https://ria.ru/20210730/donbass-1743586956.html

В ДНР за год 73 человека погибли из-за обстрелов украинских силовиков

В ДНР за год 73 человека погибли из-за обстрелов украинских силовиков - РИА Новости, 30.07.2021

В ДНР за год 73 человека погибли из-за обстрелов украинских силовиков

Почти 100 человек пострадали, 73 погибли в самопровозглашенной Донецкой народной республике с момента вступления в силу мер по обеспечению перемирия в Донбассе, РИА Новости, 30.07.2021

2021-07-30T11:43

2021-07-30T11:43

2021-07-30T12:05

в мире

украина

оон

донецкая народная республика

луганская народная республика

дарья морозова

ситуация в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 30 июл – РИА Новости. Почти 100 человек пострадали, 73 погибли в самопровозглашенной Донецкой народной республике с момента вступления в силу мер по обеспечению перемирия в Донбассе, сообщила в пятницу омбудсмен ДНР Дарья Морозова."С 27 июля 2020 года, когда вступили в силу меры по усилению режима прекращения огня в Донбассе, в результате вооруженной агрессии со стороны Киева погибли 68 военнослужащих ДНР и пять мирных жителей, в том числе один ребенок. Ранения различной степени тяжести получили 84 защитника республики и 15 гражданских лиц", - приводит слова Морозовой пресс-служба аппарата омбудсмена ДНР.Ранее в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Также запрещается инженерное оборудование позиций и использование сторонами конфликта беспилотников вблизи линии соприкосновения. Кроме того, меры предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

https://ria.ru/20210729/peremirie-1743484128.html

https://ria.ru/20210728/lnr-1743358449.html

украина

донецкая народная республика

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, украина, оон, донецкая народная республика, луганская народная республика, дарья морозова, ситуация в днр и лнр