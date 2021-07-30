https://ria.ru/20210730/moskva-1743579789.html

В Москве столкнулись два автобуса

В Москве столкнулись два автобуса - РИА Новости, 30.07.2021

В Москве столкнулись два автобуса

Один автобус въехал в другой на светофоре в Москве, по предварительной информации, двое человек пострадали, сообщается в Telegram-канале столичного департамента РИА Новости, 30.07.2021

2021-07-30T11:17

2021-07-30T11:17

2021-07-30T11:17

происшествия

мосгортранс

москва

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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Один автобус въехал в другой на светофоре в Москве, по предварительной информации, двое человек пострадали, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта."Сегодня около 10 часов утра в районе дома № 28 по Пятницкому шоссе произошло ДТП автобуса частного перевозчика ООО "Красногорск-Авто", следовавшего по 829к маршруту, с автобусом Мосгортранса, следовавшим по 267 маршруту. Автобус частного перевозчика въехал в стоящий в ожидании разрешающего сигнала светофора автобус Мосгортранса", - говорится в сообщении.Отмечается, что, по предварительной информации, в автобусе частного перевозчика - двое пострадавших с легкими травмами, им оказывается медицинская помощь. В автобусе Мосгортранса - без пострадавших. Причины происшествия устанавливают сотрудники ГИБДД.

https://ria.ru/20210727/dtp-1743161721.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, мосгортранс, москва