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Россия и Нидерланды разрабатывают портативный аппарат ИВЛ
Россия и Нидерланды разрабатывают портативный аппарат ИВЛ - РИА Новости, 30.07.2021
Россия и Нидерланды разрабатывают портативный аппарат ИВЛ
Компании РФ и Нидерландов разрабатывают портативный аппарат ИВЛ для пациентов с COVID-19, опытный экземпляр появится в августе, сообщил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 30.07.2021
2021-07-30T09:35
2021-07-30T09:35
2021-07-30T09:36
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коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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ГААГА, 30 июл - РИА Новости, Анастасия Иванова. Компании РФ и Нидерландов разрабатывают портативный аппарат ИВЛ для пациентов с COVID-19, опытный экземпляр появится в августе, сообщил в интервью РИА Новости посол РФ в Нидерландах Александр Шульгин."По имеющейся информации, российская компания ООО "Хирана+" совместно с нидерландской "Демкон" разрабатывает портативный аппарат искусственной вентиляции легких для пациентов с COVID-19. Ожидается, что опытный экземпляр появится в августе 2021 года", - рассказал посол.Он сообщил, что взаимодействие по линии минздравов двух стран развивается в формате встреч профильной рабочей группы Смешанной комиссии по экономическому сотрудничеству (СКЭС) между Россией и Нидерландами."К сожалению, в прошлом году ее заседание провести не получилось по понятным санитарно-эпидемиологическим причинам. Надеемся, что в 2021 году встречу все же удастся организовать", - сказал Шульгин.При этом он отметил, что сотрудничества министерств здравоохранения обеих стран по вопросу борьбы с коронавирусом пока наладить не удалось.
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общество, нидерланды, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
09:35 30.07.2021 (обновлено: 09:36 30.07.2021)
Россия и Нидерланды разрабатывают портативный аппарат ИВЛ
Посол Шульгин: Россия и Нидерланды разрабатывают портативный аппарат ИВЛ для больных COVID-19
ГААГА, 30 июл - РИА Новости, Анастасия Иванова.
Компании РФ и Нидерландов
разрабатывают портативный аппарат ИВЛ для пациентов с COVID-19, опытный экземпляр появится в августе, сообщил в интервью РИА Новости посол РФ в Нидерландах Александр Шульгин
.
"По имеющейся информации, российская компания ООО "Хирана+" совместно с нидерландской "Демкон" разрабатывает портативный аппарат искусственной вентиляции легких для пациентов с COVID-19. Ожидается, что опытный экземпляр появится в августе 2021 года", - рассказал посол.
Он сообщил, что взаимодействие по линии минздравов двух стран развивается в формате встреч профильной рабочей группы Смешанной комиссии по экономическому сотрудничеству (СКЭС) между Россией и Нидерландами.
"К сожалению, в прошлом году ее заседание провести не получилось по понятным санитарно-эпидемиологическим причинам. Надеемся, что в 2021 году встречу все же удастся организовать", - сказал Шульгин.
При этом он отметил, что сотрудничества министерств здравоохранения обеих стран по вопросу борьбы с коронавирусом пока наладить не удалось.