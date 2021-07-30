Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210730/ivl-1743559060.html
Россия и Нидерланды разрабатывают портативный аппарат ИВЛ
Россия и Нидерланды разрабатывают портативный аппарат ИВЛ - РИА Новости, 30.07.2021
Россия и Нидерланды разрабатывают портативный аппарат ИВЛ
Компании РФ и Нидерландов разрабатывают портативный аппарат ИВЛ для пациентов с COVID-19, опытный экземпляр появится в августе, сообщил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 30.07.2021
2021-07-30T09:35
2021-07-30T09:36
распространение коронавируса
общество
нидерланды
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/11/1585045949_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e2279f40cc66700e278ef87235e9e941.jpg
ГААГА, 30 июл - РИА Новости, Анастасия Иванова. Компании РФ и Нидерландов разрабатывают портативный аппарат ИВЛ для пациентов с COVID-19, опытный экземпляр появится в августе, сообщил в интервью РИА Новости посол РФ в Нидерландах Александр Шульгин."По имеющейся информации, российская компания ООО "Хирана+" совместно с нидерландской "Демкон" разрабатывает портативный аппарат искусственной вентиляции легких для пациентов с COVID-19. Ожидается, что опытный экземпляр появится в августе 2021 года", - рассказал посол.Он сообщил, что взаимодействие по линии минздравов двух стран развивается в формате встреч профильной рабочей группы Смешанной комиссии по экономическому сотрудничеству (СКЭС) между Россией и Нидерландами."К сожалению, в прошлом году ее заседание провести не получилось по понятным санитарно-эпидемиологическим причинам. Надеемся, что в 2021 году встречу все же удастся организовать", - сказал Шульгин.При этом он отметил, что сотрудничества министерств здравоохранения обеих стран по вопросу борьбы с коронавирусом пока наладить не удалось.
https://radiosputnik.ria.ru/20210720/koronavirus-1742099614.html
нидерланды
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/11/1585045949_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f0d7dc36ab777ebdf7fa2a5de1679ab0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, нидерланды, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
09:35 30.07.2021 (обновлено: 09:36 30.07.2021)
 
Россия и Нидерланды разрабатывают портативный аппарат ИВЛ

Посол Шульгин: Россия и Нидерланды разрабатывают портативный аппарат ИВЛ для больных COVID-19

© РИА Новости / Андрей Каспришин / Перейти в фотобанкМедицинский работник в отделении интенсивной терапии ковид-госпиталя в Новоалтайске
Медицинский работник в отделении интенсивной терапии ковид-госпиталя в Новоалтайске - РИА Новости, 1920, 30.07.2021
© РИА Новости / Андрей Каспришин
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ГААГА, 30 июл - РИА Новости, Анастасия Иванова. Компании РФ и Нидерландов разрабатывают портативный аппарат ИВЛ для пациентов с COVID-19, опытный экземпляр появится в августе, сообщил в интервью РИА Новости посол РФ в Нидерландах Александр Шульгин.
"По имеющейся информации, российская компания ООО "Хирана+" совместно с нидерландской "Демкон" разрабатывает портативный аппарат искусственной вентиляции легких для пациентов с COVID-19. Ожидается, что опытный экземпляр появится в августе 2021 года", - рассказал посол.
Он сообщил, что взаимодействие по линии минздравов двух стран развивается в формате встреч профильной рабочей группы Смешанной комиссии по экономическому сотрудничеству (СКЭС) между Россией и Нидерландами.
"К сожалению, в прошлом году ее заседание провести не получилось по понятным санитарно-эпидемиологическим причинам. Надеемся, что в 2021 году встречу все же удастся организовать", - сказал Шульгин.
При этом он отметил, что сотрудничества министерств здравоохранения обеих стран по вопросу борьбы с коронавирусом пока наладить не удалось.
Госпиталь для лечения больных Covid-19 - РИА Новости, 1920, 20.07.2021
20 июля, 19:37В России
Врач: в Петербурге дети с COVID-19 стали чаще поступать на ИВЛ
 
Распространение коронавирусаОбществоНидерландыРоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:04В Якутии за сутки ликвидировали семь природных пожаров
06:21Полицейские разыскали приморца и несколько километров несли его на руках
06:18Эксперты рассказали, почему август не станет большим испытанием для рубля
06:12Эксперт рассказала о появлении новых профессий в сфере образования
06:09Врач: дети стали значительно чаще болеть COVID-19
05:53Ученые описали шанс появления штамма коронавируса со смертностью 35%
05:50Украинцев предупредили о подорожании услуг ЖКХ на 70 процентов
04:45AP: атаковавшие SolarWinds хакеры взламывали почту американских прокуроров
04:10В России набирает популярность смертельно опасный тренд
03:27Проценко развеял миф о заболевании COVID-19 из-за вакцинации
03:22Рослесхоз и Greenpeace выступили против контролируемого пала сухой травы
03:14Эксперт рассказала, как распознать фальшивые деньги с помощью телефона
03:12Эксперт оценил версию об утечке SARS-CoV-2 из лаборатории в Ухане
03:06Минтранс: беспилотные автомобили помогут снизить число погибших в ДТП
02:28Байден прокомментировал итоги переговоров по стратегической стабильности
02:13Эксперт рассказал, когда пассивный доход может быть опасен
02:10Врач развеяла один из главных страхов перед вакцинацией
01:57На Гаити арестовали еще одного полицейского по делу об убийстве президента
01:38Ученые считают, что "Спутник V" безопасно комбинировать с другими вакцинами
01:12Эксперт назвал валюты, которые могут резко подорожать
Лента новостейМолния