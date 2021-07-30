https://ria.ru/20210730/minnesota-1743579388.html
В Миннесоте нашли труп женщины без головы, сообщили СМИ
В Миннесоте нашли труп женщины без головы, сообщили СМИ - РИА Новости, 30.07.2021
В Миннесоте нашли труп женщины без головы, сообщили СМИ
Труп женщины без головы обнаружили в американском городе Шакопи, штат Миннесота, подозреваемый задержан, передает местный телеканал KSTP со ссылкой на полицию. РИА Новости, 30.07.2021
2021-07-30T11:16
2021-07-30T11:16
2021-07-30T11:16
в мире
миннесота
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ВАШИНГТОН, 30 июл - РИА Новости. Труп женщины без головы обнаружили в американском городе Шакопи, штат Миннесота, подозреваемый задержан, передает местный телеканал KSTP со ссылкой на полицию.По его данным, в среду полиция получила сообщения о обезглавленном трупе, обнаруженном в машине, сама голова лежала рядом с автомобилем. Жертва, женщина 55 лет, скончалась от ножевых ранений. В мусорном баке рядом с местом происшествия найдены ножны и сам нож, футболка и обувь в следах крови.Полиция задержала 42-летнего мужчину по подозрению в преднамеренном убийстве, предполагается, что он был знаком с погибшей.
https://ria.ru/20200129/1564020154.html
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в мире, миннесота
В Миннесоте нашли труп женщины без головы, сообщили СМИ
Телеканал KSTP: в Миннесоте в городе Шакопи нашли труп женщины без головы, подозреваемый задержан