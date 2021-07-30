15:23 30.07.2021 (обновлено: 15:42 30.07.2021)
Лукашенко раскритиковал предложенные поправки в конституцию Белоруссии
Президент Белоруссии Лукашенко вернул на доработку предложенные ему поправки в конституцию
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко принимает участие в заседании Совета глав правительств СНГ
МИНСК, 30 июл - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко раскритиковал представленный ему проект поправок в конституцию, заявил, что вернул его на доработку.
"Я сегодня вернул все это писание вам (разработчикам – ред.). Собирайтесь и попробуйте это до чтения на уровне президента привести в соответствие. А потом вместе со мной - я обещал это - мы сядем и пойдем по каждому разделу, по каждой статье. А потом вынесем на всенародное обсуждение - пусть люди ознакомятся. И не позже февраля мы проведем референдум", - приводит слова Лукашенко госагентство Белта в пятницу.
При этом белорусский лидер обратил внимание, что чиновники, которые были вовлечены в разработку поправок, "выкатили" ему замечаний к проекту "аж на 170 листов".
В Белоруссии готовится проект новой конституции. Планируется, что подготовлен проект основного закона будет до конца 2021 года. На Всебелорусском народном собрании, которое проходило в Минске, Лукашенко говорил, что референдум пройдет в январе-феврале 2022 года. Президент 16 марта подписал указ о создании конституционной комиссии, которая занималась выработкой поправок, в ее состав вошли 36 человек. Комиссия должна до 1 августа представить главе государства свои предложения.
В частности, среди предложений - наделить Всебелорусское народное собрание правом объявлять импичмент президенту в случае совершения им государственной измены или иного тяжкого преступления. Статус ВНС как высшего представительного органа народовластия планируется закрепить в конституции. Кроме того, комиссия считает необходимым расширить полномочия премьер-министра, усилить его роль в формировании правительства и в бюджетной сфере. Предлагается также ограничить двумя число президентских сроков для одного человека и повысить возрастной ценз для занятия высшего государственного поста с 35 до 40 лет. Среди прочего комиссия считает, что необходимо законодательно закрепить в качестве требования к главе государства его постоянное проживание в Белоруссии не менее 20 лет непосредственно перед выборами и отсутствие иностранного гражданства.