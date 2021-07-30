https://ria.ru/20210730/koronavirus-1743587778.html

В России выявили 23 564 новых случая заражения коронавирусом

В России выявили 23 564 новых случая заражения коронавирусом - РИА Новости, 30.07.2021

В России выявили 23 564 новых случая заражения коронавирусом

За сутки в России зарегистрировали 23 564 случая COVID-19. РИА Новости, 30.07.2021

2021-07-30T11:47

2021-07-30T11:47

2021-07-30T13:17

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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. За сутки в России зарегистрировали 23 564 случая COVID-19.Накануне оперштаб сообщал о 23 270 инфицированных. Темп прироста сохранился — 0,38 процента. Умерли 794 человека (накануне — 799), выписались после лечения — 20 485 (20 834).Заразившихся выявили во всех 85 регионах, больше всего их в Москве — 3481 (днем ранее было 3356). В Санкт-Петербурге зарегистрировали 1916 случаев, в Подмосковье — 1453, в Нижегородской области — 535, в Свердловской — 507, в Красноярском крае — 490, в Воронежской области — 485.Меньше всего заболевших в Ненецком автономном округе — 12, на Чукотке — 19 и в Магаданской области — 28.Всего за время пандемии в России заразились коронавирусом 6 242 066 человек, из них 157 771 умер, 5 588 848 пациентов вылечились.Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается 195,8 миллиона инфицированных, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число уже превысило 196 миллионов. Более четырех миллионов человек спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии и Бразилии. Россия, по данным ВОЗ, занимает в этом списке четвертое место.

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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