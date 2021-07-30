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Мишустин поручил оперативно проработать решения по Дальнему Востоку
Мишустин поручил оперативно проработать решения по Дальнему Востоку - РИА Новости, 30.07.2021
Мишустин поручил оперативно проработать решения по Дальнему Востоку
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил членам правительства оперативно проработать все решения и предложения, озвученные в рамках его поездки по регионам... РИА Новости, 30.07.2021
2021-07-30T14:18
2021-07-30T14:56
михаил мишустин
дальний восток
россия
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил членам правительства оперативно проработать все решения и предложения, озвученные в рамках его поездки по регионам Дальнего Востока и Сибири.Премьер 26-29 июля посетил с рабочей поездкой несколько регионов Дальнего Востока и Сибири."Прошу все принятые во время поездки решения и озвученные предложения тщательно проработать и оперативно включить в перечень поручений", - обратился Мишустин к коллегам на заседании кабмина в пятницу.
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михаил мишустин, дальний восток, россия
14:18 30.07.2021 (обновлено: 14:56 30.07.2021)
 
Мишустин поручил оперативно проработать решения по Дальнему Востоку

Премьер Мишустин поручил проработать решения, озвученные в поездке по Дальнему Востоку и Сибири

© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкРабочая поездка премьер-министра РФ М. Мишустина в Дальневосточный федеральный округ
Рабочая поездка премьер-министра РФ М. Мишустина в Дальневосточный федеральный округ - РИА Новости, 1920, 30.07.2021
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил членам правительства оперативно проработать все решения и предложения, озвученные в рамках его поездки по регионам Дальнего Востока и Сибири.
Премьер 26-29 июля посетил с рабочей поездкой несколько регионов Дальнего Востока и Сибири.
"Прошу все принятые во время поездки решения и озвученные предложения тщательно проработать и оперативно включить в перечень поручений", - обратился Мишустин к коллегам на заседании кабмина в пятницу.
Михаил Мишустин проводит совещание по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории Дальнего Востока - РИА Новости, 1920, 27.07.2021
27 июля, 11:32
Мишустин: Сахалину важно развивать инфраструктуру и транспортное сообщение
 
Михаил МишустинДальний ВостокРоссия
 
 
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