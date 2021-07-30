https://ria.ru/20210730/kapitoliy-1743592427.html

Полиция Капитолия США оценила возможность задержания людей без масок

Полиция Капитолия США оценила возможность задержания людей без масок - РИА Новости, 30.07.2021

Полиция Капитолия США оценила возможность задержания людей без масок

Полиция Капитолия США после того, как была обнародована информация о возможности задержания людей без масок в палате представителей, заявила, что не видит в... РИА Новости, 30.07.2021

2021-07-30T12:03

2021-07-30T12:03

2021-07-30T12:03

распространение коронавируса

в мире

сша

капитолий

нэнси пелоси

коронавирус covid-19

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ВАШИНГТОН, 30 июл - РИА Новости. Полиция Капитолия США после того, как была обнародована информация о возможности задержания людей без масок в палате представителей, заявила, что не видит в этом необходимости, говорится в заявлении, опубликованном в Twitter правоохранительных органов.Ранее член палаты представителей республиканка Кэт Кэммак опубликовала в Twitter фотографию документа от 27 июля, согласно которому полиции было поручено задерживать людей, отказывающихся надеть маску или покинуть территорию Капитолия. Публикация вызвала волну критики со стороны конгрессменов. Сама Кэммак обвинила спикера палаты представителей Нэнси Пелоси в превышении полномочий. Подлинность документа официально не была подтверждена."Что касается правил в палате представителей по поводу (ношения) масок, то нет причин, которые могли бы привести к задержанию кого-либо", - говорится в заявлении правоохранительных органов. "Каждого, кто не придерживается правил, будут просить надеть маску или покинуть территорию", - сообщила полиция Капитолия.Офис Пелоси сообщил, что не давал распоряжений по поводу задержаний, так как такие решения находятся за пределами полномочий спикера палаты представителей."Спикер палаты представителей не контролирует полицию Капитолия США. Мы не знали о распоряжении пока информация об этом не появилась в СМИ", - сообщил телеканалу Fox News представитель Пелоси Дрю Хэммилл.Ранее сообщалось, что ношение маски снова стало обязательным в палате представителей США на фоне распространения штамма коронавируса "дельта". Заявлению о возвращении к маскам предшествовала рекомендация Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), согласно которой вакцинированным людям следует носить маски в зонах повышенного риска.

https://ria.ru/20201028/maska-1581904397.html

https://ria.ru/20210729/bayden-1743527919.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, капитолий, нэнси пелоси, коронавирус covid-19