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В ЛНР заявили об одном обстреле со стороны украинских силовиков за сутки
В ЛНР заявили об одном обстреле со стороны украинских силовиков за сутки - РИА Новости, 30.07.2021
В ЛНР заявили об одном обстреле со стороны украинских силовиков за сутки
Украинские силовики один раз за сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в... РИА Новости, 30.07.2021
2021-07-30T08:59
2021-07-30T08:59
2021-07-30T08:59
в мире
украина
луганская народная республика
сцкк
ситуация в днр и лнр
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ЛУГАНСК, 30 июл - РИА Новости. Украинские силовики один раз за сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Как заявляла ранее Народная милиция ЛНР, в среду силовики обстреляли территорию республики пять раз."За истекшие сутки (29 июля) со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован один обстрел", - заявил офицер представительства ЛНР в СЦКК.По его словам, украинские силовики вели огонь по подконтрольному ЛНР населенному пункту Березовское из крупнокалиберных пулеметов.
https://ria.ru/20210727/obstrel-1743039360.html
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в мире, украина, луганская народная республика, сцкк, ситуация в днр и лнр
В ЛНР заявили об одном обстреле со стороны украинских силовиков за сутки
Представитель ЛНР в СЦКК: украинские силовики обстреляли Березовское из крупнокалиберных пулеметов