https://ria.ru/20210730/koronavirus-1743584299.html

В "Векторе" рассказали, сколько привитых "ЭпиВакКороной" заболели COVID-19

В "Векторе" рассказали, сколько привитых "ЭпиВакКороной" заболели COVID-19 - РИА Новости, 30.07.2021

В "Векторе" рассказали, сколько привитых "ЭпиВакКороной" заболели COVID-19

Среди привитых вакциной "ЭпиВакКорона" заболели коронавирусом лишь около 0,5%, заявил директор центра "Вектор" Ринат Максютов. РИА Новости, 30.07.2021

2021-07-30T11:33

2021-07-30T11:33

2021-07-30T11:48

распространение коронавируса

общество

государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор"

россия

коронавирус covid-19

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ОБОЛЕНСК, 30 июл - РИА Новости. Среди привитых вакциной "ЭпиВакКорона" заболели коронавирусом лишь около 0,5%, заявил директор центра "Вектор" Ринат Максютов."Среди миллиона вакцинированных, которые завершили полный цикл вакцинации, по данным Минздрава, заболело всего чуть более 0,5% привитых, то есть фактически... на каждые 200 человек, кто выбрал наш безопасный препарат для защиты себя и своих близких, заболевает всего один человек", - сказал Максютов журналистам.Полный цикл вакцинации "ЭпиВакКороной" прошли более миллиона граждан, вакцина прекрасно показала себя в применении, отметил Максютов."На сегодня полный цикл вакцинации прошли уже более миллиона наших граждан, мы с уверенностью можем утверждать, что вакцина прекрасно показала себя в применении",- сказал директор "Вектора".Он отметил, что анализ побочных эффектов у привитых показывает, что единственной нежелательной реакцией является кратковременная болезнь в месте инъекции и в редких случаях повышение температуры.

https://ria.ru/20210728/pfizer-1743349829.html

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общество, государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор", россия, коронавирус covid-19