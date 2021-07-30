https://ria.ru/20210730/migratsiya-1743697957.html

ЕС рассмотрит санкции против причастных к нелегальной миграции в Литву

ЕС рассмотрит санкции против причастных к нелегальной миграции в Литву - РИА Новости, 30.07.2021

ЕС рассмотрит санкции против причастных к нелегальной миграции в Литву

Европейский союз рассмотрит возможность введения санкций против причастных к организации нелегальной миграции через Белоруссию в ЕС, говорится в заявлении главы РИА Новости, 30.07.2021

2021-07-30T19:55

2021-07-30T19:55

2021-07-30T19:55

в мире

литва

белоруссия

минск

евросоюз

александр лукашенко

жозеп боррель

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БРЮССЕЛЬ, 30 июл – РИА Новости. Европейский союз рассмотрит возможность введения санкций против причастных к организации нелегальной миграции через Белоруссию в ЕС, говорится в заявлении главы евродипломатии Жозепа Борреля от имени Евросоюза."Использование нуждающихся людей для достижения политических целей нарушает фундаментальные европейские ценности и принципы… ЕС рассмотрит возможность введения ограничительных мер против причастных к незаконной организации притока мигрантов, нарушающей права человека, а также против лиц, вовлеченных в торговлю людьми", - сказано в заявлении.Литва в последнее время заявляет о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией. Власти страны 2 июля объявили экстремальную ситуацию в связи с наплывом нелегалов. В свою очередь белорусский президент Александр Лукашенко заявлял, что Белоруссия больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС, так как из-за санкций Запада у Минска на это нет "ни денег, ни сил".

https://radiosputnik.ria.ru/20210728/provoloka-1743345997.html

литва

белоруссия

минск

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в мире, литва, белоруссия, минск, евросоюз, александр лукашенко, жозеп боррель