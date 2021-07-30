https://ria.ru/20210730/mishustin-1743625598.html

Мишустин поручил оперативно проработать решения по Дальнему Востоку

Мишустин поручил оперативно проработать решения по Дальнему Востоку - РИА Новости, 30.07.2021

Мишустин поручил оперативно проработать решения по Дальнему Востоку

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил членам правительства оперативно проработать все решения и предложения, озвученные в рамках его поездки по регионам... РИА Новости, 30.07.2021

2021-07-30T14:18

2021-07-30T14:18

2021-07-30T14:56

михаил мишустин

дальний восток

россия

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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил членам правительства оперативно проработать все решения и предложения, озвученные в рамках его поездки по регионам Дальнего Востока и Сибири.Премьер 26-29 июля посетил с рабочей поездкой несколько регионов Дальнего Востока и Сибири."Прошу все принятые во время поездки решения и озвученные предложения тщательно проработать и оперативно включить в перечень поручений", - обратился Мишустин к коллегам на заседании кабмина в пятницу.

https://realty.ria.ru/20210727/sakhalin-1743067166.html

дальний восток

россия

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михаил мишустин, дальний восток, россия