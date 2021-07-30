https://ria.ru/20210730/medvedchuk-1743648443.html

Медведчук назвал решение суда о продлении домашнего ареста политическим

Медведчук назвал решение суда о продлении домашнего ареста политическим - РИА Новости, 30.07.2021

Медведчук назвал решение суда о продлении домашнего ареста политическим

Решение Киевского апелляционного суда, оставившего в силе продление срока круглосуточного домашнего ареста главе политсовета украинской партии "Оппозиционная... РИА Новости, 30.07.2021

2021-07-30T16:04

2021-07-30T16:04

2021-07-30T16:13

в мире

украина

киев

виктор медведчук

тарас козак

оппозиционная платформа - за жизнь

ирина венедиктова

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КИЕВ, 30 июл - РИА Новости. Решение Киевского апелляционного суда, оставившего в силе продление срока круглосуточного домашнего ареста главе политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктору Медведчуку является политическим, считает политик.Киевский апелляционный суд в пятницу продолжил рассмотрение апелляционной жалобы защиты Медведчука на продление ему срока круглосуточного домашнего ареста."Коллегия судей объявляет резолютивную часть решения, согласно которому постановила постановление следственного судьи Печерского райсуда Киева... оставить без изменений, апелляционную жалобу защитников - без удовлетворения", - сказал председательствующий судья. Трансляцию ведет украинский телеканал "Первый Независимый".В ходе заседания адвокаты Медведчука просила суд отменить круглосуточный домашний арест подзащитного и не применять к нему меру пресечения.Он отметил, что во времена работы адвокатом уважал судебную власть и не изменил этим взглядам сейчас."Обязательно все действия будут обжалованы. Мы будем обжаловать и подозрение (процессуальный документ - ред), мы будем обращаться и по вопросу изменения меры пресечения. Никто не собирается останавливаться", - заявил Медведчук в ходе общения с журналистами.Ранее Печерский районный суд Киева продлил сроки следствия по делу Медведчука на полгода, решение было вынесено без присутствия адвокатов и обвиняемого. Позже был продлен срок круглосуточного домашнего ареста политика до 7 сентября. Медведчук заявил, что намерен обжаловать это продление в апелляционном суде. Адвокаты подали апелляцию.Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова 11 мая сообщила, что Медведчука и его соратника по политсиле Тараса Козака подозревают в госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму. Киевский суд 13 мая отправил Медведчука под домашний арест, ему вменяют "госизмену" и "посягательство на нарушение обычаев войны". Его также обязали носить электронный браслет и сдать паспорта для выезда за границу. Медведчук подозрения в свой адрес отвергает, связывая их с политическим преследованием.

https://ria.ru/20210711/medvedchuk-1740811782.html

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в мире, украина, киев, виктор медведчук, тарас козак, оппозиционная платформа - за жизнь, ирина венедиктова