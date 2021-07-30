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Россия и Нидерланды разрабатывают портативный аппарат ИВЛ

Россия и Нидерланды разрабатывают портативный аппарат ИВЛ - РИА Новости, 30.07.2021

Россия и Нидерланды разрабатывают портативный аппарат ИВЛ

Компании РФ и Нидерландов разрабатывают портативный аппарат ИВЛ для пациентов с COVID-19, опытный экземпляр появится в августе, сообщил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 30.07.2021

2021-07-30T09:35

2021-07-30T09:35

2021-07-30T09:36

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нидерланды

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ГААГА, 30 июл - РИА Новости, Анастасия Иванова. Компании РФ и Нидерландов разрабатывают портативный аппарат ИВЛ для пациентов с COVID-19, опытный экземпляр появится в августе, сообщил в интервью РИА Новости посол РФ в Нидерландах Александр Шульгин."По имеющейся информации, российская компания ООО "Хирана+" совместно с нидерландской "Демкон" разрабатывает портативный аппарат искусственной вентиляции легких для пациентов с COVID-19. Ожидается, что опытный экземпляр появится в августе 2021 года", - рассказал посол.Он сообщил, что взаимодействие по линии минздравов двух стран развивается в формате встреч профильной рабочей группы Смешанной комиссии по экономическому сотрудничеству (СКЭС) между Россией и Нидерландами."К сожалению, в прошлом году ее заседание провести не получилось по понятным санитарно-эпидемиологическим причинам. Надеемся, что в 2021 году встречу все же удастся организовать", - сказал Шульгин.При этом он отметил, что сотрудничества министерств здравоохранения обеих стран по вопросу борьбы с коронавирусом пока наладить не удалось.

https://radiosputnik.ria.ru/20210720/koronavirus-1742099614.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, нидерланды, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии