https://ria.ru/20210730/mishustin-1743625598.html
Мишустин поручил оперативно проработать решения по Дальнему Востоку
Мишустин поручил оперативно проработать решения по Дальнему Востоку - РИА Новости, 30.07.2021
Мишустин поручил оперативно проработать решения по Дальнему Востоку
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил членам правительства оперативно проработать все решения и предложения, озвученные в рамках его поездки по регионам... РИА Новости, 30.07.2021
2021-07-30T14:18
2021-07-30T14:18
2021-07-30T14:56
михаил мишустин
дальний восток
россия
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил членам правительства оперативно проработать все решения и предложения, озвученные в рамках его поездки по регионам Дальнего Востока и Сибири.Премьер 26-29 июля посетил с рабочей поездкой несколько регионов Дальнего Востока и Сибири."Прошу все принятые во время поездки решения и озвученные предложения тщательно проработать и оперативно включить в перечень поручений", - обратился Мишустин к коллегам на заседании кабмина в пятницу.
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михаил мишустин, дальний восток, россия
14:18 30.07.2021 (обновлено: 14:56 30.07.2021)
Мишустин поручил оперативно проработать решения по Дальнему Востоку
Премьер Мишустин поручил проработать решения, озвученные в поездке по Дальнему Востоку и Сибири