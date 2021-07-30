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В Миннесоте нашли труп женщины без головы, сообщили СМИ
В Миннесоте нашли труп женщины без головы, сообщили СМИ - РИА Новости, 30.07.2021
В Миннесоте нашли труп женщины без головы, сообщили СМИ
Труп женщины без головы обнаружили в американском городе Шакопи, штат Миннесота, подозреваемый задержан, передает местный телеканал KSTP со ссылкой на полицию. РИА Новости, 30.07.2021
2021-07-30T11:16
2021-07-30T11:16
в мире
миннесота
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ВАШИНГТОН, 30 июл - РИА Новости. Труп женщины без головы обнаружили в американском городе Шакопи, штат Миннесота, подозреваемый задержан, передает местный телеканал KSTP со ссылкой на полицию.По его данным, в среду полиция получила сообщения о обезглавленном трупе, обнаруженном в машине, сама голова лежала рядом с автомобилем. Жертва, женщина 55 лет, скончалась от ножевых ранений. В мусорном баке рядом с местом происшествия найдены ножны и сам нож, футболка и обувь в следах крови.Полиция задержала 42-летнего мужчину по подозрению в преднамеренном убийстве, предполагается, что он был знаком с погибшей.
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в мире, миннесота
11:16 30.07.2021
 
В Миннесоте нашли труп женщины без головы, сообщили СМИ

Телеканал KSTP: в Миннесоте в городе Шакопи нашли труп женщины без головы, подозреваемый задержан

© РИА Новости / Дмитрий Паршин / Перейти в фотобанкСотрудники ФБР и полиции у здания Капитолия в Вашингтоне
Сотрудники ФБР и полиции у здания Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 30.07.2021
© РИА Новости / Дмитрий Паршин
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ВАШИНГТОН, 30 июл - РИА Новости. Труп женщины без головы обнаружили в американском городе Шакопи, штат Миннесота, подозреваемый задержан, передает местный телеканал KSTP со ссылкой на полицию.
По его данным, в среду полиция получила сообщения о обезглавленном трупе, обнаруженном в машине, сама голова лежала рядом с автомобилем. Жертва, женщина 55 лет, скончалась от ножевых ранений. В мусорном баке рядом с местом происшествия найдены ножны и сам нож, футболка и обувь в следах крови.
Полиция задержала 42-летнего мужчину по подозрению в преднамеренном убийстве, предполагается, что он был знаком с погибшей.
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