https://ria.ru/20210730/khischenie-1743555220.html
Черногория выдала России экс-ректора вуза, обвиняемого в хищении денег
Черногория выдала России экс-ректора вуза, обвиняемого в хищении денег - РИА Новости, 30.07.2021
Черногория выдала России экс-ректора вуза, обвиняемого в хищении денег
Черногория экстрадирует в Россию бывшего ректора одного из алтайских университетов, обвиняемого в растрате 2,5 миллиона рублей, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 30.07.2021
2021-07-30T09:15
2021-07-30T09:15
2021-07-30T09:15
происшествия
черногория
генеральная прокуратура рф
интерпол
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
россия
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Черногория экстрадирует в Россию бывшего ректора одного из алтайских университетов, обвиняемого в растрате 2,5 миллиона рублей, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ."По требованию генеральной прокуратуры РФ компетентные органы Черногории экстрадировали в Россию гражданина РФ Вячеслава Скворцова", - говорится в сообщении.Поясняется, что следствие обвиняет его в растрате в особо крупном размере.По версии следствия, с 2014 по 2017 год ректор алтайского филиала Ленинградского государственного университета имени А.С. Пушкина Скворцов вместе с директором филиала "совершили растрату денежных средств университета на сумму 2 491 333 рублей". Они перечислили эту сумму на личные расчетные счета под видом оплаты договоров возмездного оказания услуг, которые в действительности не заключались и не выполнялись.Скворцов скрылся от уголовного преследования и уехал из России, позже был объявлен в международный розыск. В марте его задержали в Черногории."Сегодня в сопровождении сотрудников ФСИН России и российского бюро Интерпола Вячеслав Скворцов будет доставлен в Россию", - уточняется в сообщении.
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https://ria.ru/20210710/ubiystvo-1740757179.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, черногория, генеральная прокуратура рф, интерпол, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), россия
Черногория выдала России экс-ректора вуза, обвиняемого в хищении денег
Черногория выдала России экс-ректора вуза Скворцова, обвиняемого в растрате 2,5 миллиона рублей