https://ria.ru/20210730/donbass-1743586956.html
В ДНР за год 73 человека погибли из-за обстрелов украинских силовиков
В ДНР за год 73 человека погибли из-за обстрелов украинских силовиков - РИА Новости, 30.07.2021
В ДНР за год 73 человека погибли из-за обстрелов украинских силовиков
Почти 100 человек пострадали, 73 погибли в самопровозглашенной Донецкой народной республике с момента вступления в силу мер по обеспечению перемирия в Донбассе, РИА Новости, 30.07.2021
2021-07-30T11:43
2021-07-30T11:43
2021-07-30T12:05
в мире
украина
оон
донецкая народная республика
луганская народная республика
дарья морозова
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/05/06/1731316992_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_6be12105ad4e1aa2a237044c1e02e739.jpg
ДОНЕЦК, 30 июл – РИА Новости. Почти 100 человек пострадали, 73 погибли в самопровозглашенной Донецкой народной республике с момента вступления в силу мер по обеспечению перемирия в Донбассе, сообщила в пятницу омбудсмен ДНР Дарья Морозова."С 27 июля 2020 года, когда вступили в силу меры по усилению режима прекращения огня в Донбассе, в результате вооруженной агрессии со стороны Киева погибли 68 военнослужащих ДНР и пять мирных жителей, в том числе один ребенок. Ранения различной степени тяжести получили 84 защитника республики и 15 гражданских лиц", - приводит слова Морозовой пресс-служба аппарата омбудсмена ДНР.Ранее в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Также запрещается инженерное оборудование позиций и использование сторонами конфликта беспилотников вблизи линии соприкосновения. Кроме того, меры предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
https://ria.ru/20210729/peremirie-1743484128.html
https://ria.ru/20210728/lnr-1743358449.html
украина
донецкая народная республика
луганская народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/05/06/1731316992_698:268:3072:2048_1920x0_80_0_0_dd4bb5ae22a02f7502c8ddede06e3420.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, оон, донецкая народная республика, луганская народная республика, дарья морозова, ситуация в днр и лнр
11:43 30.07.2021 (обновлено: 12:05 30.07.2021)
В ДНР за год 73 человека погибли из-за обстрелов украинских силовиков
Омбудсмен ДНР Дарья Морозова: в республике за год из-за обстрелов со стороны ВСУ погибли 73 человека