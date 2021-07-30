https://ria.ru/20210730/koronavirus-1743595365.html
В Москве за сутки госпитализировали 1042 человека с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 1042 человека с COVID-19 - РИА Новости, 30.07.2021
В Москве за сутки госпитализировали 1042 человека с COVID-19
За сутки в Москве госпитализированы 1042 человека с коронавирусом, на ИВЛ находятся 496 человек, сообщает в пятницу столичный оперативный штаб по контролю и... РИА Новости, 30.07.2021
2021-07-30T12:12
2021-07-30T12:12
2021-07-30T12:12
распространение коронавируса
москва
здоровье - общество
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/08/1596573898_0:238:3072:1966_1920x0_80_0_0_bb7bf543e97ab4a64b2140904550fcba.jpg
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. За сутки в Москве госпитализированы 1042 человека с коронавирусом, на ИВЛ находятся 496 человек, сообщает в пятницу столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.Отмечается, что в столице скончались 76 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19.
https://ria.ru/20210730/nanotela-1743578571.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/02/08/1596573898_137:0:2868:2048_1920x0_80_0_0_f97db77673967600cff3c3eab395451c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
В Москве за сутки госпитализировали 1042 человека с COVID-19
Оперштаб: за сутки в Москве госпитализированы 1042 человека с COVID-19, на ИВЛ находятся 496 человек