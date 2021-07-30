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NI испугался "маневра" России для открытия "Северного потока — 2"

NI испугался "маневра" России для открытия "Северного потока — 2" - РИА Новости, 30.07.2021

NI испугался "маневра" России для открытия "Северного потока — 2"

Россия начала "играть мускулами" до открытия газопровода "Северный поток — 2", написала в статье National Interest обозреватель Диана Фрэнсис. РИА Новости, 30.07.2021

2021-07-30T07:23

2021-07-30T07:23

2021-07-30T07:23

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северный поток

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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Россия начала "играть мускулами" до открытия газопровода "Северный поток — 2", написала в статье National Interest обозреватель Диана Фрэнсис.Автор материала утверждает, что после того, как президент США Джо Байден принял решение не накладывать санкции на немецкую компанию, которая занимается эксплуатацией трубопровода, Москва якобы стала "сокращать поставки газа через Украину в европейские страны, уменьшать запасы голубого топлива и повышать цены".Публицист призывает не допустить завершение строительства российского трубопровода, чтобы лишить Москвы возможности "принуждения".Однако, как свидетельствуют данные венгерской торговой платформы RBP, "Газпром" не стал бронировать на август лишь дополнительный объем мощностей для транзита газа через Украину. Всего на аукционе предлагалось забронировать прерываемые транзитные мощности на 63,7 миллиона кубометров в сутки.Неделей ранее прошел основной аукцион на бронирование твердых транзитных мощностей украинской ГТС, и тогда, как и в предыдущие месяцы, российская компания выкупила весь предлагавшийся объем — 15 миллионов кубометров в сутки.В конце 2019 года Россия и Украина подписали пятилетний транзитный контракт, в соответствии с которым "Газпром" обязался гарантировать прокачку 65 миллиардов кубометров газа в первый год и по 40 миллиардов в последующие четыре. Таким образом, в этом году ежесуточный объем составляет примерно 109 миллионов кубометров. При этом "Газпром" ежемесячно бронирует дополнительные транзитные мощности украинской ГТС. С учетом этого в июле компания прокачивает по 124 миллиона кубометров газа в сутки, такой же объем планируется и на август.Между тем из-за ремонтных работ на газопроводе "Ямал — Европа" и на "Северном потоке — 1" поставки газа в Европу несколько сократились, а в европейских подземных хранилищах образовался дефицит запасов, что привело к росту цен на европейском газовом рынке."Северный поток — 2" — почти достроенный газопровод из России в Германию общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год. Против проекта активно выступают Соединенные Штаты, рассчитывающие продвигать в Евросоюз свой СПГ, а также Украина и Польша, называющие проект политическим.Вашингтон четыре раза вводил санкции в попытке помешать строительству трубопровода, однако оно все же вышло на финальную стадию. На прошлой неделе США и Германия достигли соглашения: в частности, Вашингтон признал, что санкции не остановят проект, а Берлин обязался добиваться сохранения транзита российского газа через Украину.Москва неоднократно призывала перестать политизировать ситуацию и обращала внимание на тот факт, что газопровод выгоден не только России, но и Евросоюзу. Москва подчеркнула, что никогда не использовала энергоресурсы в качестве инструмента давления.

https://ria.ru/20210730/potok-1743534751.html

https://ria.ru/20210722/tranzit-1742424971.html

https://ria.ru/20210728/potok-1743329800.html

https://ria.ru/20210728/senatory-1743356856.html

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экономика, в мире, сша, москва, джо байден, евросоюз, газпром, северный поток, северный поток — 2, россия, диана фрэнсис