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Фестиваль национальных и неолимпийских видов спорта пройдет в Липецке
Фестиваль национальных и неолимпийских видов спорта пройдет в Липецке - РИА Новости, 30.07.2021
Фестиваль национальных и неолимпийских видов спорта пройдет в Липецке
Областной фестиваль национальных и неолимпийских видов спорта пройдет 7 августа на стадионе спортивного комплекса "Сокол" в Липецке, сообщил глава региона Игорь РИА Новости, 30.07.2021
2021-07-30T10:56
2021-07-30T10:56
2021-07-30T17:32
липецкая область
липецк
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 30 июл – РИА Новости. Областной фестиваль национальных и неолимпийских видов спорта пройдет 7 августа на стадионе спортивного комплекса "Сокол" в Липецке, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, в программе соревнований пять дисциплин: гиревой спорт, воздушно-силовая атлетика, соревнования по жиму, перетягивание каната и настольный хоккей.Принять участие в фестивале может любой желающий, но количество участников в каждом виде дисциплин ограничено. Предварительная электронная регистрация уже началась.Артамонов отметил, что состязания пройдут без зрителей с учетом рекомендаций ВОЗ и Роспотребнадзора и в соответствии с санитарно-эпидемиологической обстановкой. Каждый участник должен предоставить в комиссию по допуску следующие документы: паспорт или свидетельство о рождении; полис обязательного медицинского страхования; справку о допуске врача, подтверждение персональной ответственности за свое здоровье; полис о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев."Необходимо популяризировать здоровый образ жизни, нужно активнее пропагандировать занятия массовой физической культурой в регионе", – подчеркнул Артамонов.
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липецк, игорь артамонов
ЛИПЕЦК, 30 июл – РИА Новости
. Областной фестиваль национальных и неолимпийских видов спорта пройдет 7 августа на стадионе спортивного комплекса "Сокол" в Липецке, сообщил глава региона Игорь Артамонов
.
По его словам, в программе соревнований пять дисциплин: гиревой спорт, воздушно-силовая атлетика, соревнования по жиму, перетягивание каната и настольный хоккей.
Принять участие в фестивале может любой желающий, но количество участников в каждом виде дисциплин ограничено. Предварительная электронная регистрация уже началась.
Артамонов отметил, что состязания пройдут без зрителей с учетом рекомендаций ВОЗ и Роспотребнадзора и в соответствии с санитарно-эпидемиологической обстановкой. Каждый участник должен предоставить в комиссию по допуску следующие документы: паспорт или свидетельство о рождении; полис обязательного медицинского страхования; справку о допуске врача, подтверждение персональной ответственности за свое здоровье; полис о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев.
"Необходимо популяризировать здоровый образ жизни, нужно активнее пропагандировать занятия массовой физической культурой в регионе", – подчеркнул Артамонов.