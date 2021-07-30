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Пожилой турист из Бельгии избил сотрудницу аэропорта в Италии, сообщили СМИ
Пожилой турист из Бельгии избил сотрудницу аэропорта в Италии, сообщили СМИ - РИА Новости, 30.07.2021
Пожилой турист из Бельгии избил сотрудницу аэропорта в Италии, сообщили СМИ
Турист из Бельгии, которому 77 лет, избил в аэропорту итальянского города Болонья сотрудницу авиакомпании за то, что она потребовала от него оплатить перевес... РИА Новости, 30.07.2021
2021-07-30T15:38
2021-07-30T15:38
2021-07-30T16:02
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БРЮССЕЛЬ, 30 июл – РИА Новости. Турист из Бельгии, которому 77 лет, избил в аэропорту итальянского города Болонья сотрудницу авиакомпании за то, что она потребовала от него оплатить перевес ручной клади, сообщает в пятницу издание SudInfo.При регистрации на рейс в Брюссель сотрудница авиакомпании предложила пожилому пассажиру оплатить перевес багажа, поскольку сумка туриста по весу превысила допустимые нормы.Как сообщили очевидцы инцидента, потеряв в результате спора самообладание, бельгиец схватил женщину за волосы и повалил на землю, после чего ударил кулаком. Вступившиеся за коллегу другие сотрудники авиакомпании успокоили разбушевавшегося пассажира, однако пострадавшая обратилась с заявлением в полицию, несмотря на то, что дебошир извинился перед ней.Избитая женщина проведет ближайший месяц на больничном.
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в мире, болонья, брюссель, новости - туризм, туризм
15:38 30.07.2021 (обновлено: 16:02 30.07.2021)
Пожилой турист из Бельгии избил сотрудницу аэропорта в Италии, сообщили СМИ
SudInfo: пожилой турист из Бельгии избил сотрудницу аэропорта в Италии из-за перевеса багажа