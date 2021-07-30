https://ria.ru/20210730/forum-1743608172.html

Всероссийский HR форум по обучению и развитию персонала пройдет в сентябре

Всероссийский HR форум по обучению и развитию персонала пройдет в сентябре - РИА Новости, 30.07.2021

Всероссийский HR форум по обучению и развитию персонала пройдет в сентябре

По словам известного эксперта в области управления персоналом Джоша Берсина, возможность учиться становится одной из главных причин выбора места работы для... РИА Новости, 30.07.2021

2021-07-30T13:08

2021-07-30T13:08

2021-07-30T13:09

пресс-релизы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/07/1e/1743608682_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_f69f4c5c317126263c7c7a086be4a5b0.jpg

МОСКВА, 30 июл - Интерфорум. По словам известного эксперта в области управления персоналом Джоша Берсина, возможность учиться становится одной из главных причин выбора места работы для кандидатов – заработная плата и профессиональная реализация уже не в приоритете для них. Поэтому, если бизнес не будет вкладываться в обучение и развитие персонала, то сотрудники вряд ли будут стремиться в компанию.Минувший год устроил серьезную проверку на гибкость и адаптивность – компаниям пришлось в короткие сроки освоить новые направления и инструменты в обучении, а тренерам и преподавателям - приобрести навыки работы с удаленной аудиторией. Сейчас большинство профессиональных вопросов связано с результатами этих изменений.Как обучать на удаленке или в условиях гибридного офиса? Какие инструменты обучения эффективны, а от чего стоит отказаться уже сейчас? Как правильно оценить качество обучения? Как организовать обучение при ограниченных ресурсах? Ответы на эти вопросы участники форума из различных отраслей будут искать в кейсах и дискуссиях с экспертами сферы обучения в рамках IV Всероссийского форума "Корпоративное обучение и развитие персонала 2021".Форумпройдет в Москве 15-17 сентября 2021 года.Workshop Day 15 сентября: день нетворкинга, мастер-классов и интенсивного обучения, благодаря собственной активной работе.В деловой программе:- Что произошло с корпоративным обучением в российских компаниях в 2020-21 годах?- Как измерять и оценивать эффективность обучения в современных условиях?- Корпоративная база знаний в 2021 году – как построить и что учесть при создании?- Создание учебного контента своими силами. Как сделать интересный и полезный продукт?- Построение гибридного формата обучения как единого блока- Фокус на softskills. Как обучить дистанционно и оценить результат?- Мобильное обучение вчера, сегодня, завтра- Система обучения и развития руководителей- Научить учить. Подготовка внутренних тренеров для работы в онлайн и офлайн формате- Управление талантами и построение индивидуальных траекторий развития сотрудников- Трансформация корпоративной культуры и ценностей в эпоху COVID- Как наладить связь функции обучения со всеми остальными функциями бизнеса?Кому необходимо посетить форум?- Директорам департаментов по обучению и развитию персонала- Директорам корпоративных университетов- Профессионалам сферы e-learning- Профессионалам сферы talent management- Руководителям учебных центров- Специалистам по обучению и развитиюЛьготная регистрация до 8 августа 2021 года. Традиционные скидки для владельцев клубных карт InterForum и на участие групп от 3 человек.ОРГКОМИТЕТ ФОРУМА:Степан Павлов, е-mail: тел.: +7 (495) 125-04-12Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пресс-релизы