https://ria.ru/20210730/koronavirus-1743638539.html

В Польше зафиксировали рост заболеваемости COVID-19

В Польше зафиксировали рост заболеваемости COVID-19 - РИА Новости, 30.07.2021

В Польше зафиксировали рост заболеваемости COVID-19

Рост заболеваемости коронавирусом наблюдается в Польше, свидетельствуют данные официальной статистики. РИА Новости, 30.07.2021

2021-07-30T15:18

2021-07-30T15:18

2021-07-30T15:18

распространение коронавируса

в мире

польша

коронавирус covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/151767/88/1517678848_0:270:5184:3186_1920x0_80_0_0_723e84102d3ea89f624875a0d4a5b1a9.jpg

ВАРШАВА, 30 июл – РИА Новости. Рост заболеваемости коронавирусом наблюдается в Польше, свидетельствуют данные официальной статистики.Весной в Польше резко выросло число ежедневно выявляемых носителей коронавируса. В начале апреля в стране был зафиксирован 35 251 случай COVID-19 за сутки, что стало наивысшим показателем с начала пандемии. Также в начале апреля был зафиксирован суточный рекорд летальных исходов – скончались 954 пациента с коронавирусом.За минувшие сутки лабораторные исследования подтвердили наличие коронавируса у 153 человек, в четверг – у 167, а в среду – у 138. В прошлую пятницу в Польше было выявлено 108, в четверг – 126, а в среду – 124 новых случаев коронавируса.Общее количество подтвержденных случаев заражения в Польше с начала пандемии составило 2 882 786.За минувшие сутки скончались два пациента с коронавирусом, общее число летальных случаев в стране выросло до 75 259.По последним данным, в Польше госпитализированы 295 человек с коронавирусом, 38 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, 79 433 человек находятся на карантине, 2 653 608 выздоровели.Из-за высокого числа выявляемых случаев коронавируса правительство Польши в марте объявило общенациональный карантин. В мае в стране отменили значительную часть ограничений. Возобновили работу ТЦ, галереи, музеи, отели (с ограничением по заполняемости), рестораны, кафе, театры и кинотеатры. Отменена обязанность ношения масок на улице. Также разрешены семейные праздники, например, свадьбы, но с ограничением числа гостей.

https://ria.ru/20210310/koronavirus-1600678410.html

https://ria.ru/20210730/koronavirus-1743580074.html

польша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, польша, коронавирус covid-19