Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210730/manevr-1743544799.html
NI испугался "маневра" России для открытия "Северного потока — 2"
NI испугался "маневра" России для открытия "Северного потока — 2" - РИА Новости, 30.07.2021
NI испугался "маневра" России для открытия "Северного потока — 2"
Россия начала "играть мускулами" до открытия газопровода "Северный поток — 2", написала в статье National Interest обозреватель Диана Фрэнсис. РИА Новости, 30.07.2021
2021-07-30T07:23
2021-07-30T07:23
экономика
в мире
сша
москва
джо байден
евросоюз
газпром
северный поток
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603757197_0:311:3072:2039_1920x0_80_0_0_b122d0b9b237f99eafa6d8e30d6a0f3e.jpg
МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Россия начала "играть мускулами" до открытия газопровода "Северный поток — 2", написала в статье National Interest обозреватель Диана Фрэнсис.Автор материала утверждает, что после того, как президент США Джо Байден принял решение не накладывать санкции на немецкую компанию, которая занимается эксплуатацией трубопровода, Москва якобы стала "сокращать поставки газа через Украину в европейские страны, уменьшать запасы голубого топлива и повышать цены".Публицист призывает не допустить завершение строительства российского трубопровода, чтобы лишить Москвы возможности "принуждения".Однако, как свидетельствуют данные венгерской торговой платформы RBP, "Газпром" не стал бронировать на август лишь дополнительный объем мощностей для транзита газа через Украину. Всего на аукционе предлагалось забронировать прерываемые транзитные мощности на 63,7 миллиона кубометров в сутки.Неделей ранее прошел основной аукцион на бронирование твердых транзитных мощностей украинской ГТС, и тогда, как и в предыдущие месяцы, российская компания выкупила весь предлагавшийся объем — 15 миллионов кубометров в сутки.В конце 2019 года Россия и Украина подписали пятилетний транзитный контракт, в соответствии с которым "Газпром" обязался гарантировать прокачку 65 миллиардов кубометров газа в первый год и по 40 миллиардов в последующие четыре. Таким образом, в этом году ежесуточный объем составляет примерно 109 миллионов кубометров. При этом "Газпром" ежемесячно бронирует дополнительные транзитные мощности украинской ГТС. С учетом этого в июле компания прокачивает по 124 миллиона кубометров газа в сутки, такой же объем планируется и на август.Между тем из-за ремонтных работ на газопроводе "Ямал — Европа" и на "Северном потоке — 1" поставки газа в Европу несколько сократились, а в европейских подземных хранилищах образовался дефицит запасов, что привело к росту цен на европейском газовом рынке."Северный поток — 2" — почти достроенный газопровод из России в Германию общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год. Против проекта активно выступают Соединенные Штаты, рассчитывающие продвигать в Евросоюз свой СПГ, а также Украина и Польша, называющие проект политическим.Вашингтон четыре раза вводил санкции в попытке помешать строительству трубопровода, однако оно все же вышло на финальную стадию. На прошлой неделе США и Германия достигли соглашения: в частности, Вашингтон признал, что санкции не остановят проект, а Берлин обязался добиваться сохранения транзита российского газа через Украину.Москва неоднократно призывала перестать политизировать ситуацию и обращала внимание на тот факт, что газопровод выгоден не только России, но и Евросоюзу. Москва подчеркнула, что никогда не использовала энергоресурсы в качестве инструмента давления.
https://ria.ru/20210730/potok-1743534751.html
https://ria.ru/20210722/tranzit-1742424971.html
https://ria.ru/20210728/potok-1743329800.html
https://ria.ru/20210728/senatory-1743356856.html
сша
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603757197_950:461:3066:2048_1920x0_80_0_0_1a15565dabac32b5b1e0df14553ce02f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
экономика, в мире, сша, москва, джо байден, евросоюз, газпром, северный поток, северный поток — 2, россия, диана фрэнсис
07:23 30.07.2021
 
NI испугался "маневра" России для открытия "Северного потока — 2"

National Interest: Россия пошла на "маневр" для открытия "Северного потока — 2"

© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкБереговые объекты на территории газораспределительного центра магистрального газопровода "Северный поток — 2" в Германии
Береговые объекты на территории газораспределительного центра магистрального газопровода Северный поток — 2 в Германии - РИА Новости, 1920, 30.07.2021
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Россия начала "играть мускулами" до открытия газопровода "Северный поток — 2", написала в статье National Interest обозреватель Диана Фрэнсис.
Автор материала утверждает, что после того, как президент США Джо Байден принял решение не накладывать санкции на немецкую компанию, которая занимается эксплуатацией трубопровода, Москва якобы стала "сокращать поставки газа через Украину в европейские страны, уменьшать запасы голубого топлива и повышать цены".
"Очевидно, что маневр нацелен на оказание давления на будущее немецкое правительство, чтобы оно быстро согласилось ввести трубопровод в эксплуатацию", — считает Фрэнсис.
Публицист призывает не допустить завершение строительства российского трубопровода, чтобы лишить Москвы возможности "принуждения".
Береговые объекты на территории газораспределительного центра магистрального газопровода Северный поток — 2 в Германии - РИА Новости, 1920, 30.07.2021
Вчера, 03:00
В Дании призвали превратить "Северный поток — 2" в пиррову победу России
Однако, как свидетельствуют данные венгерской торговой платформы RBP, "Газпром" не стал бронировать на август лишь дополнительный объем мощностей для транзита газа через Украину. Всего на аукционе предлагалось забронировать прерываемые транзитные мощности на 63,7 миллиона кубометров в сутки.
Неделей ранее прошел основной аукцион на бронирование твердых транзитных мощностей украинской ГТС, и тогда, как и в предыдущие месяцы, российская компания выкупила весь предлагавшийся объем — 15 миллионов кубометров в сутки.
В конце 2019 года Россия и Украина подписали пятилетний транзитный контракт, в соответствии с которым "Газпром" обязался гарантировать прокачку 65 миллиардов кубометров газа в первый год и по 40 миллиардов в последующие четыре. Таким образом, в этом году ежесуточный объем составляет примерно 109 миллионов кубометров. При этом "Газпром" ежемесячно бронирует дополнительные транзитные мощности украинской ГТС. С учетом этого в июле компания прокачивает по 124 миллиона кубометров газа в сутки, такой же объем планируется и на август.
Рабочие на украинской ГКС Воловец на западе Украины - РИА Новости, 1920, 22.07.2021
22 июля, 18:36
"Газпром" ответил на вопрос о транзите газа через Украину после 2024 года
Между тем из-за ремонтных работ на газопроводе "Ямал — Европа" и на "Северном потоке — 1" поставки газа в Европу несколько сократились, а в европейских подземных хранилищах образовался дефицит запасов, что привело к росту цен на европейском газовом рынке.
"Северный поток — 2" — почти достроенный газопровод из России в Германию общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год. Против проекта активно выступают Соединенные Штаты, рассчитывающие продвигать в Евросоюз свой СПГ, а также Украина и Польша, называющие проект политическим.
На территории немецкого порта Мукран на острове Рюген - РИА Новости, 1920, 28.07.2021
28 июля, 18:28
На Украине нашли новый способ борьбы с "Северным потоком — 2"
Вашингтон четыре раза вводил санкции в попытке помешать строительству трубопровода, однако оно все же вышло на финальную стадию. На прошлой неделе США и Германия достигли соглашения: в частности, Вашингтон признал, что санкции не остановят проект, а Берлин обязался добиваться сохранения транзита российского газа через Украину.
Москва неоднократно призывала перестать политизировать ситуацию и обращала внимание на тот факт, что газопровод выгоден не только России, но и Евросоюзу. Москва подчеркнула, что никогда не использовала энергоресурсы в качестве инструмента давления.
Сотрудник в здании Сената США на Капитолийском холме в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 28.07.2021
28 июля, 23:29
В США сенаторы выдвинули ультиматум из-за "Северного потока — 2"
 
ЭкономикаВ миреСШАМоскваДжо БайденЕвросоюзГазпромСеверный потокСеверный поток — 2РоссияДиана Фрэнсис
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:04В Якутии за сутки ликвидировали семь природных пожаров
06:21Полицейские разыскали приморца и несколько километров несли его на руках
06:18Эксперты рассказали, почему август не станет большим испытанием для рубля
06:12Эксперт рассказала о появлении новых профессий в сфере образования
06:09Врач: дети стали значительно чаще болеть COVID-19
05:53Ученые описали шанс появления штамма коронавируса со смертностью 35%
05:50Украинцев предупредили о подорожании услуг ЖКХ на 70 процентов
04:45AP: атаковавшие SolarWinds хакеры взламывали почту американских прокуроров
04:10В России набирает популярность смертельно опасный тренд
03:27Проценко развеял миф о заболевании COVID-19 из-за вакцинации
03:22Рослесхоз и Greenpeace выступили против контролируемого пала сухой травы
03:14Эксперт рассказала, как распознать фальшивые деньги с помощью телефона
03:12Эксперт оценил версию об утечке SARS-CoV-2 из лаборатории в Ухане
03:06Минтранс: беспилотные автомобили помогут снизить число погибших в ДТП
02:28Байден прокомментировал итоги переговоров по стратегической стабильности
02:13Эксперт рассказал, когда пассивный доход может быть опасен
02:10Врач развеяла один из главных страхов перед вакцинацией
01:57На Гаити арестовали еще одного полицейского по делу об убийстве президента
01:38Ученые считают, что "Спутник V" безопасно комбинировать с другими вакцинами
01:12Эксперт назвал валюты, которые могут резко подорожать
Лента новостейМолния