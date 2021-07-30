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Суд зарегистрировал иск к "дочке" "Норникеля" на 58,7 миллиардов рублей
Суд зарегистрировал иск к "дочке" "Норникеля" на 58,7 миллиардов рублей - РИА Новости, 30.07.2021
Суд зарегистрировал иск к "дочке" "Норникеля" на 58,7 миллиардов рублей
Арбитражный суд Красноярского края зарегистрировал иск Росрыболовства к "дочке" "Норникеля" на 58,7 миллиарда рублей, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 30.07.2021
2021-07-30T04:54
2021-07-30T04:54
россия
норильский никель
федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство)
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
красноярский край
красноярск
происшествия
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КРАСНОЯРСК, 30 июл - РИА Новости. Арбитражный суд Красноярского края зарегистрировал иск Росрыболовства к "дочке" "Норникеля" на 58,7 миллиарда рублей, сообщили РИА Новости в суде.В мае 2020 года один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 (принадлежит НТЭК, входит в структуру "Норильского никеля") получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, в итоге вылилось около 21 тысячи тонн топлива. Было возбуждено уголовное дело, задержаны сотрудники ТЭЦ. По данным Ростехнадзора, причинами разлива топлива стали недостатки проектирования и строительного производства, а также некачественный контроль за эксплуатацией сооружений.В четверг Росрыболовство сообщило о подаче такого иска Енисейским территориальным управлением ведомства. Оно указало, что размер нанесенного вреда включает в себя прямой ущерб из-за гибели рыбы на сумму 3,6 миллиарда рублей и затраты на восстановление нарушенного состояния водных биоресурсов на сумму более 55 миллиардов рублей. Представитель "Норникеля" сообщил, что компания считает завышенным иск Росрыболовства.Арбитражный суд Красноярского края ранее по иску Росприроднадзора принял решение взыскать с НТЭК 146,2 миллиарда рублей за экологический ущерб от аварии. "Норникель" решил не обжаловать решение суда.
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россия, норильский никель, федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство), федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), красноярский край, красноярск, происшествия
04:54 30.07.2021
 
Суд зарегистрировал иск к "дочке" "Норникеля" на 58,7 миллиардов рублей

Арбитражный суд зарегистрировал иск Росрыболовства к "дочке" "Норникеля" на 58,7 миллиардов рублей

© РИА Новости / МЧС РФРаботы по хранению собранного после аварии на ТЭЦ-3 загрязненного грунта на полигоне в Норильске
Работы по хранению собранного после аварии на ТЭЦ-3 загрязненного грунта на полигоне в Норильске - РИА Новости, 1920, 30.07.2021
© РИА Новости / МЧС РФ
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КРАСНОЯРСК, 30 июл - РИА Новости. Арбитражный суд Красноярского края зарегистрировал иск Росрыболовства к "дочке" "Норникеля" на 58,7 миллиарда рублей, сообщили РИА Новости в суде.
В мае 2020 года один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 (принадлежит НТЭК, входит в структуру "Норильского никеля") получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, в итоге вылилось около 21 тысячи тонн топлива. Было возбуждено уголовное дело, задержаны сотрудники ТЭЦ. По данным Ростехнадзора, причинами разлива топлива стали недостатки проектирования и строительного производства, а также некачественный контроль за эксплуатацией сооружений.
"Зарегистрирован 29 июля. В течение пяти рабочих дней суд должен принять решение о принятии (иска – рег.) к производству", - сказала представитель суда.
В четверг Росрыболовство сообщило о подаче такого иска Енисейским территориальным управлением ведомства. Оно указало, что размер нанесенного вреда включает в себя прямой ущерб из-за гибели рыбы на сумму 3,6 миллиарда рублей и затраты на восстановление нарушенного состояния водных биоресурсов на сумму более 55 миллиардов рублей. Представитель "Норникеля" сообщил, что компания считает завышенным иск Росрыболовства.
Арбитражный суд Красноярского края ранее по иску Росприроднадзора принял решение взыскать с НТЭК 146,2 миллиарда рублей за экологический ущерб от аварии. "Норникель" решил не обжаловать решение суда.
Место разлива дизельного топлива из резервуара ТЭЦ-3 под Норильском - РИА Новости, 1920, 29.07.2021
Вчера, 18:20
В "Норникеле" назвали оцененный Росрыболовством ущерб завышенным
 
РоссияНорильский никельФедеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство)Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)Красноярский крайКрасноярскПроисшествия
 
 
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