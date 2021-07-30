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В Москве за сутки госпитализировали 1042 человека с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 1042 человека с COVID-19 - РИА Новости, 30.07.2021
В Москве за сутки госпитализировали 1042 человека с COVID-19
За сутки в Москве госпитализированы 1042 человека с коронавирусом, на ИВЛ находятся 496 человек, сообщает в пятницу столичный оперативный штаб по контролю и... РИА Новости, 30.07.2021
2021-07-30T12:12
2021-07-30T12:12
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коронавирус covid-19
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. За сутки в Москве госпитализированы 1042 человека с коронавирусом, на ИВЛ находятся 496 человек, сообщает в пятницу столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.Отмечается, что в столице скончались 76 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19.
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москва, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
12:12 30.07.2021
 
В Москве за сутки госпитализировали 1042 человека с COVID-19

Оперштаб: за сутки в Москве госпитализированы 1042 человека с COVID-19, на ИВЛ находятся 496 человек

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедработники перевозят пациента в городской клинической больнице №40 в Москве
Медработники перевозят пациента в городской клинической больнице №40 в Москве - РИА Новости, 1920, 30.07.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. За сутки в Москве госпитализированы 1042 человека с коронавирусом, на ИВЛ находятся 496 человек, сообщает в пятницу столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
"В Москве выявлен 3481 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализированы 1042 человека. На ИВЛ находятся 496 человек. В городе выздоровели ещё 4574 пациента после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 355 871", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в столице скончались 76 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19.
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