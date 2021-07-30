В ДНР за неделю из-за обстрелов со стороны ВСУ погибли три человека
В ДНР за неделю из-за обстрелов со стороны ВСУ погибли три человека, трое пострадали
ДОНЕЦК, 30 июл - РИА Новости. Три человека погибли, трое пострадали в самопровозглашенной Донецкой народной республике в результате обстрелов со стороны украинских силовиков за минувшую неделю, сообщили в пятницу в аппарате омбудсмена ДНР.
"С 23 по 30 июля ранения и травмы различной степени тяжести получили трое военнослужащих республики, погибли трое военнослужащих республики", - говорится в сообщении пресс-службы аппарата омбудсмена ДНР.
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В июле прошлого года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Также запрещается инженерное оборудование позиций и использование сторонами конфликта беспилотников вблизи линии соприкосновения. Кроме того, меры предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.