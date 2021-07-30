https://ria.ru/20210730/laboratoriya-1743712024.html
СМИ сочли подозрительным закрытие лаборатории в США после вспышки пневмонии
СМИ сочли подозрительным закрытие лаборатории в США после вспышки пневмонии - РИА Новости, 30.07.2021
СМИ сочли подозрительным закрытие лаборатории в США после вспышки пневмонии
Китайская газета "Жэньминь жибао" задалась вопросом, почему США закрыли секретную военную лабораторию в Форт-Детрике после вспышки пневмонии неподалеку от нее. РИА Новости, 30.07.2021
2021-07-30T22:38
2021-07-30T22:38
2021-07-30T22:38
в мире
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коронавирус covid-19
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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Китайская газета "Жэньминь жибао" задалась вопросом, почему США закрыли секретную военную лабораторию в Форт-Детрике после вспышки пневмонии неподалеку от нее.В сентябре 2019 года в докладе штата Мэриленд, где находится биолаборатория, упомянули о растущем числе случаев "пневмонии, связанной с электронными сигаретами". При этом в июле того же года вспышку респираторного заболевания выявили и в домах престарелых рядом с Форт-Детриком. В том же месяце Центры по контролю и профилактике заболеваний США опубликовали официальное письмо о прекращении деятельности лаборатории.По информации издания, в ней до этого хранились материалы, связанные с бактериологическим оружием немецких фашистов и японского "Отряда 731".Так, они обратили внимание на заявление Национальных институтов здравоохранения США о том, что COVID-19 мог распространяться на территории страны еще в декабре 2019 года. При этом власти Китая проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года.До этого, как сообщала газета Global Times, более 500 тысяч китайских интернет-пользователей подписали открытое письмо в ВОЗ с требованием расследовать ситуацию в лаборатории на базе Форт-Детрик, чтобы "предотвратить будущие эпидемии".По информации издания, причинами закрытия лаборатории назывались "проблемы инфраструктуры с обеззараживанием сточных вод", но Global Times сочло объяснение неубедительным.Также китайское СМИ напомнило, что Пекин разрешил вирусологам из западных стран и представителям американских СМИ посетить Уханьский институт вирусологии, а США не открыли свою лабораторию и не "поделились исходными данными со странами, включая Китай, которые независимы от геополитического влияния США".ВОЗ в марте представила полную версию доклада международной группы экспертов о визите в город Ухань для выявления происхождения коронавируса, в котором назвала утечку COVID-19 из лаборатории "крайне маловероятной". США и еще 13 стран, в свою очередь, поставили под сомнение выводы доклада.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ>>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, китай, воз, коронавирус covid-19
СМИ сочли подозрительным закрытие лаборатории в США после вспышки пневмонии
СМИ сочли подозрительным закрытие лаборатории в США после вспышки пневмонии
МОСКВА, 30 июл — РИА Новости.
Китайская газета "Жэньминь жибао
" задалась вопросом, почему США закрыли секретную военную лабораторию в Форт-Детрике после вспышки пневмонии неподалеку от нее.
В сентябре 2019 года в докладе штата Мэриленд, где находится биолаборатория, упомянули о растущем числе случаев "пневмонии, связанной с электронными сигаретами". При этом в июле того же года вспышку респираторного заболевания выявили и в домах престарелых рядом с Форт-Детриком. В том же месяце Центры по контролю и профилактике заболеваний США опубликовали официальное письмо о прекращении деятельности лаборатории.
По информации издания, в ней до этого хранились материалы, связанные с бактериологическим оружием немецких фашистов и японского "Отряда 731".
"Почему США закрыли эту биологическую лабораторию? Возможной причиной могла быть утечка. Однако утечка чего? И в какой степени? Является ли утечка причиной распространения "пневмонии, связанной с электронными сигаретами"? Все детали были скрыты под предлогом "национальной безопасности" и вплоть до сегодняшнего дня являются загадкой", — размышляют авторы статьи и проводят параллели с развитием пандемии коронавируса.
Так, они обратили внимание на заявление Национальных институтов здравоохранения США о том, что COVID-19 мог распространяться на территории страны еще в декабре 2019 года. При этом власти Китая проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года.
До этого, как сообщала газета Global Times
, более 500 тысяч китайских интернет-пользователей подписали открытое письмо в ВОЗ с требованием расследовать ситуацию в лаборатории на базе Форт-Детрик, чтобы "предотвратить будущие эпидемии".
По информации издания, причинами закрытия лаборатории назывались "проблемы инфраструктуры с обеззараживанием сточных вод", но Global Times сочло объяснение неубедительным.
Также китайское СМИ напомнило, что Пекин разрешил вирусологам из западных стран и представителям американских СМИ посетить Уханьский институт вирусологии, а США не открыли свою лабораторию и не "поделились исходными данными со странами, включая Китай, которые независимы от геополитического влияния США".
ВОЗ
в марте представила полную версию доклада международной группы экспертов о визите в город Ухань для выявления происхождения коронавируса, в котором назвала утечку COVID-19 из лаборатории "крайне маловероятной". США и еще 13 стран, в свою очередь, поставили под сомнение выводы доклада.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ>>