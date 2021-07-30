https://ria.ru/20210730/frantsiya-1743623777.html

Макрон прибыл в летнюю резиденцию, сообщили СМИ

Макрон прибыл в летнюю резиденцию, сообщили СМИ - РИА Новости, 30.07.2021

Макрон прибыл в летнюю резиденцию, сообщили СМИ

Президент Франции Эммануэль Макрон приехал в пятницу в летнюю резиденцию - форт Брегансон – на юге страны, где проведет несколько дней отпуска, сообщает... РИА Новости, 30.07.2021

2021-07-30T14:08

2021-07-30T14:08

2021-07-30T14:08

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ПАРИЖ, 30 июл – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон приехал в пятницу в летнюю резиденцию - форт Брегансон – на юге страны, где проведет несколько дней отпуска, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на Елисейский дворец.При этом в администрации французского лидера отметили, что отпуск Макрона будет "плодотворным", учитывая напряженную санитарную ситуацию в стране.Четвертого августа французский лидер в режиме видеоконференции проведет международную конференцию для оказания помощи Ливану.По информации издания Politico, вопросы первого порядка, которым планирует заняться Макрон в отпуске, следующие: подготовка к председательству Франции в Европейском союзе, инвестиционный план до 2030 года, подготовка к началу учебного года и санитарная ситуация в стране. Вместе с тем, отмечается, что никаких визитов в этот период в порт Брегансон не планируется.В прошлого году в летнюю президентскую резиденцию на юге Франции с визитом приезжала канцлер ФРГ Ангела Меркель. В 2019 году Макрон принимал в порте Брегансон президента РФ Владимира Путина, а в 2018 году – бывшего премьер-министра Великобритании Терезу Мэй.

https://ria.ru/20210728/makron-1743252833.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210610/makron-1736525205.html

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в мире, германия, франция, владимир путин, ангела меркель, тереза мэй, россия