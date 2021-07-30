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В Москве столкнулись два автобуса
В Москве столкнулись два автобуса - РИА Новости, 30.07.2021
В Москве столкнулись два автобуса
Один автобус въехал в другой на светофоре в Москве, по предварительной информации, двое человек пострадали, сообщается в Telegram-канале столичного департамента РИА Новости, 30.07.2021
2021-07-30T11:17
2021-07-30T11:17
происшествия
мосгортранс
москва
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Один автобус въехал в другой на светофоре в Москве, по предварительной информации, двое человек пострадали, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта."Сегодня около 10 часов утра в районе дома № 28 по Пятницкому шоссе произошло ДТП автобуса частного перевозчика ООО "Красногорск-Авто", следовавшего по 829к маршруту, с автобусом Мосгортранса, следовавшим по 267 маршруту. Автобус частного перевозчика въехал в стоящий в ожидании разрешающего сигнала светофора автобус Мосгортранса", - говорится в сообщении.Отмечается, что, по предварительной информации, в автобусе частного перевозчика - двое пострадавших с легкими травмами, им оказывается медицинская помощь. В автобусе Мосгортранса - без пострадавших. Причины происшествия устанавливают сотрудники ГИБДД.
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происшествия, мосгортранс, москва
11:17 30.07.2021
 
В Москве столкнулись два автобуса

В Москве автобус въехал в другой на светофоре, пострадали два человека

© РИА Новости / Наталья СеливерстоваСотрудник Дорожно-патрульной службы ГИБДД и автомобиль скорой медицинской помощи
Сотрудник Дорожно-патрульной службы ГИБДД и автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 30.07.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Один автобус въехал в другой на светофоре в Москве, по предварительной информации, двое человек пострадали, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
"Сегодня около 10 часов утра в районе дома № 28 по Пятницкому шоссе произошло ДТП автобуса частного перевозчика ООО "Красногорск-Авто", следовавшего по 829к маршруту, с автобусом Мосгортранса, следовавшим по 267 маршруту. Автобус частного перевозчика въехал в стоящий в ожидании разрешающего сигнала светофора автобус Мосгортранса", - говорится в сообщении.
Отмечается, что, по предварительной информации, в автобусе частного перевозчика - двое пострадавших с легкими травмами, им оказывается медицинская помощь. В автобусе Мосгортранса - без пострадавших. Причины происшествия устанавливают сотрудники ГИБДД.
Последствия ДТП с участием рейсового автобуса на западе столицы - РИА Новости, 1920, 27.07.2021
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ПроисшествияМосгортрансМосква
 
 
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