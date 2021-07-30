https://ria.ru/20210730/izhevsk-1743575224.html

Омбудсмен рассказала о девочке-инвалиде, которую не пустили в кафе Ижевска

Омбудсмен рассказала о девочке-инвалиде, которую не пустили в кафе Ижевска - РИА Новости, 30.07.2021

Омбудсмен рассказала о девочке-инвалиде, которую не пустили в кафе Ижевска

Девочка с ограниченными возможностями здоровья, которую с мамой не пустили в кафе Ижевска, хорошо учится в школе и участвует в конкурсах, сообщила журналистам... РИА Новости, 30.07.2021

2021-07-30T10:54

2021-07-30T10:54

2021-07-30T10:54

происшествия

общество

ижевск

удмуртская республика (удмуртия)

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УФА, 30 июл - РИА Новости. Девочка с ограниченными возможностями здоровья, которую с мамой не пустили в кафе Ижевска, хорошо учится в школе и участвует в конкурсах, сообщила журналистам уполномоченный по правам ребенка в Удмуртии Ольга Авдеева.Ранее сообщалось, что 23 июля в ижевском кафе Nami отказались обслуживать девочку-инвалида на коляске и ее маму. Прокуратура, министерство социальной политики и труда и детский омбудсмен региона организовали проверки.Авдеева рассказала, что возмущена историей, как и большинство жителей Удмуртии.Она отметила, что не все "услышали" информацию об указе президента России Владимира Путина от 26 июля, согласно которому дети-инвалиды и их сопровождающие должны обслуживаться вне очереди на предприятиях торговли, общественного питания, службы быта, связи и ЖКХ, в учреждениях здравоохранения, образования и культуры, других организациях."Сегодня созвонилась с семьей девочки. Она, к слову, большая умница: участвует в конкурсах, прекрасно учится в школе. Семья очень хорошая, заботится о ребенке. Мама девочки не хотела публичной огласки, потому что такая ситуация произошла с их семьей впервые. Тем не менее, считаю, что это недопустимо с точки зрения создания равных условий для всех жителей. Совместно с министерством социальной политики и труда мы разбираемся во всех обстоятельствах", - сообщила омбудсмен журналистам.

https://ria.ru/20210619/moshennik-1737655937.html

ижевск

удмуртская республика (удмуртия)

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происшествия, общество, ижевск, удмуртская республика (удмуртия)