василия Голубева на объект.Работы по реконструкции путепровода, который обеспечивает въезд в Ростов-на-Дону с западной стороны, начались январе текущего года, мост был полностью закрыт для проезда. Проект предусматривает реконструкцию старого моста и строительство нового в рамках реализации нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Стоимость объекта - 2,25 миллиарда рублей."Согласно графику, срок сдачи объекта - конец текущего года. Однако строители не исключают, что могут завершить реконструкцию раньше – в конце ноября", - говорится в сообщении. На сегодняшний день уже завершен монтаж металлоконструкций пролетного строения, идет устройство дорожной одежды. Параллельно ведется отсыпка полотна под строительство развязок и разворотных съездов. После завершения работ количество полос на мосту будет увеличено до шести."Я бы хотел сказать спасибо мостостроителям, который работают с полной отдачей. Свое обещание они выполнили, потому что пуск движения в июле состоялся. Впереди – серьезные задачи: это и подъездные пути, и завершение второго, нового моста. Я уверен: и с этой задачей они справятся. И, как и обещали, в этом году обновленный мост на Малиновского будет работать в полную силу", - приводятся в сообщении слова губернатора.

https://ria.ru/20210729/don-1743461461.html

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общество, ростов-на-дону, ростовская область, россия