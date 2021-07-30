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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210730/film-1743700411.html
Часть фильма "Вызов" снимут в новом модуле "Наука"
Часть фильма "Вызов" снимут в новом модуле "Наука" - РИА Новости, 30.07.2021
Часть фильма "Вызов" снимут в новом модуле "Наука"
Ряд сцен фильма "Вызов" планируется снять в новом многофункциональном лабораторном модуле (МЛМ) "Наука" на Международной космической станции, но пока не... РИА Новости, 30.07.2021
2021-07-30T20:18
2021-07-30T20:18
культура
дмитрий рогозин
антон шкаплеров
роскосмос
космос - риа наука
международная космическая станция (мкс)
земля
юлия пересильд
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Ряд сцен фильма "Вызов" планируется снять в новом многофункциональном лабораторном модуле (МЛМ) "Наука" на Международной космической станции, но пока не известно, будет ли в нем ночевать актриса Юлия Пересильд, рассказал глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.Модуль "Наука" пристыковался к МКС 29 июля. Для съемок анонсированного Роскосмосом и Первым каналом фильма 5 октября на корабле "Союз МС-19" на МКС отправятся космонавт Антон Шкаплеров, а также актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко. Ожидается, что 17 октября Пересильд и Шипенко вернутся на Землю на корабле "Союз МС-18" вместе с космонавтом Олегом Новицким.Он не знает, предоставят ли актрисе новую каюту, которая расположена в модуле "Наука"."Я думаю, что это дело житейское, бытовое. Они сами между собой договорятся, кто там где будет ночевать", - отметил Рогозин.По его словам, фильм должен получиться просветительским и "пропагандистским" с точки зрения продвижения достижений ракетно-космической отрасли и людей, которые в ней работают.
https://ria.ru/20210702/mks-1739517952.html
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дмитрий рогозин, антон шкаплеров, роскосмос, космос - риа наука, международная космическая станция (мкс), земля, юлия пересильд, клим шипенко
20:18 30.07.2021
 
Часть фильма "Вызов" снимут в новом модуле "Наука"

Глава "Роскосмоса" Рогозин: часть фильма "Вызов" снимут в новом лабораторном модуле "Наука"

© Фото : космонавт "Роскосмоса" Олег НовицкийМодуль "Наука" в составе МКС
Модуль Наука в составе МКС - РИА Новости, 1920, 30.07.2021
© Фото : космонавт "Роскосмоса" Олег Новицкий
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Ряд сцен фильма "Вызов" планируется снять в новом многофункциональном лабораторном модуле (МЛМ) "Наука" на Международной космической станции, но пока не известно, будет ли в нем ночевать актриса Юлия Пересильд, рассказал глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
Модуль "Наука" пристыковался к МКС 29 июля. Для съемок анонсированного Роскосмосом и Первым каналом фильма 5 октября на корабле "Союз МС-19" на МКС отправятся космонавт Антон Шкаплеров, а также актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко. Ожидается, что 17 октября Пересильд и Шипенко вернутся на Землю на корабле "Союз МС-18" вместе с космонавтом Олегом Новицким.
"Кинематографисты запросили возможность осуществления ряда съемок именно в МЛМ. Это предусмотрено", - сказал Рогозин в эфире радио "КП".
Он не знает, предоставят ли актрисе новую каюту, которая расположена в модуле "Наука".
"Я думаю, что это дело житейское, бытовое. Они сами между собой договорятся, кто там где будет ночевать", - отметил Рогозин.
По его словам, фильм должен получиться просветительским и "пропагандистским" с точки зрения продвижения достижений ракетно-космической отрасли и людей, которые в ней работают.
Международная космическая станция - РИА Новости, 1920, 02.07.2021
2 июля, 04:44
На МКС доставили оборудование для съемки первого фильма в космосе
 
КультураДмитрий РогозинАнтон ШкаплеровРоскосмосКосмос - РИА НаукаМеждународная космическая станция (МКС)ЗемляЮлия ПересильдКлим Шипенко
 
 
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