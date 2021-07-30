https://ria.ru/20210730/kinoparking-1743659690.html

Еще один кинопаркинг откроется в Подмосковье

Еще один кинопаркинг откроется в Подмосковье - РИА Новости, 30.07.2021

Еще один кинопаркинг откроется в Подмосковье

Еще одна площадка проекта "Кинопаркинг" появится в Московской области. Ее откроют в августе на парковке парка "Захарово" в Одинцовском городском округе. Об этом РИА Новости, 30.07.2021

2021-07-30T16:48

2021-07-30T16:48

2021-07-30T16:48

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Еще одна площадка проекта "Кинопаркинг" появится в Московской области. Ее откроют в августе на парковке парка "Захарово" в Одинцовском городском округе. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу министерства культуры региона."Кинопаркинг" – это сеть автокинотеатров, где можно посмотреть кино на большом экране, сидя в своей машине.Там можно посмотреть культовые советские и зарубежные фильмы, а также некоторые новинки проката. Например, в репертуаре нового кинотеатра в парке "Захарово" будет французская комедия 2020 года режиссера Тарека Будали "Коп на драйве".Проект "Кинопаркинг" организован министерством культуры МО совместно с ГАУК Московской области "Креативное бюро „Регион“". Въезд в автокинотеатр бесплатный.

московская область (подмосковье)

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье)