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Бочкарев: готов монолит лечебно-диагностического комплекса МКНЦ
Бочкарев: готов монолит лечебно-диагностического комплекса МКНЦ - РИА Новости, 30.07.2021
Бочкарев: готов монолит лечебно-диагностического комплекса МКНЦ
Завершены монолитные работы в строящемся лечебно-диагностическом комплексе Московского клинического научно-практического центра (МКНЦ) имени Логинова, сообщил... РИА Новости, 30.07.2021
2021-07-30T15:32
2021-07-30T15:32
2021-07-30T15:32
москва
андрей бочкарев
стройкомплекс москвы
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МОСКВА, 30 июл — РИА Недвижимость. Завершены монолитные работы в строящемся лечебно-диагностическом комплексе Московского клинического научно-практического центра (МКНЦ) имени Логинова, сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.Он уточнил, что на территории комплекса также началось благоустройство. Здесь сделают удобные проезды, тротуары для пешеходов, высадят деревья и кустарники, установят малые архитектурные формы и разместят спортивную площадку для персонала.Бочкарев напомнил, что комплекс будет иметь многопрофильную направленность и станет экспертным центром по лечению и диагностике онкологии. В его составе — блок лучевой диагностики и эндоскопии, операционные с возможностью проведения высокотехнологичных робот-ассистированных операций, палатный блок. Планируется, что первых пациентов новый комплекс примет в 2023 году.Всего с 2011 года в Москве построено порядка 100 объектов здравоохранения, среди которых 34 больничных корпуса, 48 поликлиник, семь подстанций скорой помощи. До 2024 года планируется возвести 74 медицинских учреждения.
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москва, андрей бочкарев, стройкомплекс москвы
МОСКВА, 30 июл — РИА Недвижимость.
Завершены монолитные работы в строящемся лечебно-диагностическом комплексе Московского клинического научно-практического центра (МКНЦ) имени Логинова, сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев
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"Лечебно-диагностический комплекс представляет собой современное здание с планировками, специально адаптированными для потребностей пациентов, персонала и особенностей оказания медицинской помощи. Сейчас на объекте выполнены монолитные работы. Ведется работа по монтажу кровли и фасадных систем, в том числе остекление, отделочные работы. Приступили к устройству внутренних и наружных инженерных сетей", — сказал заммэра.
Он уточнил, что на территории комплекса также началось благоустройство. Здесь сделают удобные проезды, тротуары для пешеходов, высадят деревья и кустарники, установят малые архитектурные формы и разместят спортивную площадку для персонала.
Бочкарев напомнил, что комплекс будет иметь многопрофильную направленность и станет экспертным центром по лечению и диагностике онкологии. В его составе — блок лучевой диагностики и эндоскопии, операционные с возможностью проведения высокотехнологичных робот-ассистированных операций, палатный блок. Планируется, что первых пациентов новый комплекс примет в 2023 году.
Всего с 2011 года в Москве построено порядка 100 объектов здравоохранения, среди которых 34 больничных корпуса, 48 поликлиник, семь подстанций скорой помощи. До 2024 года планируется возвести 74 медицинских учреждения.