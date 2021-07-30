https://ria.ru/20210730/dipmissii-1743708732.html

США уволят 182 служащих американских дипмиссий в России

США уволят 182 служащих американских дипмиссий в России - РИА Новости, 30.07.2021

США уволят 182 служащих американских дипмиссий в России

Из-за запрета на наем иностранных сотрудников США вынуждены уволить 182 служащих американских дипмиссий в Москве, Владивостоке и Екатеринбурге, заявил глава... РИА Новости, 30.07.2021

2021-07-30T21:40

2021-07-30T21:40

2021-07-30T22:45

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ВАШИНГТОН, 30 июл — РИА Новости. Из-за запрета на наем иностранных сотрудников США вынуждены уволить 182 служащих американских дипмиссий в Москве, Владивостоке и Екатеринбурге, заявил глава Госдепа Энтони Блинкен."Эти досадные меры серьезно отразятся на работе наших миссий в США, что потенциально включает безопасность нашего персонала, а также возможности для дипломатических контактов с российскими властями", — сказал госсекретарь, его слова распространила пресс-служба ведомства.Несмотря на ограничения, Вашингтон нацелен на предсказуемые и стабильные отношения с Москвой, подчеркнул Блинкен.В ответ на очередные санкции Россия внесла США в список недружественных государств и запретила нанимать на работу в американские дипмиссии россиян и граждан третьих стран. К 1 августа посольство должно привести состав персонала в соответствие с новыми требованиями. Посол Соединенных Штатов Америки в России Джон Салливан ранее заявил, что с этого времени дипмиссия не сможет предоставлять консульские услуги в полном объеме.В Москве подчеркивали, что готовы отменить ограничения на работу загранучреждений, но только на взаимной основе.

https://ria.ru/20210728/antonov-1743196418.html

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сша, в мире, москва, энтони блинкен, россия