https://ria.ru/20210730/mks-1743694566.html

Рогозин назвал новую возможную причину нештатной ситуации с модулем "Наука"

Рогозин назвал новую возможную причину нештатной ситуации с модулем "Наука" - РИА Новости, 30.07.2021

Рогозин назвал новую возможную причину нештатной ситуации с модулем "Наука"

Причиной внезапного включения двигателей многоцелевого лабораторного модуля (МЛМ) "Наука" мог стать человеческий фактор, заявил гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий РИА Новости, 30.07.2021

2021-07-30T19:31

2021-07-30T19:31

2021-07-30T19:45

дмитрий рогозин

наука

роскосмос

космос - риа наука

международная космическая станция (мкс)

тома песке

акихико хосиде

шейн кимброу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/1d/1743499500_0:245:3072:1973_1920x0_80_0_0_696d78e5db9a3633c3b894333acf6519.jpg

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Причиной внезапного включения двигателей многоцелевого лабораторного модуля (МЛМ) "Наука" мог стать человеческий фактор, заявил гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.По его словам, после стыковки с Международной космической станцией была эйфория — "люди в каком-то смысле расслабились"."Возможно, кто-то из операторов не учел, что система управления самого блока продолжит себя корректировать в пространстве. И она определила этот свой момент спустя три часа и дала включение двигателей, которое тут же было скомпенсировано нашими российскими двигателями на модуле "Звезда" и на нашем грузовом корабле "Прогресс", — сказал Рогозин в эфире радио "Комсомольская правда".В свою очередь, руководитель полетом российского сегмента МКС Владимир Соловьев ранее заявил, что ситуация с многоцелевым лабораторным модулем (МЛМ) могла быть вызвана сбоем программного обеспечения."Наука" причалила к МКС 29 июля после восьмисуточного полета. Через три часа после стыковки, когда экипаж открыл люк модуля, на нем самопроизвольно включились двигатели. Из-за этого станция развернулась на 45 градусов. Для стабилизации задействовали двигатели модуля "Звезда" и грузового корабля "Прогресс МС-17". Угрозы экипажу не было.Ранее началась операция по удалению остатков топлива из модуля. Это необходимо, чтобы привести топливную систему "Науки" в безопасное состояние.Сейчас на станции работает 65-я экспедиция в составе россиян Олега Новицкого и Петра Дуброва, американцев Марка Ванде Хая, Шейна Кимброу и Меган МакАртур, японца Акихико Хосиде и француза Тома Песке.

https://ria.ru/20210730/kosmonavty-1743544171.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий рогозин, наука, роскосмос, космос - риа наука, международная космическая станция (мкс), тома песке, акихико хосиде, шейн кимброу