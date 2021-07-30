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В "Векторе" рассказали, сколько привитых "ЭпиВакКороной" заболели COVID-19
В "Векторе" рассказали, сколько привитых "ЭпиВакКороной" заболели COVID-19 - РИА Новости, 30.07.2021
В "Векторе" рассказали, сколько привитых "ЭпиВакКороной" заболели COVID-19
Среди привитых вакциной "ЭпиВакКорона" заболели коронавирусом лишь около 0,5%, заявил директор центра "Вектор" Ринат Максютов. РИА Новости, 30.07.2021
2021-07-30T11:33
2021-07-30T11:33
2021-07-30T11:48
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ОБОЛЕНСК, 30 июл - РИА Новости. Среди привитых вакциной "ЭпиВакКорона" заболели коронавирусом лишь около 0,5%, заявил директор центра "Вектор" Ринат Максютов."Среди миллиона вакцинированных, которые завершили полный цикл вакцинации, по данным Минздрава, заболело всего чуть более 0,5% привитых, то есть фактически... на каждые 200 человек, кто выбрал наш безопасный препарат для защиты себя и своих близких, заболевает всего один человек", - сказал Максютов журналистам.Полный цикл вакцинации "ЭпиВакКороной" прошли более миллиона граждан, вакцина прекрасно показала себя в применении, отметил Максютов."На сегодня полный цикл вакцинации прошли уже более миллиона наших граждан, мы с уверенностью можем утверждать, что вакцина прекрасно показала себя в применении",- сказал директор "Вектора".Он отметил, что анализ побочных эффектов у привитых показывает, что единственной нежелательной реакцией является кратковременная болезнь в месте инъекции и в редких случаях повышение температуры.
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общество, государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор", россия, коронавирус covid-19
11:33 30.07.2021 (обновлено: 11:48 30.07.2021)
В "Векторе" рассказали, сколько привитых "ЭпиВакКороной" заболели COVID-19
Директор "Вектора": около 0,5% привитых "ЭпиВакКороной" заболели COVID-19
ОБОЛЕНСК, 30 июл - РИА Новости.
Среди привитых вакциной "ЭпиВакКорона" заболели коронавирусом лишь около 0,5%, заявил директор центра "Вектор" Ринат Максютов
.
"Среди миллиона вакцинированных, которые завершили полный цикл вакцинации, по данным Минздрава, заболело всего чуть более 0,5% привитых, то есть фактически... на каждые 200 человек, кто выбрал наш безопасный препарат для защиты себя и своих близких, заболевает всего один человек", - сказал Максютов журналистам.
Полный цикл вакцинации "ЭпиВакКороной" прошли более миллиона граждан, вакцина прекрасно показала себя в применении, отметил Максютов.
"На сегодня полный цикл вакцинации прошли уже более миллиона наших граждан, мы с уверенностью можем утверждать, что вакцина прекрасно показала себя в применении",- сказал директор "Вектора".
Он отметил, что анализ побочных эффектов у привитых показывает, что единственной нежелательной реакцией является кратковременная болезнь в месте инъекции и в редких случаях повышение температуры.