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В ЛНР обвинили украинских силовиков в препятствовании работе ОБСЕ
В ЛНР обвинили украинских силовиков в препятствовании работе ОБСЕ - РИА Новости, 30.07.2021
В ЛНР обвинили украинских силовиков в препятствовании работе ОБСЕ
Украинские силовики активизировали работу средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для препятствия полетов беспилотников Специальной мониторинговой миссии (СММ)... РИА Новости, 30.07.2021
2021-07-30T17:05
2021-07-30T17:05
в мире
киев
вооруженные силы украины
луганская народная республика
донбасс
обсе
смм обсе
ситуация в днр и лнр
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ЛУГАНСК, 30 июл - РИА Новости. Украинские силовики активизировали работу средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для препятствия полетов беспилотников Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ возле пяти населенных пунктов у линии соприкосновения в Донбассе, заявил в пятницу журналистам офицер пресс-службы оборонного ведомства республики Александр Мазейкин.Ранее Народная милиция ЛНР заявила о размещении украинскими силовиками бронетехники и вооружения в пяти подконтрольных Киеву населенных пунктах вблизи линии соприкосновения в Донбассе."За прошедшую неделю зафиксировано пять фактов применения станций "Буковель-АД"…, что не позволило БПЛА СММ ОБСЕ осуществить полеты в зоне ответственности 30-ой, 24-ой, 79-ой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Семигорье, Золотое-4, Катериновка, Попасная и Болотенное (подконтрольные Киеву – ред.)", - заявил Мазейкин.Он уточнил, что в результате радиопомех в зоне ответственности 79-ой бригады ВС Украины в районе населенного пункта Болотенное представители СММ ОБСЕ потеряли связь и не смогли из-за этого обнаружить мини БПЛА миссии.
https://ria.ru/20210728/lnr-1743358449.html
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в мире, киев, вооруженные силы украины, луганская народная республика, донбасс, обсе, смм обсе, ситуация в днр и лнр
17:05 30.07.2021
 
В ЛНР обвинили украинских силовиков в препятствовании работе ОБСЕ

Офицер пресс-службы оборонного ведомства ЛНР Мазейкин: украинские силовики препятствуют работе ОБСЕ

© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в фотобанкФлаг ОБСЕ в районе линии боевого соприкосновения у поселка Золотое Луганской Народной Республики
Флаг ОБСЕ в районе линии боевого соприкосновения у поселка Золотое Луганской Народной Республики - РИА Новости, 1920, 30.07.2021
© РИА Новости / Максим Захаров
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ЛУГАНСК, 30 июл - РИА Новости. Украинские силовики активизировали работу средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для препятствия полетов беспилотников Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ возле пяти населенных пунктов у линии соприкосновения в Донбассе, заявил в пятницу журналистам офицер пресс-службы оборонного ведомства республики Александр Мазейкин.
Ранее Народная милиция ЛНР заявила о размещении украинскими силовиками бронетехники и вооружения в пяти подконтрольных Киеву населенных пунктах вблизи линии соприкосновения в Донбассе.
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"За прошедшую неделю зафиксировано пять фактов применения станций "Буковель-АД"…, что не позволило БПЛА СММ ОБСЕ осуществить полеты в зоне ответственности 30-ой, 24-ой, 79-ой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Семигорье, Золотое-4, Катериновка, Попасная и Болотенное (подконтрольные Киеву – ред.)", - заявил Мазейкин.
Он уточнил, что в результате радиопомех в зоне ответственности 79-ой бригады ВС Украины в районе населенного пункта Болотенное представители СММ ОБСЕ потеряли связь и не смогли из-за этого обнаружить мини БПЛА миссии.
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В миреКиевВооруженные силы УкраиныЛуганская Народная РеспубликаДонбассОБСЕСММ ОБСЕСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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