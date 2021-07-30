https://ria.ru/20210730/most-1743693345.html
В Ростове реконструкцию моста на Малиновского могут завершить раньше срока
В Ростове реконструкцию моста на Малиновского могут завершить раньше срока - РИА Новости, 30.07.2021
В Ростове реконструкцию моста на Малиновского могут завершить раньше срока
Работы по реконструкции путепровода на улице Малиновского в Ростове-на-Дону стоимостью 2,25 миллиарда рублей могут завершиться раньше предполагаемого срока – в... РИА Новости, 30.07.2021
2021-07-30T19:25
2021-07-30T19:25
2021-07-30T19:25
ростовская область
общество
ростов-на-дону
ростовская область
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/151497/47/1514974750_0:113:3240:1936_1920x0_80_0_0_d7fb0f5f782399b3351d7523fa987b78.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 июл – РИА Новости. Работы по реконструкции путепровода на улице Малиновского в Ростове-на-Дону стоимостью 2,25 миллиарда рублей могут завершиться раньше предполагаемого срока – в ноябре текущего года, сообщает правительство Ростовской области по итогам визита губернатора региона Василия Голубева на объект.Работы по реконструкции путепровода, который обеспечивает въезд в Ростов-на-Дону с западной стороны, начались январе текущего года, мост был полностью закрыт для проезда. Проект предусматривает реконструкцию старого моста и строительство нового в рамках реализации нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Стоимость объекта - 2,25 миллиарда рублей."Согласно графику, срок сдачи объекта - конец текущего года. Однако строители не исключают, что могут завершить реконструкцию раньше – в конце ноября", - говорится в сообщении. На сегодняшний день уже завершен монтаж металлоконструкций пролетного строения, идет устройство дорожной одежды. Параллельно ведется отсыпка полотна под строительство развязок и разворотных съездов. После завершения работ количество полос на мосту будет увеличено до шести."Я бы хотел сказать спасибо мостостроителям, который работают с полной отдачей. Свое обещание они выполнили, потому что пуск движения в июле состоялся. Впереди – серьезные задачи: это и подъездные пути, и завершение второго, нового моста. Я уверен: и с этой задачей они справятся. И, как и обещали, в этом году обновленный мост на Малиновского будет работать в полную силу", - приводятся в сообщении слова губернатора.
https://ria.ru/20210729/don-1743461461.html
ростов-на-дону
ростовская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/151497/47/1514974750_255:0:2986:2048_1920x0_80_0_0_4d6be70b4b60d7f006fdff1ad9ffc5b9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, ростов-на-дону, ростовская область, россия
В Ростове реконструкцию моста на Малиновского могут завершить раньше срока
Работы по реконструкции моста на улице Малиновского в Ростове-на-Дону могут завершиться в ноябре
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 июл – РИА Новости.
Работы по реконструкции путепровода на улице Малиновского в Ростове-на-Дону
стоимостью 2,25 миллиарда рублей могут завершиться раньше предполагаемого срока – в ноябре текущего года, сообщает правительство Ростовской области
по итогам визита губернатора региона Василия Голубева на объект.
Работы по реконструкции путепровода, который обеспечивает въезд в Ростов-на-Дону с западной стороны, начались январе текущего года, мост был полностью закрыт для проезда. Проект предусматривает реконструкцию старого моста и строительство нового в рамках реализации нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Стоимость объекта - 2,25 миллиарда рублей.
"С 30 июля 2021 года возобновлено движение автомобильного транспорта по путепроводу через железнодорожные пути по улице Малиновского. Автотранспорт движется в обе стороны по уже обновленной правой стороне моста", - говорится в сообщении. Возведение новой, левой части путепровода еще продолжается.
"Согласно графику, срок сдачи объекта - конец текущего года. Однако строители не исключают, что могут завершить реконструкцию раньше – в конце ноября", - говорится в сообщении. На сегодняшний день уже завершен монтаж металлоконструкций пролетного строения, идет устройство дорожной одежды. Параллельно ведется отсыпка полотна под строительство развязок и разворотных съездов. После завершения работ количество полос на мосту будет увеличено до шести.
"Я бы хотел сказать спасибо мостостроителям, который работают с полной отдачей. Свое обещание они выполнили, потому что пуск движения в июле состоялся. Впереди – серьезные задачи: это и подъездные пути, и завершение второго, нового моста. Я уверен: и с этой задачей они справятся. И, как и обещали, в этом году обновленный мост на Малиновского будет работать в полную силу", - приводятся в сообщении слова губернатора.