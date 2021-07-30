https://ria.ru/20210730/makhinatsii-1743532675.html

Юрист предупредил россиян о махинациях с ценами в автосалонах

Юрист предупредил россиян о махинациях с ценами в автосалонах - РИА Новости, 30.07.2021

Юрист предупредил россиян о махинациях с ценами в автосалонах

Управляющий партнер юридической компании "Позиция Права" Егор Редин в беседе с агентством "Прайм" рассказал о "серых схемах", применяемых некоторыми участниками РИА Новости, 30.07.2021

2021-07-30T01:15

2021-07-30T01:15

2021-07-30T01:18

позиция права

егор редин

россия

покупка

мошенничество

общество

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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Управляющий партнер юридической компании "Позиция Права" Егор Редин в беседе с агентством "Прайм" рассказал о "серых схемах", применяемых некоторыми участниками рынка автомобильной торговли.По словам эксперта, существует целое множество подобных схем, однако они уже давно известны, при этом немало случаев приводили к уголовной ответственности сотрудников салонов.В частности, продавцы могут указать заниженную стоимость авто в рекламе или при общении по телефону, однако в итоге в салонах и документах оказываются совсем другие расценки. Такие действия, подчеркнул собеседник агентства, нарушают закон о защите прав потребителей, поскольку дезинформируют потенциальных покупателей об условиях покупки.Также покупателям автомобиля могут навязать сопутствующие товары, работы и услуги, включая предложение более дорогой комплектации автомобиля и установка дополнительного оборудования. Юрист напомнил, что по закону покупка одного товара не должна быть взаимозависима от покупки другого товара или услуги, тем не менее в реальности нередко происходит такое правонарушение.Одним из самых неприятных для клиентов автосалонов способом мошенничества Редин назвал махинации с процентной ставкой по кредиту, когда в сделке договора указывается не та цифра, которую покупателю объявили изначально.

https://ria.ru/20210728/moshennichestvo-1743186014.html

россия

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позиция права, егор редин, россия, покупка, мошенничество, общество