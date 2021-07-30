19:31 30.07.2021 (обновлено: 19:45 30.07.2021)
Рогозин назвал новую возможную причину нештатной ситуации с модулем "Наука"
МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Причиной внезапного включения двигателей многоцелевого лабораторного модуля (МЛМ) "Наука" мог стать человеческий фактор, заявил гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
По его словам, после стыковки с Международной космической станцией была эйфория — "люди в каком-то смысле расслабились".
"Возможно, кто-то из операторов не учел, что система управления самого блока продолжит себя корректировать в пространстве. И она определила этот свой момент спустя три часа и дала включение двигателей, которое тут же было скомпенсировано нашими российскими двигателями на модуле "Звезда" и на нашем грузовом корабле "Прогресс", — сказал Рогозин в эфире радио "Комсомольская правда".
"Возможно, кто-то из операторов не учел, что система управления самого блока продолжит себя корректировать в пространстве. И она определила этот свой момент спустя три часа и дала включение двигателей, которое тут же было скомпенсировано нашими российскими двигателями на модуле "Звезда" и на нашем грузовом корабле "Прогресс", — сказал Рогозин в эфире радио "Комсомольская правда".
В свою очередь, руководитель полетом российского сегмента МКС Владимир Соловьев ранее заявил, что ситуация с многоцелевым лабораторным модулем (МЛМ) могла быть вызвана сбоем программного обеспечения.
"Наука" причалила к МКС 29 июля после восьмисуточного полета. Через три часа после стыковки, когда экипаж открыл люк модуля, на нем самопроизвольно включились двигатели. Из-за этого станция развернулась на 45 градусов. Для стабилизации задействовали двигатели модуля "Звезда" и грузового корабля "Прогресс МС-17". Угрозы экипажу не было.
Ранее началась операция по удалению остатков топлива из модуля. Это необходимо, чтобы привести топливную систему "Науки" в безопасное состояние.
Сейчас на станции работает 65-я экспедиция в составе россиян Олега Новицкого и Петра Дуброва, американцев Марка Ванде Хая, Шейна Кимброу и Меган МакАртур, японца Акихико Хосиде и француза Тома Песке.