https://ria.ru/20210730/lnr-1743663912.html
В ЛНР обвинили украинских силовиков в препятствовании работе ОБСЕ
В ЛНР обвинили украинских силовиков в препятствовании работе ОБСЕ - РИА Новости, 30.07.2021
В ЛНР обвинили украинских силовиков в препятствовании работе ОБСЕ
Украинские силовики активизировали работу средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для препятствия полетов беспилотников Специальной мониторинговой миссии (СММ)... РИА Новости, 30.07.2021
2021-07-30T17:05
2021-07-30T17:05
2021-07-30T17:05
в мире
киев
вооруженные силы украины
луганская народная республика
донбасс
обсе
смм обсе
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/05/07/1731412345_0:165:3053:1882_1920x0_80_0_0_4d4aeab6b6327babe445dccafffc370e.jpg
ЛУГАНСК, 30 июл - РИА Новости. Украинские силовики активизировали работу средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для препятствия полетов беспилотников Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ возле пяти населенных пунктов у линии соприкосновения в Донбассе, заявил в пятницу журналистам офицер пресс-службы оборонного ведомства республики Александр Мазейкин.Ранее Народная милиция ЛНР заявила о размещении украинскими силовиками бронетехники и вооружения в пяти подконтрольных Киеву населенных пунктах вблизи линии соприкосновения в Донбассе."За прошедшую неделю зафиксировано пять фактов применения станций "Буковель-АД"…, что не позволило БПЛА СММ ОБСЕ осуществить полеты в зоне ответственности 30-ой, 24-ой, 79-ой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Семигорье, Золотое-4, Катериновка, Попасная и Болотенное (подконтрольные Киеву – ред.)", - заявил Мазейкин.Он уточнил, что в результате радиопомех в зоне ответственности 79-ой бригады ВС Украины в районе населенного пункта Болотенное представители СММ ОБСЕ потеряли связь и не смогли из-за этого обнаружить мини БПЛА миссии.
https://ria.ru/20210728/lnr-1743358449.html
https://ria.ru/20210727/donbass-1743018056.html
киев
луганская народная республика
донбасс
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/05/07/1731412345_162:0:2893:2048_1920x0_80_0_0_ce027e302baa685c295c77102f25bb52.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киев, вооруженные силы украины, луганская народная республика, донбасс, обсе, смм обсе, ситуация в днр и лнр
В ЛНР обвинили украинских силовиков в препятствовании работе ОБСЕ
Офицер пресс-службы оборонного ведомства ЛНР Мазейкин: украинские силовики препятствуют работе ОБСЕ