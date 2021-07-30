https://ria.ru/20210730/laboratoriya-1743712024.html

СМИ сочли подозрительным закрытие лаборатории в США после вспышки пневмонии

СМИ сочли подозрительным закрытие лаборатории в США после вспышки пневмонии - РИА Новости, 30.07.2021

СМИ сочли подозрительным закрытие лаборатории в США после вспышки пневмонии

Китайская газета "Жэньминь жибао" задалась вопросом, почему США закрыли секретную военную лабораторию в Форт-Детрике после вспышки пневмонии неподалеку от нее. РИА Новости, 30.07.2021

2021-07-30T22:38

2021-07-30T22:38

2021-07-30T22:38

в мире

сша

китай

воз

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Китайская газета "Жэньминь жибао" задалась вопросом, почему США закрыли секретную военную лабораторию в Форт-Детрике после вспышки пневмонии неподалеку от нее.В сентябре 2019 года в докладе штата Мэриленд, где находится биолаборатория, упомянули о растущем числе случаев "пневмонии, связанной с электронными сигаретами". При этом в июле того же года вспышку респираторного заболевания выявили и в домах престарелых рядом с Форт-Детриком. В том же месяце Центры по контролю и профилактике заболеваний США опубликовали официальное письмо о прекращении деятельности лаборатории.По информации издания, в ней до этого хранились материалы, связанные с бактериологическим оружием немецких фашистов и японского "Отряда 731".Так, они обратили внимание на заявление Национальных институтов здравоохранения США о том, что COVID-19 мог распространяться на территории страны еще в декабре 2019 года. При этом власти Китая проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года.До этого, как сообщала газета Global Times, более 500 тысяч китайских интернет-пользователей подписали открытое письмо в ВОЗ с требованием расследовать ситуацию в лаборатории на базе Форт-Детрик, чтобы "предотвратить будущие эпидемии".По информации издания, причинами закрытия лаборатории назывались "проблемы инфраструктуры с обеззараживанием сточных вод", но Global Times сочло объяснение неубедительным.Также китайское СМИ напомнило, что Пекин разрешил вирусологам из западных стран и представителям американских СМИ посетить Уханьский институт вирусологии, а США не открыли свою лабораторию и не "поделились исходными данными со странами, включая Китай, которые независимы от геополитического влияния США".ВОЗ в марте представила полную версию доклада международной группы экспертов о визите в город Ухань для выявления происхождения коронавируса, в котором назвала утечку COVID-19 из лаборатории "крайне маловероятной". США и еще 13 стран, в свою очередь, поставили под сомнение выводы доклада.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ>>

https://ria.ru/20210529/dokazatelstva-1734732254.html

https://ria.ru/20210530/virus-1734813397.html

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китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, китай, воз, коронавирус covid-19