https://ria.ru/20210730/mololit-1743641585.html

Бочкарев: готов монолит лечебно-диагностического комплекса МКНЦ

Бочкарев: готов монолит лечебно-диагностического комплекса МКНЦ - РИА Новости, 30.07.2021

Бочкарев: готов монолит лечебно-диагностического комплекса МКНЦ

Завершены монолитные работы в строящемся лечебно-диагностическом комплексе Московского клинического научно-практического центра (МКНЦ) имени Логинова, сообщил... РИА Новости, 30.07.2021

2021-07-30T15:32

2021-07-30T15:32

2021-07-30T15:32

москва

андрей бочкарев

стройкомплекс москвы

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МОСКВА, 30 июл — РИА Недвижимость. Завершены монолитные работы в строящемся лечебно-диагностическом комплексе Московского клинического научно-практического центра (МКНЦ) имени Логинова, сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.Он уточнил, что на территории комплекса также началось благоустройство. Здесь сделают удобные проезды, тротуары для пешеходов, высадят деревья и кустарники, установят малые архитектурные формы и разместят спортивную площадку для персонала.Бочкарев напомнил, что комплекс будет иметь многопрофильную направленность и станет экспертным центром по лечению и диагностике онкологии. В его составе — блок лучевой диагностики и эндоскопии, операционные с возможностью проведения высокотехнологичных робот-ассистированных операций, палатный блок. Планируется, что первых пациентов новый комплекс примет в 2023 году.Всего с 2011 года в Москве построено порядка 100 объектов здравоохранения, среди которых 34 больничных корпуса, 48 поликлиник, семь подстанций скорой помощи. До 2024 года планируется возвести 74 медицинских учреждения.

https://ria.ru/20210721/stadion-1742180620.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, андрей бочкарев, стройкомплекс москвы