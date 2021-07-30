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Лукашенко готов принять в Белоруссии российских военных
Лукашенко готов принять в Белоруссии российских военных - РИА Новости, 30.07.2021
Лукашенко готов принять в Белоруссии российских военных
Белоруссия для обеспечения безопасности Союзного государства готова принять у себя военных из России, но пока такой необходимости нет, заявил в пятницу... РИА Новости, 30.07.2021
2021-07-30T12:38
2021-07-30T17:20
в мире
белоруссия
россия
александр лукашенко
владимир путин
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МИНСК, 30 июл – РИА Новости. Белоруссия для обеспечения безопасности Союзного государства готова принять у себя военных из России, но пока такой необходимости нет, заявил в пятницу президент республики Александр Лукашенко."Сейчас в этом нет никакой необходимости, у нас достаточно крепкие, сплоченные, компактные Вооруженные силы. Не считая "территориалов", мы можем в нужный момент в короткий промежуток времени 500 тысяч человек поставить под ружье, а это уже сила. Если будет мало, сюда будут введены все Вооруженные силы Российской Федерации. Такого никогда не будет. Но если нужно, мы раздумывать не будем", — приводит слова Лукашенко Sputnik Беларусь.Вместе с тем белорусский лидер подчеркнул, что "если нужно будет для безопасности... Беларуси и России разместить здесь все вооруженные силы со всеми видами вооружений — они будут здесь размещены незамедлительно".Лукашенко также обратил внимание, что в острый период, связанный с массовыми протестами после выборов президента в августе 2020 года, когда "кто-то колебался, кто-то предал, кто-то под плинтус залез, у кого-то в мозгах кипело", белорусские власти "с этой бедой справились сами". "Вот моя позиция", — добавил он.Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что вопрос размещения авиабаз РФ на территории республики с российским коллегой Владимиром Путиным никогда не обсуждался, при современных вооружениях в этом нет необходимости.Лукашенко в пятницу проводит встречу с активом местной вертикали по актуальным вопросам общественно-политической обстановки. Президент, в частности, обратил внимание, что на Западе в очередной раз обеспокоились белорусско-российскими стратегическими учениями "Запад-2021", которые пройдут в сентябре, и признался, что ему это "смешно слышать".После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. На первоначальном этапе в Минске и регионах протесты были сопряжены с массовыми беспорядками. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции в стране координируются из-за границы. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают". Среди стран, из которых координируются акции протеста, Лукашенко называл Польшу, Чехию, Литву и Украину.Лукашенко также заявлял, что внешние силы, желая уничтожить независимую республику, пытались реализовать в Белоруссии "цветную революцию", которая провалилась, хотя "государственности был брошен беспрецедентный вызов".Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь &gt;&gt;
https://radiosputnik.ria.ru/20210730/lukashenko-1743598379.html
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353
60
"Если нужно будет, они будут размещены" – Лукашенко о военных базах РФ в Белоруссии
Белоруссия для обеспечения безопасности Союзного государства готова принять у себя военных из России, но пока такой необходимости нет, заявил в пятницу президент республики Александр Лукашенко. "Сейчас в этом нет никакой необходимости, у нас достаточно крепкие, сплоченные, компактные Вооруженные силы. Не считая "территориалов", мы можем в нужный момент в короткий промежуток времени 500 тысяч человек поставить под ружье, а это уже сила. Если будет мало, сюда будут введены все Вооруженные силы Российской Федерации. Такого никогда не будет. Но если нужно, мы раздумывать не будем".
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в мире, белоруссия, россия, александр лукашенко, владимир путин
12:38 30.07.2021 (обновлено: 17:20 30.07.2021)
 
Лукашенко готов принять в Белоруссии российских военных

Глава Белоруссии Лукашенко: разместить ВС России готовы, но необходимости в этом нет

Читать ria.ru в
МИНСК, 30 июл – РИА Новости. Белоруссия для обеспечения безопасности Союзного государства готова принять у себя военных из России, но пока такой необходимости нет, заявил в пятницу президент республики Александр Лукашенко.
"Сейчас в этом нет никакой необходимости, у нас достаточно крепкие, сплоченные, компактные Вооруженные силы. Не считая "территориалов", мы можем в нужный момент в короткий промежуток времени 500 тысяч человек поставить под ружье, а это уже сила. Если будет мало, сюда будут введены все Вооруженные силы Российской Федерации. Такого никогда не будет. Но если нужно, мы раздумывать не будем", — приводит слова Лукашенко Sputnik Беларусь.
Вместе с тем белорусский лидер подчеркнул, что "если нужно будет для безопасности... Беларуси и России разместить здесь все вооруженные силы со всеми видами вооружений — они будут здесь размещены незамедлительно".
Лукашенко также обратил внимание, что в острый период, связанный с массовыми протестами после выборов президента в августе 2020 года, когда "кто-то колебался, кто-то предал, кто-то под плинтус залез, у кого-то в мозгах кипело", белорусские власти "с этой бедой справились сами". "Вот моя позиция", — добавил он.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко принимает участие в заседании Совета глав правительств СНГ - РИА Новости, 1920, 30.07.2021
Вчера, 12:25В мире
Лукашенко заявил о попытках Запада "расшатать общество"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что вопрос размещения авиабаз РФ на территории республики с российским коллегой Владимиром Путиным никогда не обсуждался, при современных вооружениях в этом нет необходимости.
Лукашенко в пятницу проводит встречу с активом местной вертикали по актуальным вопросам общественно-политической обстановки. Президент, в частности, обратил внимание, что на Западе в очередной раз обеспокоились белорусско-российскими стратегическими учениями "Запад-2021", которые пройдут в сентябре, и признался, что ему это "смешно слышать".

"Сколько учений они провели у наших границ? Они нас критикуют: вот Лукашенко хочет разместить российские базы на территории Беларуси. Слушайте, мы же не паримся по поводу того, что они создали кучу этих баз в Европе. Их же море там, чего вы нам предъявляете претензии? Никогда на уровне президентов вопрос о размещении российских баз в Беларуси не обсуждался. Прежде всего потому, что в этом нет никакой необходимости при современных вооружениях", — сказал Лукашенко.

После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. На первоначальном этапе в Минске и регионах протесты были сопряжены с массовыми беспорядками. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.
Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции в стране координируются из-за границы. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают". Среди стран, из которых координируются акции протеста, Лукашенко называл Польшу, Чехию, Литву и Украину.
Лукашенко также заявлял, что внешние силы, желая уничтожить независимую республику, пытались реализовать в Белоруссии "цветную революцию", которая провалилась, хотя "государственности был брошен беспрецедентный вызов".
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 30.07.2021
Вчера, 11:43
НАТО наращивает инфраструктуру у белорусской границы, заявил Лукашенко
 
В миреБелоруссияРоссияАлександр ЛукашенкоВладимир Путин
 
 
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