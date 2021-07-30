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В ДНР за год 73 человека погибли из-за обстрелов украинских силовиков
В ДНР за год 73 человека погибли из-за обстрелов украинских силовиков - РИА Новости, 30.07.2021
В ДНР за год 73 человека погибли из-за обстрелов украинских силовиков
Почти 100 человек пострадали, 73 погибли в самопровозглашенной Донецкой народной республике с момента вступления в силу мер по обеспечению перемирия в Донбассе, РИА Новости, 30.07.2021
2021-07-30T11:43
2021-07-30T12:05
в мире
украина
оон
донецкая народная республика
луганская народная республика
дарья морозова
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 30 июл – РИА Новости. Почти 100 человек пострадали, 73 погибли в самопровозглашенной Донецкой народной республике с момента вступления в силу мер по обеспечению перемирия в Донбассе, сообщила в пятницу омбудсмен ДНР Дарья Морозова."С 27 июля 2020 года, когда вступили в силу меры по усилению режима прекращения огня в Донбассе, в результате вооруженной агрессии со стороны Киева погибли 68 военнослужащих ДНР и пять мирных жителей, в том числе один ребенок. Ранения различной степени тяжести получили 84 защитника республики и 15 гражданских лиц", - приводит слова Морозовой пресс-служба аппарата омбудсмена ДНР.Ранее в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Также запрещается инженерное оборудование позиций и использование сторонами конфликта беспилотников вблизи линии соприкосновения. Кроме того, меры предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
https://ria.ru/20210729/peremirie-1743484128.html
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в мире, украина, оон, донецкая народная республика, луганская народная республика, дарья морозова, ситуация в днр и лнр
11:43 30.07.2021 (обновлено: 12:05 30.07.2021)
 
В ДНР за год 73 человека погибли из-за обстрелов украинских силовиков

Омбудсмен ДНР Дарья Морозова: в республике за год из-за обстрелов со стороны ВСУ погибли 73 человека

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела в Киевском районе Донецка
Последствия обстрела в Киевском районе Донецка - РИА Новости, 1920, 30.07.2021
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ДОНЕЦК, 30 июл – РИА Новости. Почти 100 человек пострадали, 73 погибли в самопровозглашенной Донецкой народной республике с момента вступления в силу мер по обеспечению перемирия в Донбассе, сообщила в пятницу омбудсмен ДНР Дарья Морозова.
"С 27 июля 2020 года, когда вступили в силу меры по усилению режима прекращения огня в Донбассе, в результате вооруженной агрессии со стороны Киева погибли 68 военнослужащих ДНР и пять мирных жителей, в том числе один ребенок. Ранения различной степени тяжести получили 84 защитника республики и 15 гражданских лиц", - приводит слова Морозовой пресс-служба аппарата омбудсмена ДНР.
Украинский военный в окрестностях Донецка - РИА Новости, 1920, 29.07.2021
29 июля, 17:31
В ДНР обвинили Киев в попытках сорвать перемирие
Ранее в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Также запрещается инженерное оборудование позиций и использование сторонами конфликта беспилотников вблизи линии соприкосновения. Кроме того, меры предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня в Донбассе - РИА Новости, 1920, 28.07.2021
28 июля, 23:52
В ЛНР обвинили Зеленского в блокировании переговоров в минском формате
 
В миреУкраинаООНДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаДарья МорозоваСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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