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Рогозин назвал новую возможную причину нештатной ситуации с модулем "Наука"
Рогозин назвал новую возможную причину нештатной ситуации с модулем "Наука" - РИА Новости, 30.07.2021
Рогозин назвал новую возможную причину нештатной ситуации с модулем "Наука"
Причиной внезапного включения двигателей многоцелевого лабораторного модуля (МЛМ) "Наука" мог стать человеческий фактор, заявил гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий РИА Новости, 30.07.2021
2021-07-30T19:31
2021-07-30T19:45
дмитрий рогозин
наука
роскосмос
космос - риа наука
международная космическая станция (мкс)
тома песке
акихико хосиде
шейн кимброу
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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Причиной внезапного включения двигателей многоцелевого лабораторного модуля (МЛМ) "Наука" мог стать человеческий фактор, заявил гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.По его словам, после стыковки с Международной космической станцией была эйфория — "люди в каком-то смысле расслабились"."Возможно, кто-то из операторов не учел, что система управления самого блока продолжит себя корректировать в пространстве. И она определила этот свой момент спустя три часа и дала включение двигателей, которое тут же было скомпенсировано нашими российскими двигателями на модуле "Звезда" и на нашем грузовом корабле "Прогресс", — сказал Рогозин в эфире радио "Комсомольская правда".В свою очередь, руководитель полетом российского сегмента МКС Владимир Соловьев ранее заявил, что ситуация с многоцелевым лабораторным модулем (МЛМ) могла быть вызвана сбоем программного обеспечения."Наука" причалила к МКС 29 июля после восьмисуточного полета. Через три часа после стыковки, когда экипаж открыл люк модуля, на нем самопроизвольно включились двигатели. Из-за этого станция развернулась на 45 градусов. Для стабилизации задействовали двигатели модуля "Звезда" и грузового корабля "Прогресс МС-17". Угрозы экипажу не было.Ранее началась операция по удалению остатков топлива из модуля. Это необходимо, чтобы привести топливную систему "Науки" в безопасное состояние.Сейчас на станции работает 65-я экспедиция в составе россиян Олега Новицкого и Петра Дуброва, американцев Марка Ванде Хая, Шейна Кимброу и Меган МакАртур, японца Акихико Хосиде и француза Тома Песке.
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дмитрий рогозин, наука, роскосмос, космос - риа наука, международная космическая станция (мкс), тома песке, акихико хосиде, шейн кимброу
19:31 30.07.2021 (обновлено: 19:45 30.07.2021)
 

Рогозин назвал новую возможную причину нештатной ситуации с модулем "Наука"

© Фото : космонавт "Роскосмоса" Олег НовицкийМодуль "Наука" в составе МКС
Модуль Наука в составе МКС - РИА Новости, 1920, 30.07.2021
© Фото : космонавт "Роскосмоса" Олег Новицкий
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Причиной внезапного включения двигателей многоцелевого лабораторного модуля (МЛМ) "Наука" мог стать человеческий фактор, заявил гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
По его словам, после стыковки с Международной космической станцией была эйфория — "люди в каком-то смысле расслабились".

"Возможно, кто-то из операторов не учел, что система управления самого блока продолжит себя корректировать в пространстве. И она определила этот свой момент спустя три часа и дала включение двигателей, которое тут же было скомпенсировано нашими российскими двигателями на модуле "Звезда" и на нашем грузовом корабле "Прогресс", — сказал Рогозин в эфире радио "Комсомольская правда".
В свою очередь, руководитель полетом российского сегмента МКС Владимир Соловьев ранее заявил, что ситуация с многоцелевым лабораторным модулем (МЛМ) могла быть вызвана сбоем программного обеспечения.
Международная космическая станция - РИА Новости, 1920, 30.07.2021
Вчера, 06:59Наука
Российские космонавты могут временно перейти в американский сегмент МКС
"Наука" причалила к МКС 29 июля после восьмисуточного полета. Через три часа после стыковки, когда экипаж открыл люк модуля, на нем самопроизвольно включились двигатели. Из-за этого станция развернулась на 45 градусов. Для стабилизации задействовали двигатели модуля "Звезда" и грузового корабля "Прогресс МС-17". Угрозы экипажу не было.
Ранее началась операция по удалению остатков топлива из модуля. Это необходимо, чтобы привести топливную систему "Науки" в безопасное состояние.
Сейчас на станции работает 65-я экспедиция в составе россиян Олега Новицкого и Петра Дуброва, американцев Марка Ванде Хая, Шейна Кимброу и Меган МакАртур, японца Акихико Хосиде и француза Тома Песке.
МЛМ Наука: как устроен новый модуль российской части МКС
21 июля, 16:42Инфографика
МЛМ "Наука": как устроен новый модуль российской части МКС
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Дмитрий РогозинНаукаРоскосмосКосмос - РИА НаукаМеждународная космическая станция (МКС)Тома ПескеАкихико ХосидеШейн Кимброу
 
 
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