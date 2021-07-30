https://ria.ru/20210730/import-1743535507.html

Импорт США из России резко увеличился на фоне роста цен, сообщил РБК

Импорт США из России резко увеличился на фоне роста цен, сообщил РБК - РИА Новости, 30.07.2021

Импорт США из России резко увеличился на фоне роста цен, сообщил РБК

Импорт российских товаров в США за пять месяцев 2021 года вырос в полтора раза и достиг почти 11,5 миллиарда долларов, свидетельствуют данные Census Bureau,... РИА Новости, 30.07.2021

2021-07-30T03:43

2021-07-30T03:43

2021-07-30T05:14

валентин катасонов

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мгимо

сша

экономика

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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Импорт российских товаров в США за пять месяцев 2021 года вырос в полтора раза и достиг почти 11,5 миллиарда долларов, свидетельствуют данные Census Bureau, пишет РБК.Согласно опубликованной информации, импорт минерального топлива, нефти и нефтепродуктов увеличился более чем на три четверти, достигнув отметки в 6,7 миллиарда долларов.Почти в полтора раза вырос импорт российских драгоценных и полудрагоценных металлов и камней — 1,6 миллиарда долларов. Более чем на треть увеличился ввоз удобрений, а железа и стали — повысился на четверть.Кроме того, импортная статистика Соединенных Штатов показала рост поставок из России по некоторым несырьевым товарным категориям, например, мережный краб.Как рассказал изданию профессор кафедры международных финансов МГИМО Валентин Катасонов, увеличение объемов импорта США из России связано с ростом мировых цен на сырьевые товары.

https://ria.ru/20210317/torgovlya-1601679504.html

https://ria.ru/20210609/gaz-1736229823.html

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2021

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валентин катасонов, россия, цены на нефть, мгимо, сша, экономика