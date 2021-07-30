https://ria.ru/20210730/lnr-1743663912.html

В ЛНР обвинили украинских силовиков в препятствовании работе ОБСЕ

В ЛНР обвинили украинских силовиков в препятствовании работе ОБСЕ - РИА Новости, 30.07.2021

В ЛНР обвинили украинских силовиков в препятствовании работе ОБСЕ

Украинские силовики активизировали работу средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для препятствия полетов беспилотников Специальной мониторинговой миссии (СММ)... РИА Новости, 30.07.2021

2021-07-30T17:05

2021-07-30T17:05

2021-07-30T17:05

в мире

киев

вооруженные силы украины

луганская народная республика

донбасс

обсе

смм обсе

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/05/07/1731412345_0:165:3053:1882_1920x0_80_0_0_4d4aeab6b6327babe445dccafffc370e.jpg

ЛУГАНСК, 30 июл - РИА Новости. Украинские силовики активизировали работу средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для препятствия полетов беспилотников Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ возле пяти населенных пунктов у линии соприкосновения в Донбассе, заявил в пятницу журналистам офицер пресс-службы оборонного ведомства республики Александр Мазейкин.Ранее Народная милиция ЛНР заявила о размещении украинскими силовиками бронетехники и вооружения в пяти подконтрольных Киеву населенных пунктах вблизи линии соприкосновения в Донбассе."За прошедшую неделю зафиксировано пять фактов применения станций "Буковель-АД"…, что не позволило БПЛА СММ ОБСЕ осуществить полеты в зоне ответственности 30-ой, 24-ой, 79-ой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Семигорье, Золотое-4, Катериновка, Попасная и Болотенное (подконтрольные Киеву – ред.)", - заявил Мазейкин.Он уточнил, что в результате радиопомех в зоне ответственности 79-ой бригады ВС Украины в районе населенного пункта Болотенное представители СММ ОБСЕ потеряли связь и не смогли из-за этого обнаружить мини БПЛА миссии.

https://ria.ru/20210728/lnr-1743358449.html

https://ria.ru/20210727/donbass-1743018056.html

киев

луганская народная республика

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, киев, вооруженные силы украины, луганская народная республика, донбасс, обсе, смм обсе, ситуация в днр и лнр