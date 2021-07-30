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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210730/koronavirus-1743638539.html
В Польше зафиксировали рост заболеваемости COVID-19
В Польше зафиксировали рост заболеваемости COVID-19 - РИА Новости, 30.07.2021
В Польше зафиксировали рост заболеваемости COVID-19
Рост заболеваемости коронавирусом наблюдается в Польше, свидетельствуют данные официальной статистики. РИА Новости, 30.07.2021
2021-07-30T15:18
2021-07-30T15:18
распространение коронавируса
в мире
польша
коронавирус covid-19
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ВАРШАВА, 30 июл – РИА Новости. Рост заболеваемости коронавирусом наблюдается в Польше, свидетельствуют данные официальной статистики.Весной в Польше резко выросло число ежедневно выявляемых носителей коронавируса. В начале апреля в стране был зафиксирован 35 251 случай COVID-19 за сутки, что стало наивысшим показателем с начала пандемии. Также в начале апреля был зафиксирован суточный рекорд летальных исходов – скончались 954 пациента с коронавирусом.За минувшие сутки лабораторные исследования подтвердили наличие коронавируса у 153 человек, в четверг – у 167, а в среду – у 138. В прошлую пятницу в Польше было выявлено 108, в четверг – 126, а в среду – 124 новых случаев коронавируса.Общее количество подтвержденных случаев заражения в Польше с начала пандемии составило 2 882 786.За минувшие сутки скончались два пациента с коронавирусом, общее число летальных случаев в стране выросло до 75 259.По последним данным, в Польше госпитализированы 295 человек с коронавирусом, 38 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, 79 433 человек находятся на карантине, 2 653 608 выздоровели.Из-за высокого числа выявляемых случаев коронавируса правительство Польши в марте объявило общенациональный карантин. В мае в стране отменили значительную часть ограничений. Возобновили работу ТЦ, галереи, музеи, отели (с ограничением по заполняемости), рестораны, кафе, театры и кинотеатры. Отменена обязанность ношения масок на улице. Также разрешены семейные праздники, например, свадьбы, но с ограничением числа гостей.
https://ria.ru/20210310/koronavirus-1600678410.html
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в мире, польша, коронавирус covid-19
15:18 30.07.2021
 
В Польше зафиксировали рост заболеваемости COVID-19

В Польше госпитализировали 295 человек с коронавирусом, 38 из них подключены к аппаратам ИВЛ

© Depositphotos / Wb77Машина скорой помощи в Польше
Машина скорой помощи в Польше - РИА Новости, 1920, 30.07.2021
© Depositphotos / Wb77
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 30 июл – РИА Новости. Рост заболеваемости коронавирусом наблюдается в Польше, свидетельствуют данные официальной статистики.
Весной в Польше резко выросло число ежедневно выявляемых носителей коронавируса. В начале апреля в стране был зафиксирован 35 251 случай COVID-19 за сутки, что стало наивысшим показателем с начала пандемии. Также в начале апреля был зафиксирован суточный рекорд летальных исходов – скончались 954 пациента с коронавирусом.
За минувшие сутки лабораторные исследования подтвердили наличие коронавируса у 153 человек, в четверг – у 167, а в среду – у 138. В прошлую пятницу в Польше было выявлено 108, в четверг – 126, а в среду – 124 новых случаев коронавируса.
Общее количество подтвержденных случаев заражения в Польше с начала пандемии составило 2 882 786.
Здание МИД Польши в Варшаве - РИА Новости, 1920, 10.03.2021
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Польша обвинила российского консула в распространении коронавируса
За минувшие сутки скончались два пациента с коронавирусом, общее число летальных случаев в стране выросло до 75 259.
По последним данным, в Польше госпитализированы 295 человек с коронавирусом, 38 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, 79 433 человек находятся на карантине, 2 653 608 выздоровели.
Из-за высокого числа выявляемых случаев коронавируса правительство Польши в марте объявило общенациональный карантин. В мае в стране отменили значительную часть ограничений. Возобновили работу ТЦ, галереи, музеи, отели (с ограничением по заполняемости), рестораны, кафе, театры и кинотеатры. Отменена обязанность ношения масок на улице. Также разрешены семейные праздники, например, свадьбы, но с ограничением числа гостей.
Врач проводит тестирование на covid-19 - РИА Новости, 1920, 30.07.2021
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