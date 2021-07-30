https://ria.ru/20210730/festival-1743575641.html

Фестиваль национальных и неолимпийских видов спорта пройдет в Липецке

Фестиваль национальных и неолимпийских видов спорта пройдет в Липецке - РИА Новости, 30.07.2021

Фестиваль национальных и неолимпийских видов спорта пройдет в Липецке

Областной фестиваль национальных и неолимпийских видов спорта пройдет 7 августа на стадионе спортивного комплекса "Сокол" в Липецке, сообщил глава региона Игорь РИА Новости, 30.07.2021

2021-07-30T10:56

2021-07-30T10:56

2021-07-30T17:32

липецкая область

липецк

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 30 июл – РИА Новости. Областной фестиваль национальных и неолимпийских видов спорта пройдет 7 августа на стадионе спортивного комплекса "Сокол" в Липецке, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, в программе соревнований пять дисциплин: гиревой спорт, воздушно-силовая атлетика, соревнования по жиму, перетягивание каната и настольный хоккей.Принять участие в фестивале может любой желающий, но количество участников в каждом виде дисциплин ограничено. Предварительная электронная регистрация уже началась.Артамонов отметил, что состязания пройдут без зрителей с учетом рекомендаций ВОЗ и Роспотребнадзора и в соответствии с санитарно-эпидемиологической обстановкой. Каждый участник должен предоставить в комиссию по допуску следующие документы: паспорт или свидетельство о рождении; полис обязательного медицинского страхования; справку о допуске врача, подтверждение персональной ответственности за свое здоровье; полис о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев."Необходимо популяризировать здоровый образ жизни, нужно активнее пропагандировать занятия массовой физической культурой в регионе", – подчеркнул Артамонов.

https://ria.ru/20210722/gazifikatsiya-1742400643.html

липецк

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липецк, игорь артамонов