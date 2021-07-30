https://ria.ru/20210730/italiya-1743642981.html

Пожилой турист из Бельгии избил сотрудницу аэропорта в Италии, сообщили СМИ

Пожилой турист из Бельгии избил сотрудницу аэропорта в Италии, сообщили СМИ - РИА Новости, 30.07.2021

Пожилой турист из Бельгии избил сотрудницу аэропорта в Италии, сообщили СМИ

Турист из Бельгии, которому 77 лет, избил в аэропорту итальянского города Болонья сотрудницу авиакомпании за то, что она потребовала от него оплатить перевес... РИА Новости, 30.07.2021

2021-07-30T15:38

2021-07-30T15:38

2021-07-30T16:02

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БРЮССЕЛЬ, 30 июл – РИА Новости. Турист из Бельгии, которому 77 лет, избил в аэропорту итальянского города Болонья сотрудницу авиакомпании за то, что она потребовала от него оплатить перевес ручной клади, сообщает в пятницу издание SudInfo.При регистрации на рейс в Брюссель сотрудница авиакомпании предложила пожилому пассажиру оплатить перевес багажа, поскольку сумка туриста по весу превысила допустимые нормы.Как сообщили очевидцы инцидента, потеряв в результате спора самообладание, бельгиец схватил женщину за волосы и повалил на землю, после чего ударил кулаком. Вступившиеся за коллегу другие сотрудники авиакомпании успокоили разбушевавшегося пассажира, однако пострадавшая обратилась с заявлением в полицию, несмотря на то, что дебошир извинился перед ней.Избитая женщина проведет ближайший месяц на больничном.

https://ria.ru/20201224/debosh-1590822528.html

https://ria.ru/20190515/1553516250.html

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в мире, болонья, брюссель, новости - туризм, туризм