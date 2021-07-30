https://ria.ru/20210730/donbass-1743553519.html

В ЛНР заявили об одном обстреле со стороны украинских силовиков за сутки

В ЛНР заявили об одном обстреле со стороны украинских силовиков за сутки - РИА Новости, 30.07.2021

В ЛНР заявили об одном обстреле со стороны украинских силовиков за сутки

Украинские силовики один раз за сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в... РИА Новости, 30.07.2021

2021-07-30T08:59

2021-07-30T08:59

2021-07-30T08:59

в мире

украина

луганская народная республика

сцкк

ситуация в днр и лнр

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ЛУГАНСК, 30 июл - РИА Новости. Украинские силовики один раз за сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Как заявляла ранее Народная милиция ЛНР, в среду силовики обстреляли территорию республики пять раз."За истекшие сутки (29 июля) со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован один обстрел", - заявил офицер представительства ЛНР в СЦКК.По его словам, украинские силовики вели огонь по подконтрольному ЛНР населенному пункту Березовское из крупнокалиберных пулеметов.

https://ria.ru/20210727/obstrel-1743039360.html

https://ria.ru/20210729/peremirie-1743484128.html

украина

луганская народная республика

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в мире, украина, луганская народная республика, сцкк, ситуация в днр и лнр